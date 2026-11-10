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Карта: главные должники Евросоюза

Страны Евросоюза выделяют средства на социальные нужды и комфортную инфраструктуру. Тем временем государственный долг некоторых из них превышает ВВП. Инфографика показывает валовой долг органов государственного управления в процентах от ВВП в 27 государствах-членах ЕС во втором квартале 2026 года.

© Aneesh Anand, Voronoi

Валовой долг органов государственного управления — консолидированная сумма долговых обязательств государства. Он включает кредиты, долговые ценные бумаги, наличные и депозиты. Этот показатель обычно выражается в процентном отношении к ВВП страны.

Валовой долг органов государственного управления ЕС во втором квартале 2026 года составил 15,95 триллиона евро — 82,9% ВВП. При этом в некоторых странах этот показатель не превышает 30%, а в других — перевалил за 100%.

Главным должником в Евросоюзе стала Греция с показателем 140,8% ВВП. Догоняет ее Италия с 139,9%. Замыкает топ-3 Франция (119,1%). Выше среднего показателя по ЕС задолженность оказалась у Бельгии, Испании, Португалии, Финляндии и Австрии.

Самая низкая задолженность по отношению к ВВП — у Эстонии (26,1%). Ниже 30% показатель зафиксировали у Дании, Люксембурга и Болгарии. У Германии, которая часто считается одной из самых социально ориентированных стран ЕС, показатель составил 63,4%.

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