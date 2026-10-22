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Дрон запечатлел кормление второго по величине кита в мире

Потребительские дроны и современные камеры произвели революцию в съемке дикой природы, сделав ее доступной практически каждому. Если раньше подобные кадры удавалось получать преимущественно профессиональным фотографам, то теперь даже обычный рыбак может запечатлеть нечто по-настоящему удивительное.

Дрон запечатлел кормление второго по величине кита в мире / © Rhys Morgan

Так произошло с Рисом Морганом, жителем Уэльса, который работает на нефтеперерабатывающем заводе и увлекается рыбалкой. Ему удалось снять, как в Кельтском море кормится финвал — второй по величине вид китов в мире.

Финвалы используют растягивающиеся складки кожи на горле, чтобы заглатывать огромные объемы воды вместе с крилем — примерно 68 000 литров, за один такой захват. Длина этих китов может превышать 23,8 метра, а масса — достигать 70 тонн.

© Rhys Morgan / The Guardian

О финвалах до сих пор известно сравнительно мало, в том числе об особенностях их миграций. Предполагается, что эти животные предпочитают более прохладные воды.

По словам доктора Марианны Кьимьенти, преподавателя экологии крупных морских хищников в Университете Бангора, встреча Моргана с китом была «редким и счастливым случаем».

«Для финвала вполне нормально подниматься к поверхности и кормиться там — это часть его стратегии добычи пищи. Но увидеть его в прибрежных водах действительно впечатляет, — отметила исследовательница. — Теоретически к этому времени киты уже должны были мигрировать».

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