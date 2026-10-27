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Европа меняет расклад в авиации: Airbus заинтересовался истребителем шестого поколения
Европейский авиастроительный концерн Airbus и британская компания BAE Systems намерены обсудить возможные варианты участия Airbus в международной программе разработки боевого самолета Global Combat Air Programme (GCAP).
В настоящее время программу создания истребителя GCAP совместно реализуют Великобритания, Италия и Япония. К проекту также может присоединиться Германия: ее собственная программа разработки истребителя совместно с Францией в начале этого года зашла в тупик.
Переговоры между Airbus и британской BAE Systems состоятся в ближайшие недели. Стороны рассмотрят несколько вариантов потенциального сотрудничества. Одной из тем обсуждения станут беспилотные автономные боевые аппараты Collaborative Combat Aircraft (CCA), предназначенные для совместных действий с пилотируемыми самолетами.
GCAP представляет собой международный проект, в котором участвуют BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Mitsubishi Heavy Industries, а также такие компании, как Rolls-Royce, MBDA и Avio Aero.
Ранее генеральный директор подразделения Airbus Defence and Space Майк Шелльхорн заявил, что компания рассчитывает получить в проекте «ключевую роль» и не намерена ограничиваться разработкой отдельных элементов самолета — например, киля или крыла.
Некоторые отраслевые эксперты заметили, что программа может столкнуться с трудностями, если Берлин будет настаивать на значительной роли в проектировании истребителя. Поэтому возможное сотрудничество потребует тщательного согласования интересов участников. Другим вариантом для Германии и Airbus может стать сотрудничество со шведской компанией Saab, производителем истребителей Gripen.
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