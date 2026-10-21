Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Рейтинг: +4165
Посты: 2885
8

SpaceX впервые попытается поймать обе ступени Starship после полета: Маск назвал сроки

SpaceX готовится к крупному достижению в освоении космоса. Если все пойдет по плану, во время следующего испытательного полета Starship, намеченного на ноябрь, компания впервые попытается поймать обе ступени своей сверхтяжелой ракеты — Super Heavy и Starship. 

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
# технологии
Художественное изображение ловли верхней ступени Starship башней обсуживания / © SpaceX
Художественное изображение ловли верхней ступени Starship башней обсуживания / © SpaceX

Об этом основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил 20 октября во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании за третий квартал 2026 года.

«Если нам это удастся, это будет первый случай, когда орбитальная ракета-носитель окажется полностью возвращена на Землю», — отметил Маск.

«Единственный способ обеспечить устойчивое распространение сознания за пределы Земли — создать полностью многоразовую орбитальную ракету-носитель. Поэтому я считаю это выдающимся технологическим достижением в истории цивилизации и сознания».

Как отметил Маск, обе ступени системы — Super Heavy и Starship — изначально проектировались с расчетом на полное и быстрое повторное использование. По замыслу SpaceX, эта технология должна сделать экономически осуществимыми масштабные проекты освоения космоса, в том числе создание поселений на Марсе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Окт
1200
Жизнь подо льдом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Проклятие и благословение ИИ
Ельцин Центр
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
От слона до муравья: полезные и опасные животные средневековых бестиариев
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Макроэкономика ожиданий. Нобелевская премия по экономике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Александр Столетов и первый фотоэлемент
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Квантовые технологии современности
ФизТех
Москва
Лекция
22 Окт
500
Лекция об искусственном интеллекте
ВСмысле
Онлайн
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Управляемые биоматериалы: чему нас учит природа
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Владимир Александрович Русанов
Библиотека иностранной литературы
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики из России предложили способ управлять совместным состоянием двух аналогов кубитов

    20 октября, 17:47

  2. В янтаре возрастом 99 миллионов лет нашли самый древний отброшенный хвост

    20 октября, 15:24

  3. Рассказ Хемингуэя записали в ДНК кишечной палочки

    20 октября, 14:15

  4. Астробиолог объяснил, почему признаки жизни на Марсе могут оставаться незамеченными

    20 октября, 13:46
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Вася Шубкин
2 часа назад
Поляки самые коптилки в Европе)

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Андрей Григорьев
11 часов назад
Гораздо интереснее, что жвачные относятся к парнокопытным, а не все парнокопытные травоядные. Китообразные относятся к нежвачным парнокопытным и

Травоядные и жвачные животные – это одно и то же? 

Степан Жук
12 часов назад
Александр, "self-driving" в терминологии Теслы означает ситуацию, когда человек находится за рулем, контролируя машину. " - это сейчас в юридическом

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Анатолий Потапенко
12 часов назад
Он покусился на святое - нет, не конституцию - на патологическую страсть человека чем-нибудь или кем-нибудь «рулить». Хотя-а-а, как-то у них всё

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Александр Березин
12 часов назад
Степан, тут важно понимать, что такое "self-driving" во фразе "We expect to get self-driving working on the Tesla Semi probably around the end of this year or early next year"? Напоминаю: "self-driving" в

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Vladimir Lukianov
13 часов назад
Как известно, имеется более 100 различных аминокислот, но для белков живых организмов необходимо лишь 20. Кроме того, они встречаются в двух формах:

Астробиолог объяснил, почему признаки жизни на Марсе могут оставаться незамеченными

Степан Жук
13 часов назад
Александр, “We expect to get self-driving working on the Tesla Semi probably around the end of this year or early next year. I just don't want it to be a distraction on the march of nines of safety for self-driving on the Model 3/Y and Cybercab. It will

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Александр Березин
13 часов назад
Степан, "Погодите, Semi же планируют тоже беспилотным?" Нет, не планируют. Я не знаю, откуда взялась эта утка, периодически всплывающая в СМИ, но точно

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Александр Березин
13 часов назад
Alexander, батут -- то есть ракеты -- это безусловная история успеха Маска, что отмечено в тексте выше. Но вот падение продаж Теслы в последние три года

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Alexander Orsi
13 часов назад
"Батут", серия какая то ...

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Rinat Bag
13 часов назад
Степан, грузовик с рулём и тормозом — идеальное сочетание живого водителя и fsd. FSD очень сильно снижает нагрузку на водителя, и очень повышает общую

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Alexander Orsi
13 часов назад
Российские водители для вас "украинские СМИ"? Ну, не буду мешать поклоняться Святому Телевизору.

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Rinat Bag
14 часов назад
Интересно, если этот девайс испытать где-нибудь в Абакане — что он найдёт на двухметровой глубине?

Астробиолог объяснил, почему признаки жизни на Марсе могут оставаться незамеченными

Sam Dowson
14 часов назад
Как-то слишком много чести аминокислотам, которым отроду там ок. 4,5 млрд лет. Гораздо проще тогда уж доказать наличие каких-нибудь стеранов,

Астробиолог объяснил, почему признаки жизни на Марсе могут оставаться незамеченными

Дарья Гуткина
14 часов назад
boris, образование может быть получено в другой стране. А для литературного таланта вообще скорее имеет значение дар, чем какая-то среда. К тому же

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Василий Мохнатов
15 часов назад
>А программисты отстали и все еще думают, что нейросети смогут решать задачи людей не хуже людей. Они то как раз это прекрасно понимают. И

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Тимсн Тимсон
16 часов назад
Александр, поддержать результаты не удалось именно из-за того, что ии уступает живому оператору, вы считаете?

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

N q
16 часов назад
Статью отнюдь не красит ошибка которая кочует из статьи в статью в русскоязычном инете и никак не дождётся чтобы авторы заглянули в первоисточник

Новая комета C/2026 S1 стала первой, обнаруженной телескопом Euclid

Дмитрий Караваев
16 часов назад
Дмитрий, не пойму какой мощности передатчик, чтоб такую область облучить!

Европейцы сообщили о «критическом сближении» российского военного спутника «Космос-2612» с их спутником ICEYE-X36

Степан Жук
16 часов назад
Погодите, Semi же планируют тоже беспилотным? Грузовик Tesla Semi изначально проектировался с прицелом на автономность, а полноценный беспилотный режим

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Самые обсуждаемые