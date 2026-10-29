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Экономики каких стран мира стали беднее, чем в 2008 году

После глобального финансового кризиса в 2008 году большинство экономик мира выросли. Однако в 24 странах и территориях с населением не менее одного миллиона человек реальный ВВП на душу населения в 2025 году оказался ниже, чем в 2008 году.

© Artur Baranovsky, Voronoi

В число этих 24 экономик вошли страны как с низким, так и с высоким доходом. Среди них оказались две страны Евросоюза — Греция и Финляндия.

Сильнее всего упал с 2008 года реальный ВВП на душу населения у Венесуэлы — на 67,4%. В 2008 году показатель составлял 4655,7 доллара, а в 2025 году — 1518,8 доллара. Также сильное падение показала экономика Экваториальной Гвинеи (–65,5%) и Судана (–57,9%).

Среди стран с высоким доходом реальный ВВП на душу населения снизился в Кувейте, Омане, Объединенных Арабских Эмиратах, Греции и Финляндии. При этом стоит отметить, что в Кувейте и Омане экономика продолжает развиваться, однако ВВП на душу населения там уменьшился из-за роста численности населения — на 83% и 109% соответственно. Схожая ситуация наблюдается и в ОАЭ, где население выросло на 74%.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 13 экономиках ВВП на душу населения в 2030 году все еще будет ниже показателей 2008 года. Еще в семи странах показатель к 2030 году вырастет.

При создании инфографики автор использовал данные Всемирного банка (1,2) и МВФ (1,2). В рейтинг не попали Сирия, Йемен и Южный Судан, так как по ним отсутствуют данные после 2022 года. Для Ливана, Афганистана и ОАЭ использовались данные за 2024 год.

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