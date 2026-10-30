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Жизнь рядом с источниками загрязнения воды связали с редким заболеванием мозга

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Редкое нейродегенеративное заболевание может быть обусловлено не только с возрастом и особенностями организма, но и с окружающей средой. Новое исследование указало на возможную связь с промышленными загрязнителями, причем значение могли иметь и тип веществ, и то, как долго человек жил рядом с источником выбросов.

Медицина
# заводы
# загрязнение
# загрязнение воды
# мозг
# нейродегенеративное заболевание
# пестициды
Загрязнение воды
© Ian Ssuuna, Unsplash

Прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП, или синдром Стила — Ричардсона — Ольшевского) — редкое и неизлечимое нейродегенеративное заболевание, которое нарушает движения, равновесие и другие функции нервной системы. Оно относится к группе атипичных паркинсонических расстройств, то есть некоторые симптомы напоминают болезнь Паркинсона, но заболевание обычно развивается быстрее и иначе реагирует на лечение. Точные причины ПНП неизвестны, но ученые рассматривают воздействие токсичных веществ как один из возможных факторов риска.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне и других вузов США и Великобритании проверили, связана ли вероятность развития ПНП с тем, насколько близко люди живут к промышленным объектам, загрязняющим воду. Для этого изучили данные Британского Биобанка — масштабного проекта, участники которого проходили медицинские обследования, а затем находились под наблюдением.

В анализ вошла информация более чем 220 человек, у которых диагностировали прогрессирующий надъядерный паралич. Их сравнили с контрольной группой — 2249 участниками того же Биобанка, сопоставимыми по возрасту. На момент исследования каждому человеку с ПНП в среднем исполнилось 63 года, 41,2% выборки составили женщины. Статья с результатами вышла в журнале Neurology

Чтобы оценить возможное воздействие загрязнителей, ученые сопоставили адреса проживания участников с данными Европейского регистра выбросов и переноса загрязняющих веществ за 2007 год. В нем числятся промышленные объекты, сообщающие о выбросах различных веществ в окружающую среду.

Среди таких предприятий были очистные сооружения, химические производства, тепловые электростанции и объекты интенсивного рыбоводства. Людей, проживших по указанному адресу меньше года, в анализ не включали.

Наиболее заметную связь ученые выявили для четырех категорий загрязнителей. У людей, живших рядом с предприятиями, выбрасывавшими пестициды, вероятность получить диагноз «прогрессирующий надьядерный паралич» оказалась на 66% выше, чем у тех, кто жил дальше от таких объектов. Для предприятий, связанных с выбросами других неорганических загрязнителей, этот показатель был выше на 60%, для других органических загрязнителей — на 52%, а для тяжелых металлов — на 38%. В анализе учитывали не только возраст, но еще пол, уровень образования и другие факторы.

К неорганическим загрязнителям относились, например, фосфор, азот и фториды. Среди органических веществ упоминались бензол, этилбензол и толуол, а среди тяжелых металлов — свинец, ртуть и кадмий. Связь ПНП с хлорированными растворителями и стойкими органическими загрязнителями исследователи не обнаружили.

Дополнительный анализ показал, что корреляция ослабевала по мере увеличения расстояния от домов до предприятий — примерно до 10 километров. Продолжительность проживания тоже имела значение: повышенный риск развития ПНП обнаружили у людей, как минимум 40 лет соседствовавших с источниками тяжелых металлов, других органических и неорганических загрязнителей. Для более коротких периодов такой связи не выявили.

Нельзя утверждать, что именно промышленное загрязнение воды провоцирует развитие прогрессирующего надъядерного паралича. Ученые оценивали близость к предприятиям, не фактическую дозу загрязнителей, которую получил каждый человек. Кроме того, многие объекты выбрасывали сразу несколько типов веществ, поэтому отделить влияние каждого из них не удалось.

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Медицина
# заводы
# загрязнение
# загрязнение воды
# мозг
# нейродегенеративное заболевание
# пестициды
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