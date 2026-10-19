Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Рейтинг: +1552
Посты: 1115
8,0 тыс

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

На прошлой неделе Украина заявила, что компания SpaceX Илона Маска ограничила доступ к возможностям системы Starlink, что затруднило проведение украинских ударов с помощью беспилотников и работу систем противовоздушной обороны.

Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# Starshield
# интернет
# космос
# связь
# спутники
# технологии
Спутники Starlink / © SpaceX
Спутники Starlink / © SpaceX

Это заявление вновь привлекло внимание к различиям между Starlink — коммерческой спутниковой интернет-сетью SpaceX — и Starshield, военной системой связи, разработанной для Пентагона. Хотя Маск подчеркнул, что это две отдельные системы, во многих случаях они используют одну и ту же базовую спутниковую инфраструктуру.

«Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем», — написал Маск в социальной сети X. Он добавил, что любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными либо президентом США.

«Starlink — это коммерческая услуга, принадлежащая SpaceX и контролируемая компанией. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными задачами. Систему нельзя применять для наступательных военных действий, поскольку для коммерческой компании это было бы неуместно», — заявил Маск.

Что такое Starlink?

Starlink — основной источник прибыли SpaceX. Это спутниковая интернет-сеть, насчитывающая более 11 000 аппаратов, которые обеспечивают широкополосное подключение через пользовательские терминалы размером примерно со сложенную газету. Около 13 миллионов абонентов системы — от частных домохозяйств и туристов до судоходных компаний и крупнейших авиаперевозчиков.

После запуска первых спутников Starlink в 2019 году с помощью многоразовых ракет SpaceX компания создала обширную группировку на низкой околоземной орбите, обеспечивающую связь на большей части планеты. Она позволяет передавать данные быстрее, чем традиционные спутниковые системы связи, аппараты которых обычно работают на значительно большей высоте и насчитывают гораздо меньше спутников.

Что такое Starshield?

Starshield — подразделение SpaceX, которое разрабатывает спутниковые системы для военной разведки и связи в интересах Пентагона.

Хотя задачи Starshield отличаются от функций коммерческой широкополосной сети Starlink, граница между двумя системами не всегда очевидна. Защищенные каналы связи Starshield используют усиленное шифрование и специализированные пользовательские терминалы, но опираются на обширную спутниковую группировку Starlink.

По данным SpaceX, Starshield использует технологии, инженерные решения и опыт эксплуатации, накопленные при создании и обслуживании Starlink. Помимо защищенной связи, военная версия системы, как утверждает компания, позволяет вести наблюдение за Землей, а также интегрировать различные датчики и другие полезные нагрузки.

Пентагон, крупнейший заказчик Starshield, потратил миллиарды долларов на услуги обеих систем — Starlink и Starshield. Кроме того, американское военное ведомство приобрело специализированные спутники Starshield. В их число входят аппараты связи для задач предупреждения о ракетных пусках, а также разведывательная спутниковая группировка для Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Вопросы о взаимоотношениях Starlink и Starshield возникают с 2022 года, когда Россия пригрозила западным спутникам, обеспечивающим связь для Украины. SpaceX представила Starshield позднее в том же году, однако секретность американских космических программ в сфере национальной безопасности не позволяет четко определить границы между двумя системами.

Различия между ними стали предметом спора и в начале этого года, когда Пентагон и SpaceX разошлись во мнениях относительно повышения стоимости спутниковых услуг, применявшихся военными беспилотниками в ходе конфликта с Ираном. 

SpaceX утверждала, что некоторым заказчикам, платившим около 5000 долларов за один терминал Starlink, следовало использовать Starshield, стоимость которого составляла примерно 25 000 долларов за терминал.

Starshield использует и Великобритания. Их система работает на базе той же спутниковой группировки, наземных станций и наземной инфраструктуры, что и Starlink. При этом для нее предусмотрены специализированные терминалы и отдельные сетевые шлюзы.

Другие партнеры США также изучают возможности этой системы. Ранее Силы обороны Новой Зеландии сообщили, что проводят испытания Starshield, чтобы оценить пригодность технологии для решения военных задач.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# Starshield
# интернет
# космос
# связь
# спутники
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
8 Комментариев
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Окт
Бесплатно
Математическая теория игр и ее жизненные аспекты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
20 Окт
500
Мультивселенная: 6 способов создать другую Вселенную
ВСмысле
Онлайн
Лекция
21 Окт
1200
Жизнь подо льдом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Проклятие и благословение ИИ
Ельцин Центр
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
От слона до муравья: полезные и опасные животные средневековых бестиариев
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Макроэкономика ожиданий. Нобелевская премия по экономике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Александр Столетов и первый фотоэлемент
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Квантовые технологии современности
ФизТех
Москва
Лекция
22 Окт
500
Лекция об искусственном интеллекте
ВСмысле
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Радиотуман Млечного Пути: ученые из России измерили рассеяние радиоволн у галактической перемычки

