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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Посты: 1045
9,2 тыс

Как выглядит привычный мир под микроскопом: лучшие фотографии Nikon Small World 2026

Компания Nikon объявила победителей 52-го ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World. Представленные работы демонстрируют самые впечатляющие и завораживающие изображения, полученные с помощью микроскопа, и открывают привычный мир с необычной, ранее невиданной стороны.

Сообщество
# Nikon
# биология
# животные
# конкурсы
# микробиология
# микроскопы
# насекомые
# природа
# фотографии
Высокая оценка конкурса: ореховый долгоносик (Curculio nucum) / © Přemysl Orlík
Высокая оценка конкурса: ореховый долгоносик (Curculio nucum) / © Přemysl Orlík

В этом году на конкурс поступило 1803 фотографии из 69 стран. Жюри предстояло выбрать лучшие работы из огромного числа выдающихся снимков, сделанных с применением специализированного микроскопического оборудования.

Микроскопическое изображение струйного принтера, наносящего чернила на бумагу, первое место конкурса / © Ole Bielfeldt
Микроскопическое изображение струйного принтера, наносящего чернила на бумагу, первое место конкурса / © Ole Bielfeldt

Первое место занял Оле Бильфельдт — студент и фотограф-экспериментатор из Кельна, Германия. Он показал процесс, который происходит миллионы раз в день: струйный принтер наносит чернила на бумагу. Однако благодаря микроскопической съемке обыденная операция превратилась в необычное зрелище.

Бильфельдт использовал специально сконструированную им установку для съемки, позволившую представить привычный процесс совершенно по-новому. Такой подход характерен для его авторского проекта Macrofying, в рамках которого фотограф исследует обыденные предметы и показывает их с неожиданной стороны с помощью микрофотографии.

По словам фотографа, струйная печать происходит настолько часто и быстро, что большинство людей даже не задумывается о том, что именно происходит на микроскопическом уровне. Этот процесс кажется привычным и непрозрачным для наблюдателя. Но стоит взглянуть на него через микроскопическую камеру, как он превращается в захватывающее зрелище.

Снимок, занявший второе место / © John-Oliver Dunn
Снимок, занявший второе место / © John-Oliver Dunn

Второе место занял Джон-Оливер Данн со снимком паука-скакунчика (Salticus scenicus), на теле которого видна пыльца.

Снимок, занявший третье место / © Kaelin Wulf / Rachel Flannery
Снимок, занявший третье место / © Kaelin Wulf / Rachel Flannery

Третье место разделили Каэлин Вулф и Рэйчел Фланнери. Они представили изображение нейронов в увеличенном мозге мыши.

Высокая оценка конкурса: внутреннее строение закрытого цветка / © Mike Crutchley
Высокая оценка конкурса: внутреннее строение закрытого цветка / © Mike Crutchley
Высокая оценка конкурса: карандашный грифель при воздействии высоковольтного электрического разряда / © Dr. Marcel Clemens
Высокая оценка конкурса: карандашный грифель при воздействии высоковольтного электрического разряда / © Dr. Marcel Clemens
Высокая оценка конкурса: дедифференцированная эндотелиальная клетка печени / © Dr. Francisco Lázaro-Diéguez
Высокая оценка конкурса: дедифференцированная эндотелиальная клетка печени / © Dr. Francisco Lázaro-Diéguez
Высокая оценка конкурса: паразитическая оса рода Conura выходит из куколки бабочки рода Opsiphanes / © Michael Parra Puentes
Высокая оценка конкурса: паразитическая оса рода Conura выходит из куколки бабочки рода Opsiphanes / © Michael Parra Puentes
Высокая оценка конкурса: формирующиеся структуры зародыша / © Claire J Ang
Высокая оценка конкурса: формирующиеся структуры зародыша / © Claire J Ang
Высокая оценка конкурса: соцветие маргаритки многолетней (Bellis perennis), светящееся благодаря естественной флуоресценции / ©  Jan Martinek
Высокая оценка конкурса: соцветие маргаритки многолетней (Bellis perennis), светящееся благодаря естественной флуоресценции / ©  Jan Martinek
Высокая оценка конкурса: тихоходка (Hypsibius exemplaris)  / © Dr. Gonzalo Quiroga Artigas
Высокая оценка конкурса: тихоходка (Hypsibius exemplaris)  / © Dr. Gonzalo Quiroga Artigas

В этом году жюри отметило 86 фотографий. Все они опубликованы на официальном сайте Nikon Small World, а лучшие работы также войдут в полноцветный календарь на 2027 год.

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Сообщество
# Nikon
# биология
# животные
# конкурсы
# микробиология
# микроскопы
# насекомые
# природа
# фотографии
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Последние комментарии

Алесь Цагельскi
3 минуты назад
Паучок-попрыгунчик 😊

Как выглядит привычный мир под микроскопом: лучшие фотографии Nikon Small World 2026

Дмитрий Караваев
58 минут назад
По описанию графика и представленных участников американцы не чувствуют конкуренции на этом пути от кого либо.

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Анатолий Корябкин
1 час назад
Не верю!)

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Дмитрий Лютцев
12 часов назад
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В М
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Nikita Lazarenko
14 часов назад
Ну суть одна, что то серьезное произошло, и возможно (ой как не любят эту версию) человечество обнулили в каменный век.

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Alexander Orsi
14 часов назад
Рост в основном идёт в Азии, за счёт нижней ценовой категории. Тесла - премиум, а основной рынок такого сегмента душит главный нефтяной лоббист -

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Александр Березин
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Александр Березин
16 часов назад
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