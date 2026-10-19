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Карта: как выросло число мигрантов в Европе с 2000 по 2024 год
С 2000 года численность мигрантов в Европе значительно увеличилась, изменив ситуацию на рынках труда и демографическую картину региона.
Инфографика основана на оценках Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) и сопоставляет численность проживающих в разных странах мигрантов в июле 2000-го и июле 2024 года. В зависимости от национальных определений к этой категории могут относиться беженцы, лица, ищущие убежища, и натурализованные граждане.
Приведенные показатели отражают изменение числа мигрантов, проживающих в каждой стране, а не общее количество прибывших за этот период или разницу между въездом и выездом населения.
На Великобританию, Испанию и Германию пришлось почти половина общего прироста численности мигрантов в Европе. Совокупно эти страны приняли около 20,4 миллионов дополнительных жителей, относящихся к данной категории.
Однако рейтинг по относительному приросту выглядит иначе. Наибольшие темпы роста продемонстрировали небольшие страны: Мальта (+827%), Болгария (+590%) и Исландия (+522%).
В Испании численность мигрантов увеличилась более чем в четыре раза. Отчасти это связано со строительным бумом начала 2000-х годов и программой легализации 2005 года, в рамках которой было подано почти 700 тысяч заявлений.
В Великобритании за рассматриваемый период число мигрантов выросло на 149%. Впрочем, в последние годы миграционные тенденции изменились. По данным британского Управления национальной статистики (ONS), в 2025 году чистая миграция сократилась до 171 тысяч человек после ужесточения визовых правил.
При этом рост наблюдался не во всех странах. Россия продемонстрировала крупнейшее абсолютное сокращение: численность проживающих в стране мигрантов уменьшилась примерно на 4,3 миллиона человек. Снижение также зафиксировано в Сербии, Украине и ряде других государств Восточной Европы.
Иммиграция помогает восполнять нехватку рабочей силы, расширять налоговую базу и смягчать последствия демографического спада. Однако быстрый рост населения может создавать дополнительную нагрузку на жилищный фонд, школы и государственные службы, особенно если развитие инфраструктуры не успевает за увеличением числа жителей.
Успешность интеграции новых жителей во многом зависит от политики в сфере разрешений на работу, обеспечения жильем, языкового обучения и признания иностранных квалификаций. Эти вопросы особенно актуальны для стран, которые одновременно сталкиваются с усилением эмиграции среди населения, родившегося на их территории.
В конечном счете миграционная история Европы — это не только вопрос привлечения новых жителей, но и вопрос того, насколько эффективно страны способны обеспечить их адаптацию и интеграцию в общество.
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