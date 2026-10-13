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В столице Албании появится башня с уникальным фасадом и парком у основания

Архитектурное бюро BIG представило проект многофункционального здания в Тиране — столице Албании. В комплексе под названием Tirana Fountain Tower разместятся апартаменты, офисы, гостиница и культурные пространства. Здание украсят ярусы белых дисков, а в его архитектуру интегрируют водные элементы.

Проект здания Tirana Fountain Tower / © BIG

Башня с напоминающим облако силуэтом будет приподнята над парком Риния и опираться на тонкие белые колонны. Благодаря этому пространство на уровне земли останется преимущественно открытым и доступным для посетителей парка.

Проект здания Tirana Fountain Tower / © BIG

Недавно BIG выиграло международный конкурс на проектирование здания. Его фасады с панорамным остеклением оформят рядами перфорированных белых дисков, которые придадут облику сооружения выразительность и создадут интересную игру света внутри помещений. По краям здания расположатся два изогнутых объема, облицованных рифленым стеклом. Они свяжут верхнюю часть комплекса с землёй, обеспечив плавный переход между архитектурой и общественным пространством.

Проект здания Tirana Fountain Tower / © BIG

В проекте BIG особое внимание уделило природному ландшафту парка. Территорию вокруг башни благоустроят, высадят растения и оборудуют систему управления дождевой водой. Существующий водоем Taiwan Pool планируется сохранить. Воду будут собирать, накапливать и использовать повторно в замкнутой системе водооборота. Предусмотренные проектом решения позволят использовать воду для полива зеленых насаждений, снизить риск наводнений в этом районе и создать более прохладный микроклимат в парке.

Проект здания Tirana Fountain Tower / © BIG

Tirana Fountain Tower появится неподалеку от Пирамиды Тираны — бывшего музея, который архитектурное бюро MVRDV реконструировало и превратило в культурный центр.

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