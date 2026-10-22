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В Китае представили робота-телохранителя, который владеет кунг-фу и способен поднять автомобиль
Компания Unitree опубликовала короткий видеоролик, представляющий H2-X Kung Fu Legend Guardian — полноразмерного человекоподобного робота, созданного на базе существующей платформы H2. Новую модель позиционируют как решение для охранных задач и спасательных операций.
В начале ролика робот забирается на крышу автомобиля на площадке с металлоломом, совершает сальто назад, а затем наносит удары коленями, локтями и кулаками. На дверях и капоте машины остаются заметные вмятины. Затем робот прыгает с платформы, обозначенной как четырехметровая, приземляется, перекатывается по земле и снова встает на ноги. После этого он выполняет серию ударов ногами в прыжке и сальто на фоне летящих искр. В Unitree утверждают, что видео показывает реальные испытания, а скорость воспроизведения не увеличивали.
В следующих сценах демонстрируются постановочные ситуации, связанные с охраной и спасением людей. H2-X встает между женщиной и вооруженным человеком, вынуждая последнего отступить. В другом эпизоде робот бросается к человеку и отталкивает его с пути приближающегося автомобиля. Еще в одном фрагменте машина приподнимается передней частью, чтобы извлечь манекен, оказавшийся под ней.
Подробные характеристики H2-X пока остаются не до конца раскрытыми. Тем не менее Unitree заявляет, что полностью заряженного аккумулятора должно хватать примерно на восемь часов работы. Правда, этот показатель, по-видимому, предполагает умеренную нагрузку: продолжительная ходьба на большие расстояния и интенсивные прыжки могут существенно сократить время автономной работы.
Для сравнения, обычный Unitree H2 способен работать около трех часов от одного быстросъемного аккумулятора емкостью 15 ампер-часов. Возможно, в новой модели используется усовершенствованная батарея или более эффективная система управления энергопотреблением.
Согласно опубликованным сообщениям, H2-X имеет те же габариты и массу, что и базовый H2. Его рост составляет около 182 сантиметров, а масса — примерно 70 килограммов.
Робот обладает 31 степенью свободы, то есть может совершать движения за счет множества независимо управляемых сочленений. На каждую ногу приходится по шесть степеней свободы, на каждую руку — по семь, еще три предусмотрены в области талии и две — в голове.
Заявленный диапазон рабочих температур составляет от −20 до +60 °C. Каркас изготовлен из высококачественных материалов, в том числе авиационного алюминия, титанового сплава и высокопрочных полимеров. Предусмотрены и дополнительные интерфейсы для разработчиков. Они позволят загружать собственные последовательности движений и настраивать маршруты патрулирования.
Комментарии
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