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На половине зубных щеток обнаружили фекальные бактерии
Многие люди регулярно меняют зубные щетки и уверены, что их щетка обязательно чистая. Однако ученые выяснили, что на них часто встречаются чужие фекальные бактерии.
Пользоваться чужой зубной щеткой нежелательно — это большинство людей знают. Да и лучше вообще не разрешать свою щетку трогать кому-либо. Тогда щетка, наверное, будет чистой? Не факт.
Исследователи из Квиннипэкского университета (США) проверили зубные щетки студентов, которые пользовались общими ванными комнатами. В среднем одной комнатой пользовались 9,4 человека.
Более чем на половине зубных щеток обнаружили фекальные бактерии. С вероятностью 80% они принадлежали не владельцу щетки.
Возникает вопрос, как они эти бактерии смогли туда попасть, если щетку использует только владелец. Вероятно, виноваты в этом унитазы. Во время смыва наверх взлетает облако аэрозольных капель. Как показал эксперимент, частицы шлейфа поднимаются на высоту до 1,5 метра над чашей. Капли потом оседают по всей ванной комнате и даже на щетках. Вместе с каплями туда попадают бактерии всех, кто пользовался унитазом.
Кроме того, многие семьи хранят все щетки вместе. Когда щетки соприкасаются, бактерии могут перебраться с одной на другую.
Теплая и влажная среда идеально подходит для размножения бактерий, а ванная комната — именно такое место. К тому же щетки некоторое время после использования остаются влажными, что лишь способствует размножению бактерий.
Что делать в такой ситуации? Лучше всего держать щетки отдельно друг от друга, при этом подальше от унитаза. Однако хранить влажную щетку в контейнере не стоит. Лучше дать ей высохнуть на воздухе. Менять щетки рекомендуется раз в три-четыре месяца.
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