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Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

На прошлой неделе Украина заявила, что компания SpaceX Илона Маска ограничила доступ к возможностям системы Starlink, что затруднило проведение украинских ударов с помощью беспилотников и работу систем противовоздушной обороны.

Спутники Starlink / © SpaceX

Это заявление вновь привлекло внимание к различиям между Starlink — коммерческой спутниковой интернет-сетью SpaceX — и Starshield, военной системой связи, разработанной для Пентагона. Хотя Маск подчеркнул, что это две отдельные системы, во многих случаях они используют одну и ту же базовую спутниковую инфраструктуру.

«Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем», — написал Маск в социальной сети X. Он добавил, что любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными либо президентом США.

«Starlink — это коммерческая услуга, принадлежащая SpaceX и контролируемая компанией. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными задачами. Систему нельзя применять для наступательных военных действий, поскольку для коммерческой компании это было бы неуместно», — заявил Маск.

Что такое Starlink?

Starlink — основной источник прибыли SpaceX. Это спутниковая интернет-сеть, насчитывающая более 11 000 аппаратов, которые обеспечивают широкополосное подключение через пользовательские терминалы размером примерно со сложенную газету. Около 13 миллионов абонентов системы — от частных домохозяйств и туристов до судоходных компаний и крупнейших авиаперевозчиков.

После запуска первых спутников Starlink в 2019 году с помощью многоразовых ракет SpaceX компания создала обширную группировку на низкой околоземной орбите, обеспечивающую связь на большей части планеты. Она позволяет передавать данные быстрее, чем традиционные спутниковые системы связи, аппараты которых обычно работают на значительно большей высоте и насчитывают гораздо меньше спутников.

Что такое Starshield?

Starshield — подразделение SpaceX, которое разрабатывает спутниковые системы для военной разведки и связи в интересах Пентагона.

Хотя задачи Starshield отличаются от функций коммерческой широкополосной сети Starlink, граница между двумя системами не всегда очевидна. Защищенные каналы связи Starshield используют усиленное шифрование и специализированные пользовательские терминалы, но опираются на обширную спутниковую группировку Starlink.

По данным SpaceX, Starshield использует технологии, инженерные решения и опыт эксплуатации, накопленные при создании и обслуживании Starlink. Помимо защищенной связи, военная версия системы, как утверждает компания, позволяет вести наблюдение за Землей, а также интегрировать различные датчики и другие полезные нагрузки.

Пентагон, крупнейший заказчик Starshield, потратил миллиарды долларов на услуги обеих систем — Starlink и Starshield. Кроме того, американское военное ведомство приобрело специализированные спутники Starshield. В их число входят аппараты связи для задач предупреждения о ракетных пусках, а также разведывательная спутниковая группировка для Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Вопросы о взаимоотношениях Starlink и Starshield возникают с 2022 года, когда Россия пригрозила западным спутникам, обеспечивающим связь для Украины. SpaceX представила Starshield позднее в том же году, однако секретность американских космических программ в сфере национальной безопасности не позволяет четко определить границы между двумя системами.

Различия между ними стали предметом спора и в начале этого года, когда Пентагон и SpaceX разошлись во мнениях относительно повышения стоимости спутниковых услуг, применявшихся военными беспилотниками в ходе конфликта с Ираном.

SpaceX утверждала, что некоторым заказчикам, платившим около 5000 долларов за один терминал Starlink, следовало использовать Starshield, стоимость которого составляла примерно 25 000 долларов за терминал.

Starshield использует и Великобритания. Их система работает на базе той же спутниковой группировки, наземных станций и наземной инфраструктуры, что и Starlink. При этом для нее предусмотрены специализированные терминалы и отдельные сетевые шлюзы.

Другие партнеры США также изучают возможности этой системы. Ранее Силы обороны Новой Зеландии сообщили, что проводят испытания Starshield, чтобы оценить пригодность технологии для решения военных задач.

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