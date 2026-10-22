Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Как выглядит привычный мир под микроскопом: лучшие фотографии Nikon Small World 2026
Компания Nikon объявила победителей 52-го ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World. Представленные работы демонстрируют самые впечатляющие и завораживающие изображения, полученные с помощью микроскопа, и открывают привычный мир с необычной, ранее невиданной стороны.
В этом году на конкурс поступило 1803 фотографии из 69 стран. Жюри предстояло выбрать лучшие работы из огромного числа выдающихся снимков, сделанных с применением специализированного микроскопического оборудования.
Первое место занял Оле Бильфельдт — студент и фотограф-экспериментатор из Кельна, Германия. Он показал процесс, который происходит миллионы раз в день: струйный принтер наносит чернила на бумагу. Однако благодаря микроскопической съемке обыденная операция превратилась в необычное зрелище.
Бильфельдт использовал специально сконструированную им установку для съемки, позволившую представить привычный процесс совершенно по-новому. Такой подход характерен для его авторского проекта Macrofying, в рамках которого фотограф исследует обыденные предметы и показывает их с неожиданной стороны с помощью микрофотографии.
По словам фотографа, струйная печать происходит настолько часто и быстро, что большинство людей даже не задумывается о том, что именно происходит на микроскопическом уровне. Этот процесс кажется привычным и непрозрачным для наблюдателя. Но стоит взглянуть на него через микроскопическую камеру, как он превращается в захватывающее зрелище.
Второе место занял Джон-Оливер Данн со снимком паука-скакунчика (Salticus scenicus), на теле которого видна пыльца.
Третье место разделили Каэлин Вулф и Рэйчел Фланнери. Они представили изображение нейронов в увеличенном мозге мыши.
В этом году жюри отметило 86 фотографий. Все они опубликованы на официальном сайте Nikon Small World, а лучшие работы также войдут в полноцветный календарь на 2027 год.
Комментарии
Часть людей, страдающих депрессией, сталкиваются с состоянием, напоминающим постоянный джетлаг, и почти не реагируют на антидепрессанты. Результаты нового исследования позволили предположить, что у таких пациентов — циркадный подтип депрессии, связанный с нарушением внутренних биологических ритмов организма.
Илон Маск в очередной раз представил автомобиль с беспрецедентными возможностями — буквально умеющий делать кульбиты в воздухе. Еще он разгоняется до 100 километров менее чем за секунду, что много лучше любой машины в истории. Но помогут ли все эти рекорды компании Tesla, которая уже много лет упорно отказывается создавать новые массовые автомобильные платформы? Или правы те, кто считают, что она полным ходом несется к катастрофе?
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
То, что ученые первоначально приняли за веточку или часть насекомого, оказалось древнейшим из известных прямых палеонтологических свидетельств существования у ящериц способности произвольно отбрасывать хвост еще в меловом периоде.
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
Илон Маск в очередной раз представил автомобиль с беспрецедентными возможностями — буквально умеющий делать кульбиты в воздухе. Еще он разгоняется до 100 километров менее чем за секунду, что много лучше любой машины в истории. Но помогут ли все эти рекорды компании Tesla, которая уже много лет упорно отказывается создавать новые массовые автомобильные платформы? Или правы те, кто считают, что она полным ходом несется к катастрофе?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Апреля, 2020
Неандертальцы: пряли, чтобы убивать?
2 Августа, 2016
Самые необычные космические аппараты на орбите
17 Февраля, 2018
Попадем ли мы в нейронные сети
16 Октября, 2014
Лики созависимости
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно