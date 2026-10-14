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Хакер заявил, что получил доступ к реестру Дании с паролем «123456»
Человек, назвавший себя участником взлома датского реестра населения, утверждает, что воспользовался учетной записью IT-компании со слабым паролем. Власти подтвердили доступ к данным примерно 8,8 миллиона зарегистрированных людей, но причину взлома еще выясняют.
Человек, заявивший о причастности к утечке из Центрального реестра населения Дании (CPR), утверждает, что получил доступ к данным с помощью пароля «123456». Как сообщило 13 октября издание The Register со ссылкой на датскую газету Politiken, такой пароль использовала учетная запись частной IT-компании Pays ApS. Компания имела законное право обращаться к реестру.
О самом инциденте датские власти объявили 5 октября. Министерство исследований, образования и цифровизации подтвердило, что посторонние воспользовались доступом одной из компаний и получили сведения примерно о 8,8 миллиона зарегистрированных людей. Среди них — имена, адреса и персональные идентификационные номера CPR. Однако использование пароля «123456» власти в своем заявлении не подтвердили.
В официальном сообщении название компании не раскрывалось. Но 9 октября директор Pays ApS Софи Лаурсен подтвердила телеканалу TV 2, что злоумышленники использовали именно доступ ее организации. Pays находится в Оденсе на острове Фюн и предоставляла услуги, связанные с проверкой сведений о клиентах. К моменту публикации The Register сайт компании был отключен, а ответа на вопросы издания о паролях не поступило.
По данным Politiken, простой пароль стоял как минимум на трех учетных записях Pays, в том числе на учетной записи администратора. Газета изучила материалы, которыми с ней поделился предполагаемый участник взлома. Профессор кибербезопасности Орхусского университета Йенс Мюруп Педерсен раскритиковал такую защиту. Его комментарий приводит The Copenhagen Post со ссылкой на Politiken.
Как следует из документов, полученных TV 2 и описанных The Register, доступ к CPR использовали с 10 по 20 сентября. За это время было выполнено около 14 миллионов автоматизированных поисковых запросов. Подозрительную активность обнаружили вечером 2 октября — через 12 дней после последней серии запросов. Руководитель ведомства Миккель Лейхардт рассказал на пресс-конференции, что внимание сотрудника привлек счет с необычно большим объемом операций со стороны компании.
The Copenhagen Post также сообщила 13 октября, что предполагаемый участник взлома рассказал об использовании ИИ для написания программы. По его словам, продвинутыми техническими навыками он не обладает. В коде, как пишет издание со ссылкой на Politiken, оказалась ошибка: программа искала людей 1877 года рождения вместо 1977-го. В переданных газете материалах поэтому не было данных о родившихся в 1977 году.
Реестр содержит сведения примерно об 11 миллионах зарегистрированных людей, включая умерших и переехавших за границу. Министерство сообщило, что полученные злоумышленниками сведения не включали имена и адреса тех, кто заранее оформил специальную защиту этих данных.
После обнаружения нарушения администрация CPR заблокировала доступ компании. Информация об инциденте передана датскому органу по защите данных Datatilsynet, расследованием занимается полиция совместно с другими ведомствами. Министр Кристина Эгелунд сообщила о случившемся профильному парламентскому комитету и поручила провести тщательную проверку безопасности CPR. Власти заявили, что уже начали принимать меры, которые должны предотвратить подобные случаи.
Предполагаемый участник взлома сказал Politiken, что не собирается продавать или публиковать полученную информацию. В официальном сообщении министерства причастные к атаке не назывались. Власти предупредили жителей о возможных мошеннических звонках и письмах от людей, знающих их имя, адрес и номер CPR. Министерство призвало не сообщать пароли и другие конфиденциальные сведения в ответ на такие обращения.
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