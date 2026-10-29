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«Зеркальная линия» под вопросом: NEOM продолжает проект поэтапно и с учетом спроса
The Line остается в официальной программе NEOM, однако теперь разработчик описывает его как многолетний проект с поэтапной реализацией. На фоне пересмотра саудовских мегастроек в регионе одновременно запускают инфраструктуру для искусственного интеллекта.
The Line — саудовский проект города в виде протяженного небоскреба — сохраняется на официальном сайте NEOM. Разработчик описывает его как застройку на несколько поколений, которую будут реализовывать поэтапно, ориентируясь на спрос. 17 октября The Guardian сообщила о пересмотре спортивных планов Саудовской Аравии на фоне конфликта с хуситами.
В нынешнем описании The Line NEOM подчеркивает поэтапность, связь с экономическим спросом и сочетание жилья, работы и культурных пространств. В числе принципов по-прежнему названы возобновляемая энергетика, близость основных услуг и сохранение окружающих экосистем. Указаний на полную отмену города на этой странице нет, как нет и нового единого срока завершения всей застройки.
Первоначальные изображения показывали два параллельных зеркальных фасада длиной 170 километров, высотой 500 и шириной 200 метров. В июле 2025 года сообщалось, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии поручил консультантам оценить осуществимость проекта. Тогда речь шла о пересмотре масштабов первой очереди и ее населения, а не о готовом городе на всей заявленной протяженности.
Один из наиболее заметных элементов первоначального замысла — футбольный стадион внутри The Line. В начале октября Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что его строительство отложено на неопределенный срок. Саудовские власти публично не подтвердили сроки возможного возвращения к этому объекту. Эта новость касается конкретной арены, а не официального решения отказаться от всей территории NEOM.
На сайте саудовской заявки к чемпионату мира 2034 года стадион пока представлен в первоначальной конфигурации: более 46 тысяч зрительских мест и поле на высоте свыше 350 метров. После турнира арену предполагалось передать профессиональному клубу. Там же перечислены скоростная железная дорога, электрический транспорт и прибрежные площадки для болельщиков. Это описание проектных намерений, опубликованное в рамках заявки.
При этом другие объекты NEOM уже получили отдельные планы строительства и ввода. В официальном сообщении от 31 августа HUMAIN и DataVolt объявили о начале работ над дата-центром в промышленном районе Oxagon. Компании совместно развивают 100 мегаватт мощностей в составе первой очереди на 360 мегаватт. Первые 100 мегаватт рассчитывают сделать доступными в 2028 году.
Заявленная первая очередь должна стать частью более крупного кампуса DataVolt мощностью 1,5 гигаватта. Для него предполагаются возобновляемые источники энергии, новые системы охлаждения и вычислительные кластеры. Площадка находится в Oxagon на побережье Красного моря. В официальном сообщении ее не называют заменой The Line: это самостоятельный промышленный проект в составе того же региона.
Таким образом, действующие документы описывают разные стадии реализации объектов NEOM: The Line — как долгосрочную поэтапную застройку, дата-центр — как начавшийся строительный проект с целевым вводом первых мощностей. Для стадиона сохраняется расхождение между первоначальной презентацией и сообщениями об отсрочке. Нового утвержденного графика строительства всей 170-километровой «Зеркальной линии» в перечисленных материалах нет.
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