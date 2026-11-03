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Александр Речкин
Александр Речкин
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Китай запустил первую в мире коммерческую систему питания дата-центров на 800 вольт постоянного тока

Китайская компания, работающая в сфере экологически чистых технологий, объявила о запуске первой в мире полностью интегрированной системы электроснабжения на 800 вольт постоянного тока, внедренной на коммерческой основе. Она используется в крупном центре обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).

Сообщество
# дата-центр
# Китай
# рекорды
# технологии
# энергия
Кампус Galaxy AI в Уланчабе, Китай / © Envision Energy
Кампус Galaxy AI в Уланчабе, Китай / © Envision Energy

Шанхайская компания Envision Energy представила эту технологию 2 ноября. Сейчас система обеспечивает работу действующих вычислительных мощностей на территории кампуса Galaxy AI в Уланчабе, во Внутренней Монголии. Платформа объединяет твердотельные трансформаторы, системы накопления энергии на основе аккумуляторных батарей и интеллектуальные средства управления, обеспечивая передачу электроэнергии от сети к вычислительному оборудованию. По словам представителей компании, решение позволит сократить потери энергии, снизить затраты на инфраструктуру и разместить более мощные серверы для ИИ на той же площади.

По мере расширения центров обработки данных для ИИ растет и потребность в электроэнергии. Согласно прогнозам, к 2030 году мировой спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных может увеличиться на 160%. Кроме того, исследования показывают, что уже к 2027 году таким объектам по всему миру может потребоваться суммарная мощность до 68 000 мегаватт.

Однако эффективная подача такого количества электроэнергии остается серьезной проблемой. В традиционных системах электроснабжения центров обработки данных используется несколько ступеней преобразования напряжения, необходимых для передачи энергии от электросети к серверам. Для этого требуется дополнительное оборудование, кабели и пространство. Чтобы решить эту проблему, Envision разработала систему, которая преобразует электричество непосредственно с входного напряжения 10 киловольт до 800 вольт постоянного тока. Это позволяет сократить количество дополнительного оборудования и медных кабелей, высвобождая место для вычислительной техники.

Для обеспечения стабильного электроснабжения компания объединила твердотельные трансформаторы с аккумуляторными накопителями энергии. Батареи способны реагировать на резкие изменения потребления электроэнергии в течение нескольких секунд, а также обеспечивать резервное питание на протяжении нескольких минут.

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Сообщество
# дата-центр
# Китай
# рекорды
# технологии
# энергия
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