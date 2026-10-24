Фотографы представили лучшие снимки из жизни жирафов в новом проекте о дикой природе

В серии фотокниг Remembering Wildlife («Память о дикой природе») вышел новый том, посвященный жизни самых высоких млекопитающих на планете. В него вошли снимки, предоставленные ведущими мировыми фотографами-анималистами, среди которых Джонатан и Анджела Скотт, Марсел ван Оостен, Франс Лантинг и Грег дю Туа.

Жирафы, снимок из книги «Память о дикой природе» / © M and C Denis Huot

Несмотря на то что жирафов без труда узнают во всем мире, далеко не все знают, что этот вид находится под угрозой. За последние 300 лет жирафы утратили почти 90% естественной среды обитания, а как минимум в семи африканских странах полностью исчезли. Согласно данным Международного союза охраны природы (МСОП), за последние четыре десятилетия — начиная с 1985 года — численность жирафов резко сократилась, местами на 40%.

Жираф, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Andy Rouse

В некоторых охраняемых природных территориях жирафы стали привычной частью сафари: путешественники воспринимают их как неотъемлемый элемент африканского пейзажа, а их силуэты прочно вписались в представления об этом континенте. Однако в других местах небольшие, изолированные популяции остаются уязвимыми, и о них легко забыть.

Животные Африки, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Art Wolfe

Утрата и фрагментация естественной среды обитания, развитие сельского хозяйства, строительство ограждений и дорог, а также расширение населенных пунктов все сильнее нарушают древние миграционные пути жирафов, разделяя их популяции на небольшие группы, обитающие на отдельных участках территории. В некоторых регионах на жирафов по-прежнему охотятся ради мяса. В других вооруженные конфликты и политическая нестабильность чрезвычайно затрудняют эффективную природоохранную деятельность.

Жираф, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Federico Veronesi

Жирафы, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Will Burrard-Lucas

Жираф, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Todd Gustafson

Жирафы, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Daryl and Sharna Balfour

Жираф, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Ann and Steve Toon

Проект Remembering Wildlife призван привлечь внимание общественности к угрозам, с которыми сталкиваются дикие животные, а также собрать средства для защиты уязвимых видов. С момента выхода первой книги серии — «Помня о слонах» — в 2016 году по всему миру было продано более 62 000 экземпляров изданий этой серии. Вся прибыль от продажи книг направляется на охрану дикой природы.

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