    19 октября, 17:41

  2. Затонувшие пять тысяч лет назад леса превратились в подводные рифы

    19 октября, 15:04

  3. Физики предложили решение галлиевой аномалии без стерильных нейтрино

    19 октября, 12:20

  4. Анестезиологи нашли эффективный способ снизить риск тошноты и рвоты после операции

    19 октября, 11:30
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Иван Колупаев
17 минут назад
Юрий, теоретически в каждом спутнике Илона может сидеть по чуваку в синем трико и глазами лазерами. И попробуй докажи что это не так. Но на практике

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Александр Березин
18 минут назад
Иван, да? И когда же нам ждать военное использование кобальтовой бомбы, если не секрет?

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Березин
20 минут назад
Alexander, попробуйте ознакомиться с реальным миром. Подсказка: украинские СМИ к нему отношения не имеют.

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Иван Колупаев
45 минут назад
Юрий, я хочу сказать ровно то что сказал - у старлинк нет военных модулей и даже модулей двойного назначения нет. База у спутников одна начинка

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Дмитрий Караваев
52 минуты назад
Игорь, США это не Индия, если за судебными исками типа этот мир для людей а не для машин и что Безос лишает дохода честного отца семейства будут

Amazon внедрила более миллиона роботов: как автоматизация меняет условия труда

Игорь Коняшов
54 минуты назад
Алексей, Действительно! Сидели бы в пещерах, жрали бы корешки и подтухшее мясо. А то ишь чего удумали: вмешиваться в естественные процессы!

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Юрий Багов
2 часа назад
Alexander, вы неоднократно замечены в очень странном некритичном мышлении и избирательном отношении к фактам. Что мне покажет KH-11? Вы знаете, что

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Николай Цыгикало
2 часа назад
Иван, да уж больно толстоваты. 80-100 км толщина плиты. а уж длина куда больше. )

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Игорь Корн
2 часа назад
Иван, в военных целях используются не открытия а технологии :) . В теории если открытые спутники юпитера использовать как платформы

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Игорь Корн
3 часа назад
Дмитрий, заменить объединенных в мощный профсоюз бастующих опытных сценаристов сложно, заменить раскиданных по всему миру сортировщиков и

Amazon внедрила более миллиона роботов: как автоматизация меняет условия труда

Alexander Orsi
3 часа назад
Юрий, погуглите картинку разведывательного спутника KH-11, что бы не "искать чёрную кошку".

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Игорь Корн
3 часа назад
Интересно, что несмотря на миллион роботов, общая численность сотрудников Amazon не падает обвально (она колеблется вокруг отметки в 1,5 миллиона

Amazon внедрила более миллиона роботов: как автоматизация меняет условия труда

Alexander Orsi
3 часа назад
Попробуйте применить свои советы к себе самому. Подсказка: чебурнет не для всех.

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Игорь Корн
3 часа назад
Елена, в китае активно внедряют роботов. Коммунисты будут богаче а быдло опять не нужно? :)

Amazon внедрила более миллиона роботов: как автоматизация меняет условия труда

Юрий Багов
4 часа назад
Иван, то есть вы хотите сказать, что у Starlink и Starshield разные модели спутников? Из текста следует, что спутники те же, но модули шифрования или

Starshield против Starlink: чем военная спутниковая сеть SpaceX отличается от коммерческой

Александр Березин
4 часа назад
Alexander, у вас новости временных лет повести. Давно уже водители не отказываются. Так что вы верите эху дня позавчерашнего. Ваше право. "Эти же

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Alexander Orsi
4 часа назад
Водителям, после первого же рейса отказывающихся от продолжения за большие деньги, и прозвавшим трассу "дорогой смерти", я верю больше. Эти же

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Иван Колупаев
4 часа назад
Alexander, ну мне наверное лучше знать о каком аппарате я говорил. О конкретном Лукас или вообще. Я говорил про Lucas и в статье речь про него же. Но вам явно

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Alexander Orsi
5 часов назад
Иван, "результатов боевого применения великолепного ИИ пока никто не видел" - речь явно не об конкретном аппарате. А Шершни показали себя отлично. "У

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Иван Колупаев
5 часов назад
Николай, ну если выражаться точнее любое открытие, которое можно использовать в военных целях, будет в этих целях использовано. Насчет субдукции я

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Самые обсуждаемые