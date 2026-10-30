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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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Эфиопия получила первые российские истребители Су-35

Эфиопия получила первые два российских многоцелевых истребителя Су-35. Как заявили власти восточноафриканской страны, поставка состоялась с опережением согласованного графика.

Сообщество
# авиация
# истребители
# оружие
# Россия
# самолёты
# Су-35
# Эфиопия
Су-35 в Африке / © FANA
Су-35 в Африке / © FANA

О передаче самолетов сообщило государственное информационное агентство FANA. По его данным, истребители стали частью более масштабной программы укрепления комплексной обороноспособности страны.

Помимо обновления парка боевой авиации, Эфиопия также рассчитывает получить четыре дивизиона российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этих поставках было объявлено в ходе проходящего в Москве саммита Россия — Африка.

В публикации в социальных сетях премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сообщил, что новые самолеты поступили на вооружение на год раньше предусмотренного срока. По его словам, ускорить поставку удалось благодаря предварительной договоренности с российским правительством.

В настоящее время эфиопские военно-воздушные силы эксплуатируют российские истребители МиГ-23 и Су-27.

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Сообщество
# авиация
# истребители
# оружие
# Россия
# самолёты
# Су-35
# Эфиопия
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