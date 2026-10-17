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Ученые предположили альтернативу бензина

Бамбук — быстрорастущая трава, которую часто используют для создания мебели и бытовых изделий. Однако ученые выяснили, что в будущем он может стать источником транспортного топлива. По расчетам, в промышленных масштабах его производство обойдется в 2,75 доллара за галлон (3,785 литра). При этом выбросы парниковых газов у такого топлива, вероятно, окажутся намного более низкими, чем у дизеля.

Phyllostachys nuda / © Daderot, Wikipedia

Исследователи из Вустерского политехнического института (WPI) в Массачусетсе выяснили, что из бамбука можно получить подобие сырой нефти, подходящее для дальнейшей переработки в жидкое транспортное топливо. В своем исследовании, опубликованном в журнале Sustainable Energy & Fuels, авторы объединили экономические и экологические расчеты.

Как показало исследование, в перспективе промышленное производство топлива из бамбука обойдется примерно в 2,75 доллара за галлон в бензиновом эквиваленте. При этом речь идет именно о производстве, а не о цене топлива на заправке. Также ученые пришли к выводу, что выбросы парниковых газов при производстве и использовании бамбукового топлива окажутся в 26 раз ниже, чем у обычного дизельного топлива.

Для создания такого топлива ученые использовали метод гидротермального сжижения. Во время этого процесса растительное сырье подвергают воздействию высоких температур и давления в присутствии воды. В итоге биомасса преобразуется в бионефть — маслянистое вещество, которое можно переработать в транспортное топливо.

Ученые испытали бамбук вида Phyllostachys nuda. В лабораторных условиях выход бионефти составил 35,6% от массы исходного материала. Обработка при температуре 300 °C длилась 10 минут, при этом катализаторы не добавлялись.

© WPI

Как подсчитали исследователи, взяв за основу допущения о накоплении углерода в почве, производство и использование бамбукового топлива могут привести к выбросам примерно 3,5 грамма эквивалента углекислого газа на каждый мегаджоуль энергии. Эти расчеты учитывают жизненный цикл топлива, а не только выбросы при его сжигании.

При этом сама по себе идея биотоплива не нова. Центр альтернативных видов топлива Министерства энергетики США считает, что непищевое растительное сырье — это потенциальный источник биотоплива. К такому сырью относят в том числе травы, сельскохозяйственные и древесные отходы.

Выращивать такое сырье для биотоплива можно на землях, непригодных для традиционных продовольственных культур. Однако сделать процесс сбора, переработки и транспортировки экономически выгодным — сложная задача. И тут у бамбука есть преимущество. Он быстро растет, дает много потенциальной биомассы и не особо требователен к сельскохозяйственным ресурсам.

При этом начать коммерчески внедрять технологию быстро не получится. Для этого нужно решить ряд задач, в том числе обеспечить стабильные поставки бамбука, расширить мощности по его переработке и усовершенствовать процесс очистки бионефти.

По оценкам исследователей, в будущем бамбук может стать одним из источников топлива в отраслях, где сложно заменить нефтепродукты электричеством. Среди прочего, речь идет о тяжелом транспорте и авиации.

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