Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые предположили альтернативу бензина
Бамбук — быстрорастущая трава, которую часто используют для создания мебели и бытовых изделий. Однако ученые выяснили, что в будущем он может стать источником транспортного топлива. По расчетам, в промышленных масштабах его производство обойдется в 2,75 доллара за галлон (3,785 литра). При этом выбросы парниковых газов у такого топлива, вероятно, окажутся намного более низкими, чем у дизеля.
Исследователи из Вустерского политехнического института (WPI) в Массачусетсе выяснили, что из бамбука можно получить подобие сырой нефти, подходящее для дальнейшей переработки в жидкое транспортное топливо. В своем исследовании, опубликованном в журнале Sustainable Energy & Fuels, авторы объединили экономические и экологические расчеты.
Как показало исследование, в перспективе промышленное производство топлива из бамбука обойдется примерно в 2,75 доллара за галлон в бензиновом эквиваленте. При этом речь идет именно о производстве, а не о цене топлива на заправке. Также ученые пришли к выводу, что выбросы парниковых газов при производстве и использовании бамбукового топлива окажутся в 26 раз ниже, чем у обычного дизельного топлива.
Для создания такого топлива ученые использовали метод гидротермального сжижения. Во время этого процесса растительное сырье подвергают воздействию высоких температур и давления в присутствии воды. В итоге биомасса преобразуется в бионефть — маслянистое вещество, которое можно переработать в транспортное топливо.
Ученые испытали бамбук вида Phyllostachys nuda. В лабораторных условиях выход бионефти составил 35,6% от массы исходного материала. Обработка при температуре 300 °C длилась 10 минут, при этом катализаторы не добавлялись.
Как подсчитали исследователи, взяв за основу допущения о накоплении углерода в почве, производство и использование бамбукового топлива могут привести к выбросам примерно 3,5 грамма эквивалента углекислого газа на каждый мегаджоуль энергии. Эти расчеты учитывают жизненный цикл топлива, а не только выбросы при его сжигании.
При этом сама по себе идея биотоплива не нова. Центр альтернативных видов топлива Министерства энергетики США считает, что непищевое растительное сырье — это потенциальный источник биотоплива. К такому сырью относят в том числе травы, сельскохозяйственные и древесные отходы.
Выращивать такое сырье для биотоплива можно на землях, непригодных для традиционных продовольственных культур. Однако сделать процесс сбора, переработки и транспортировки экономически выгодным — сложная задача. И тут у бамбука есть преимущество. Он быстро растет, дает много потенциальной биомассы и не особо требователен к сельскохозяйственным ресурсам.
При этом начать коммерчески внедрять технологию быстро не получится. Для этого нужно решить ряд задач, в том числе обеспечить стабильные поставки бамбука, расширить мощности по его переработке и усовершенствовать процесс очистки бионефти.
По оценкам исследователей, в будущем бамбук может стать одним из источников топлива в отраслях, где сложно заменить нефтепродукты электричеством. Среди прочего, речь идет о тяжелом транспорте и авиации.
Комментарии
Ученые Томского государственного университета завершили трехлетний мониторинг атмосферного микропластика в снеговом покрове Западной Сибири и опубликовали результаты в журнале Pollutants (Q1). Микропластик обнаружен во всех без исключения пробах — от предгорий Алтая до Заполярья. Среднее содержание частиц выросло с 711 единиц на квадратный метр в 2021 году до 1 112 — в 2023-м. Новые данные расширяют картину, полученную по итогам за 2021 год, и добавляют оценку экологических рисков.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Десятилетиями астрономы не могли понять, что именно скрывается в далекой системе MG B2016+112 — один активный источник или два. Новый анализ данных поддержал второй вариант. Если он верен, перед нами самая тесная известная пара активных черных дыр в ранней Вселенной.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
В начале второго тысячелетия нашей эры в одной из частей мира произошла настоящая экономическая революция: доходы государства от торговли и ремесел стали больше, чем от сельского хозяйства, появилось бумажное денежное обращение, что запустило беспрецедентный рост благосостояния. Появились новые линии сельхозкультур, орудий и даже морских судов, качества которых в остальном мире достигли только в XIX веке. Все это кончилось коллапсом, причиной которого раньше считали набеги варваров. Анализ изотопов в гробовых досках указал на совсем иной механизм: страна оказалась под давлением необычного и затяжного природного явления.
Физик из России обнаружил, что модели гало темной материи не соответствуют свойствам пространства-времени
Распространенные модели черных дыр в гало темной материи могут описывать не те профили плотности, которые им приписывают. Причина связана с использованием ньютоновских принципов в области сильной гравитации. Новые расчеты показывают, что в таких моделях может возникать совсем другая среда.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Октября, 2016
Любовь зла: секс с роботом
16 Апреля, 2015
Вампиры народов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно