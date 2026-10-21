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SpaceX впервые попытается поймать обе ступени Starship после полета: Маск назвал сроки
SpaceX готовится к крупному достижению в освоении космоса. Если все пойдет по плану, во время следующего испытательного полета Starship, намеченного на ноябрь, компания впервые попытается поймать обе ступени своей сверхтяжелой ракеты — Super Heavy и Starship.
Об этом основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил 20 октября во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании за третий квартал 2026 года.
«Если нам это удастся, это будет первый случай, когда орбитальная ракета-носитель окажется полностью возвращена на Землю», — отметил Маск.
«Единственный способ обеспечить устойчивое распространение сознания за пределы Земли — создать полностью многоразовую орбитальную ракету-носитель. Поэтому я считаю это выдающимся технологическим достижением в истории цивилизации и сознания».
Как отметил Маск, обе ступени системы — Super Heavy и Starship — изначально проектировались с расчетом на полное и быстрое повторное использование. По замыслу SpaceX, эта технология должна сделать экономически осуществимыми масштабные проекты освоения космоса, в том числе создание поселений на Марсе.
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