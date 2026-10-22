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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Как в Танзании слонам помогли освоить горы

Хотя слоны не приспособлены к жизни в горах, в Танзании сотни животных регулярно поднимаются на высоту около двух километров. Чтобы обезопасить слонов, власти официально объявили коридор, по которому перемещались животные, охраняемой зоной. Ради этого более 350 человек отказались от части своих земель.

Сообщество
# Африка
# животные
# слоны
# Танзания
© Stu Porter / Shutterstock.com
© Stu Porter / Shutterstock.com

Африканские саванные слоны — самые крупные наземные млекопитающие. Трудно представить этих гигантов столь же приспособленными к жизни в горах, как козы. Однако до тысячи слонов поднимаются по крутым лесистым склонам гор Удзунгва в Танзании, высотой около двух тысяч метров. 

В горы они поднимаются не просто так. Влажные сезоны сменяются засухой, а доступность пищи и воды различается в зависимости от места. На высоте около двух тысяч метров растет бамбук, который стал для слонов надежным источником пищи во время засухи. Также в горах есть солонцы, обеспечивающие животных минералами, которые они не могут получить в других местах.

Десятилетиями во время миграции слоны пересекали долину Киломберо, где около 50 лет находились сельскохозяйственные угодья. В апреле 2025 года правительство Танзании официально утвердило переход Ньерере — Удзунгва как первый в стране охраняемый законом коридор дикой природы. Его длина составляет примерно 14 километров, а ширина — 200 метров.

Вдоль коридора специалисты установили фотоловушки. Они подтвердили, что слоны действительно пользуются этим маршрутом.

Реализовывать проект начали в ноябре 2023 года. Программа по охране слонов Южной Танзании вместе с партнерами установила вдоль коридора 59 камер с интервалом примерно в 500 метров. Коридор соединил национальный парк Ньерере и лесной заповедник Магомберо с национальным парком Удзунгва-Маунтинс.

© Southern Tanzania Elephant Program
© Southern Tanzania Elephant Program

За первые 15 месяцев камеры зафиксировали проход минимум 1440 млекопитающих. 529 из них были слонами. Также фотоловушки зафиксировали, что коридором пользуются в том числе буйволы, сервалы и медоеды.

Чтобы реализовать инициативу, пришлось договариваться с местными жителями. 368 землевладельцев выделили под коридор участки площадью от 1000 до 2000 квадратных метров каждый. Взамен они получили компенсацию в размере около 2,2 миллиарда танзанийских шиллингов (880 тысяч долларов США). Также представители властей отметили, что у местных жителей появятся новые места для трудоустройства и они смогут участвовать в проектах, приносящих доход и связанных с поддержанием коридора.

Национальный парк Удзунгва-Маунтинс / © dc53711, flickr.com
Национальный парк Удзунгва-Маунтинс / © dc53711, flickr.com

При этом некоторые зоозащитники считают, что останавливаться рано. Джордж Лохай из фонда Grumeti Fund, не участвовавший в этом проекте, отметил, что таким коридорам в других районах Танзании также нужна правовая защита.

Однако этот коридор — важный прецедент и для других стран. Во многих местах такие маршруты годами остаются без защиты, а окружающие земли распродают и отдают под сельское хозяйство. Специалисты смогли подтвердить, что животные действительно пользуются переходом Ньерере — Удзунгва. Теперь зоозащитники смогут использовать этот пример в качестве доказательства, что такие коридоры действительно необходимы.

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Сообщество
# Африка
# животные
# слоны
# Танзания
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