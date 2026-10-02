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SpaceX вывела на орбиту 130 спутников, включая первый аппарат Google для испытаний ИИ

SpaceX вывела на орбиту первый спутник Google для испытаний ИИ и еще 129 аппаратов / © SpaceX

Миссия Transporter-18 стартовала на ракете Falcon 9 с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Ракета поднялась сквозь туман, который часто окутывает этот живописный участок калифорнийского побережья.

Пуск прошел штатно. Первая ступень Falcon 9 вернулась на базу Ванденберг и выполнила посадку примерно через 7,5 минуты после старта. Для этой ступени полет стал 25-м по счету.

Разгонный блок второй ступени вывел полезные нагрузки на низкую околоземную орбиту. В течение примерно 11 минут, начиная с 54,5 минуты после старта, он последовательно развернул все 130 аппаратов и других полезных нагрузок.

Самой заметной полезной нагрузкой стал экспериментальный аппарат для проекта Suncatcher — создаваемой Google группировки спутников с системами искусственного интеллекта, которую компания планирует разместить на низкой околоземной орбите. Этот аппарат поможет команде проекта выяснить, как тензорные процессоры — разработанные Google специализированные чипы, являющиеся одним из ключевых компонентов Suncatcher, — работают в космической среде. Особое внимание будет уделено устойчивости тензорных процессоров к космическому излучению, а также эффективности отвода тепла, выделяемого процессорами во время работы.

Остальные полезные нагрузки миссии представляли собой весьма разнообразный набор аппаратов. По данным SpaceX, среди них были кубсаты, микроспутники и размещенные на других космических аппаратах полезные нагрузки, а также два спутника с возвращаемыми аппаратами и четыре орбитальных разгонных блока, которые доставили 41 полезную нагрузку для последующего выведения на орбиту.

Transporter-18 не установила рекорд по количеству полезных нагрузок, выведенных за один запуск, но приблизилась к нему. Действующий рекорд составляет 143 аппарата — столько SpaceX вывела на орбиту в ходе первой миссии Transporter в январе 2021 года.

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