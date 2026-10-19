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Китай внедрил систему производства авиационной оснастки по принципу LEGO

Chengdu Aircraft Corporation (CAC), входящая в состав китайской авиационной промышленной корпорации AVIC и выпускающая истребители J-20 и J-10, внедрила модульный подход к проектированию производственной оснастки по принципу конструктора LEGO.

Макет самолета / © AVIC

Стандартизированные компоненты можно быстро собирать и повторно использовать в разных проектах. В отдельных научно-исследовательских работах это позволило сократить прямые затраты более чем на 20%.



Для производства самолета требуется не только сам летательный аппарат, но и множество незаметных со стороны, но необходимых элементов — технологической оснастки. Она играет важнейшую роль в авиастроении: скорость ее разработки и стоимость напрямую влияют на продолжительность производственного цикла и общие затраты на выпуск самолетов.

Уже на этапе проектирования CAC отказалась от традиционной модели, при которой для каждого типа самолета создается индивидуальный комплект оснастки. Вместо этого компания перешла к подходу, основанному на стандартизации и использовании общих модульных компонентов, одновременно внедряя единые принципы проектирования. Оснастка собирается из стандартных модулей, которые можно быстро комбинировать и повторно использовать в зависимости от конкретных задач, подобно деталям конструктора LEGO.

Научно-исследовательская группа запустила программу технических разработок, охватывающую пять основных категорий оснастки: сборочные приспособления, рабочие платформы, транспортные тележки и платформы, опорные рамы и подъемные устройства. Типовые конструкции были стандартизированы и сведены к 163 универсальным базовым модулям. В результате общий уровень повторного использования модульных элементов превысил 80%. Стандартные модули можно выбирать и комбинировать в соответствии с производственными требованиями, быстро адаптируя оснастку для разных операций и деталей.

CAC известна прежде всего как производитель ведущих китайских боевых самолетов, в том числе малозаметного истребителя J-20 и семейства истребителей J-10.

Новая модульная система оснастки, построенная по принципу LEGO, позволяет существенно повысить эффективность проектирования и производства, одновременно значительно снижая затраты. Особенно заметны ее преимущества в ситуациях, когда необходимо быстро нарастить производственные мощности.

Традиционно для самолетов разных типов требовалась отдельная оснастка из-за различий в размерах, конструкции, материалах, способах сборки и производственных процессах. Поэтому для каждой новой модели приходилось изготавливать полный комплект специализированного оборудования — от небольших сборочных приспособлений и шаблонов до крупных транспортных платформ. После завершения производства значительную часть оснастки приходилось отправлять на хранение или утилизировать, поскольку использовать ее для других моделей было невозможно. Разработка новой системы также требовала привлечения отдельных проектных, исследовательских и производственных команд, что делало процесс длительным и дорогостоящим.

CAC внедрила единую модульную систему проектирования оснастки, в основе которой лежит стандартизация. Многие ее компоненты теперь можно применять для разных моделей самолетов, изменяя лишь переходные элементы, непосредственно сопрягаемые с конструкцией летательного аппарата.

Проверенные на практике модули можно сочетать с новыми деталями, разработанными специально для конкретной модели. Благодаря этому отпадает необходимость каждый раз создавать всю систему оснастки с нуля. Такой подход сокращает сроки разработки, снижает затраты и упрощает проектирование технологического оборудования.

AVIC также подчеркнула, что полномасштабное внедрение унифицированного проектирования уже принесло конкретные результаты. Затраты на разработку оснастки сократились примерно на 20%, а сроки ее создания — приблизительно на 25%.

Доля модульных решений достигла 80% для гибкой переналаживаемой сборочной оснастки и 90% для рабочих платформ. Уровень применения унифицированных решений для транспортных средств, опорных рам и подъемных устройств составил соответственно 84%, 60% и 87%.

В рамках отдельных исследовательских проектов одну и ту же оснастку теперь можно использовать при производстве нескольких типов самолетов. Это существенно снижает долю затрат на оснастку, приходящуюся на один планер, и обеспечивает прямую экономию более 20%. По данным AVIC, новый подход помогает решить давнюю проблему высокой стоимости технологического оборудования и создает модель, которую можно тиражировать и масштабировать для удешевления разработки и производства оснастки в авиационной промышленности.

Успешное внедрение этой системы свидетельствует о том, что CAC тщательно оценила потребности в производственном оборудовании как на текущем этапе, так и в ближайшей перспективе. Компания заранее планирует и готовится к ситуациям, когда потребуется в сжатые сроки существенно увеличить объемы выпуска самолетов.

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