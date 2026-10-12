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Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
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В Китае обнаружили самое выносливое пустынное растение, способное оживать после пребывания в космосе

Мох, обнаруженный в пустыне на северо-западе Китая, способен выдерживать условия, губительные для большинства растений. Он переносит сильное обезвоживание, интенсивное излучение, экстремально низкие температуры и даже условия космической среды, напоминающие марсианские.

Сообщество
# биология
# Китай
# космос
# мох
Ли Сяошуан (слева), научный сотрудник Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая, обсуждает необычайную устойчивость Syntrichia caninervis в экстремальных условиях со своей студенткой в Урумчи, Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая / © Chinese Academy of Sciences
Ли Сяошуан (слева), научный сотрудник Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая, обсуждает необычайную устойчивость Syntrichia caninervis в экстремальных условиях со своей студенткой в Урумчи, Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая / © Chinese Academy of Sciences

Это открытие вошло в число важнейших результатов третьей научной экспедиции в Синьцзян-Уйгурский автономный район, представленных в его административном центре — городе Урумчи. Ученые называют вид Syntrichia caninervis «самым выносливым пустынным растением из обнаруженных на сегодняшний день».

Новые свидетельства его необычайной устойчивости удалось получить в космосе. В марте этого года высушенный мох отправили на орбиту на борту китайского экспериментального грузового космического корабля «Цинчжоу». В ходе эксперимента ученые проверяли, сможет ли растение вернуться к жизни в космических условиях.

Несмотря на микрогравитацию и воздействие космического излучения, мох восстановился после увлажнения. Автоматизированная система полива подавала ему лишь небольшое количество жидкой воды. Высохшее растение изменило окраску с серовато-черной на желто-зеленую.

«Это первый случай, когда целое растение было выведено на низкую околоземную орбиту и успешно возвращено к жизни», — сообщила Ли Сяошуан, научный сотрудник Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук. 

Дальнейшие наблюдения на орбите показали, что мох продолжил восстанавливаться и активно развиваться. По словам Ли, это свидетельствует о том, что растение может стать перспективным объектом для биологических исследований в дальнем космосе.

Еще до космического эксперимента ученые изучили генетические особенности растения и выяснили, какие механизмы обеспечивают его исключительную выносливость в земных условиях.

Участники научной экспедиции обнаружили Syntrichia caninervis в пустыне Гурбантюнгют. Лабораторные исследования показали, что мох способен переносить потерю более 98% воды в своих клетках, выдерживать быстрое замораживание при температуре −196°C и противостоять интенсивному гамма-излучению. Чтобы понять, как растение выживает в столь экстремальных условиях, исследователи получили высококачественные генетические данные на уровне хромосом. Анализ выявил большое количество генов, связанных с реакцией на стресс. Это позволило ученым раскрыть молекулярные механизмы, лежащие в основе устойчивости данного вида к неблагоприятным факторам.

По словам Ли, генетический материал мха может быть использован для выведения более устойчивых сельскохозяйственных культур и восстановления земель, подвергшихся опустыниванию.

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# биология
# Китай
# космос
# мох
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