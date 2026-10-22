Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Когда SpaceX и Blue Origin полетят на Луну? NASA раскрыло графики испытаний лунных аппаратов

NASA раскрыло новые подробности планов по возвращению астронавтов на поверхность Луны. Агентство представило графики ключевых этапов разработки лунных посадочных аппаратов SpaceX и Blue Origin, которые готовятся к участию в программе «Артемида».

Лунные посадочные аппараты Blue Origin (слева) и SpaceX (справа) / © Blue Origin / SpaceX

Недавно исполняющий обязанности руководителя программы NASA по созданию пилотируемых посадочных систем (Human Landing System, HLS) Стив Крич представил графики разработки обоих аппаратов. До начала 2028 года запланирована серия важных испытаний, включая дозаправку на орбите и беспилотные посадки на Луну. Эти демонстрации должны подтвердить готовность кораблей к доставке астронавтов на лунную поверхность.

Однако ближайший важный рубеж — миссия NASA «Артемида III», запуск которой намечен на третий квартал 2027 года. Четыре астронавта отправятся на низкую околоземную орбиту на борту корабля Orion. Там они встретятся с испытательными версиями посадочных аппаратов обеих компаний и проведут стыковку, чтобы проверить совместимость систем.

Результаты этих испытаний помогут NASA решить, какой из двух аппаратов будет использоваться для высадки астронавтов на Луну в рамках миссии «Артемида IV», запланированной на начало 2028 года.

До этого момента SpaceX и Blue Origin предстоит выполнить более десятка испытаний и пройти ряд ключевых этапов разработки. В их число входят демонстрации в рамках «Артемида III» и последующие полеты. В конечном счете NASA предстоит принять принципиальное решение: какой аппарат доставит астронавтов на поверхность Луны впервые после завершения программы «Аполлон» в 1972 году?

Согласно презентации NASA, в первом квартале 2027-го SpaceX планирует интегрировать системы, необходимые для взаимодействия Starship с кораблем Orion во время миссии «Артемида III». Компания также должна предоставить тренажер кабины, на котором астронавты смогут подготовиться к полету.

Испытательные полеты Starship предполагается продолжить во втором квартале 2027 года. На этот же период запланированы демонстрация работы посадочных опор и начало испытаний шлюза кабины экипажа. Для миссии «Артемида III» SpaceX намерена использовать одну из уже существующих верхних ступеней Starship версии V3, внеся в конструкцию некоторые изменения. Starship и Orion состыкуются на орбите, но на борту корабля SpaceX в рамках этой миссии не будет кабины для астронавтов. По данным NASA, с конца 2026-го до начала 2027 года SpaceX должна установить на предназначенный для «Артемида III» Starship стыковочный узел и защитный обтекатель носовой части. Как следует из документов агентства, механические проверки совместимости этих элементов уже завершены.

В числе других важных задач SpaceX — первая демонстрация перекачки топлива между кораблями на орбите.

Starship создается как первая ракета и космический корабль, рассчитанные на полную многоразовость. Однако запасы топлива ограничивают возможности аппарата: чтобы отправиться за пределы низкой околоземной орбиты, его баки необходимо дозаправить.

Для полета к Луне это может потребовать до десятка запусков специальных топливных версий Starship — так называемых танкеров. Они должны доставлять топливо на орбитальную заправочную станцию, к которой затем сможет подойти направляющийся к Луне корабль.

Чтобы реализовать эту схему, SpaceX предстоит доказать, что компания способна надежно перекачивать криогенное топливо в космосе и хранить его.

Для выполнения задач «Артемида III» дозаправка Starship на орбите не потребуется. Тем не менее, ожидается, что в течение нескольких месяцев после этой миссии SpaceX запустит свой первый топливный танкер Starship, начав подготовку к высадке астронавтов в рамках «Артемида IV».

Ближе к концу третьего или в начале четвертого квартала 2027 года планируется запуск беспилотной лунной версии Starship. До конца года компания рассчитывает провести беспилотную посадку на поверхность Луны.

У Blue Origin также есть собственный график ключевых этапов разработки лунного посадочного аппарата Blue Moon Mark 2 (MK2). Это корабль высотой около 16 метров, оснащенный тремя двигателями BE-7.

В отличие от упрощенной версии Starship V3, которую SpaceX собирается использовать в миссии «Артемида III», Blue Origin намерена отправить на орбиту полноценный испытательный аппарат. Он будет оснащен кабиной экипажа, частью систем жизнеобеспечения, полетным программным обеспечением и другими системами, необходимыми для перехода астронавтов из Orion в посадочный модуль во время их пребывания на низкой околоземной орбите.

Астронавты смогут войти в Blue Moon непосредственно из Orion, оценить устройство корабля в условиях невесомости и проверить работу некоторых его систем.

Согласно графику NASA, в последние месяцы 2026 года компания должна выполнить ряд производственных и испытательных задач. Среди них — продолжение испытаний двигателей BE-7 и квалификационные проверки маневровых двигателей BT-7, предназначенных для Blue Moon.

Кроме того, Blue Origin предстоят промежуточная проверка проекта в рамках подготовки к «Артемида III» и критический анализ конструкции аппарата, который планируется использовать в предстоящей демонстрационной посадочной миссии 2028 года.

Одновременно компания восстанавливает стартовую площадку на территории базы Космических сил США на мысе Канаверал — комплекс LC-36. Она получила серьезные повреждения в результате взрыва, произошедшего в мае, и теперь нуждается в восстановлении перед возобновлением запусков ракеты New Glenn.

К началу 2027-го компания рассчитывает завершить разработку систем связи космического аппарата и окончательно подготовить полетное программное обеспечение. Сборка, интеграция и испытания должны продолжиться во втором квартале.

На первый квартал 2027 года также запланирован запуск Blue Moon MK1 — меньшего беспилотного посадочного аппарата, который предшествует более крупной версии MK2. Полет состоится в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), предусматривающей доставку научных и технологических грузов на Луну с помощью роботизированных аппаратов.

Во втором квартале 2027 года, по мере приближения миссии «Артемида III», Blue Origin должна завершить интеграцию испытательного посадочного модуля с ракетой New Glenn и закончить квалификационные испытания двигателя BE-7.

На протяжении следующего года компания намерена продолжать строительство и модернизацию стартовой инфраструктуры. К концу третьего квартала она рассчитывает подготовить новую стартовую площадку для модернизированной и более мощной версии New Glenn 9×4.

Первый полет этой модификации ракеты запланирован на четвертый квартал 2027 года. В тот же период Blue Origin намерена провести вторую лунную миссию MK1 и запустить беспилотный демонстрационный посадочный аппарат MK2.

Попытка беспилотной посадки MK2 на Луну ожидается в первом квартале 2028 года — примерно в то же время, когда Blue Origin планирует третий полет аппарата MK1.

Как и SpaceX, Blue Origin должна продемонстрировать, что ее посадочный модуль способен безопасно достичь поверхности Луны, работать там и затем вернуться на лунную орбиту. Только после этого NASA сможет допустить его к перевозке астронавтов в рамках будущей миссии «Артемида».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.