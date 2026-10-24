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В каких странах европейцы чаще курят в молодом и зрелом возрасте

ВОЗ называет табачную эпидемию одной из главных угроз здоровью людей за всю историю человечества. На инфографике показано, какая доля европейцев в возрасте 16-24 лет и 50-64 лет курит или получает никотин в каком-то другом виде.

© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu

По оценке Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек по всей планете употребляют табак. При этом самая распространенная форма потребления — курение. Не существует безопасной дозы табака.

Особенно сильное воздействие никотин оказывает на детей и подростков, так как у них еще не завершилось формирование головного мозга. Никотин может влиять на когнитивные функции подростков, включая внимание и способность к обучению. Кроме того, курение называют одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Также табак повышает риск более чем 20 видов и подвидов рака.

Среди стран Европы, попавших в рейтинг, самая высокая доля курящей и иначе потребляющей никотин молодежи в возрасте от 16 до 24 лет оказалась в Норвегии и Швеции — по 24%. Следом в рейтинге находится Турция (23%). При этом Турция оказалась самой «никотиновой» страной среди людей в возрасте 25-34 лет и 35-49 лет. В этих возрастных группах в стране курит или иначе потребляет табак более трети населения.

© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu

Более 15% молодежи (с 16 до 24 лет) употребляют табак в Греции, Дании, Венгрии, Франции и Хорватии. При этом меньше всего курящих в этой возрастной группе оказалось в Албании, Польше и Словакии.

В возрасте от 50 до 64 лет самая высокая доля потребителей никотина — в Болгарии (36%) и Сербии (35%). По 29% людей этой возрастной группы употребляют табак в Турции и Хорватии.

Если смотреть по всем возрастным группам старше 16 лет, то больше всего потребителей табака проживают в Турции (30%), Сербии (27%) и Болгарии (26%).

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