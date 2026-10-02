Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Висконсине из-за западных подвязочных змей приостановили строительство автомагистрали

В Висконсине (США) запланировали реконструкцию участка Шоссе 59. Однако начало работ пришлось отложить из-за небольшой змеи, находящейся под угрозой исчезновения.

Западная подвязочная змея / © Meghan Cassidy, inaturalist.org

На месте предстоящего строительства Департамент природных ресурсов Висконсина обнаружил популяцию западных подвязочных змей. В штате этот вид считается исчезающим.

В этом случае, согласно местному законодательству, специалисты по охране дикой природы должны разработать план по отлову и безопасному перемещению животных. Только после этого на участок сможет заехать строительная техника.

Департамент природных ресурсов Висконсина собирается установить специальные ограждения, которые помогут переселить змей и снизить ущерб из-за потери среды обитания. Специалисты ожидают, что эти меры помогут сохранить и без того уязвимую популяцию змей. Прежнюю численность меры не восстановят, но хотя бы поспособствуют защите местных экосистем.

Работы по реконструкции трассы планируется проводить с апреля по октябрь 2027 года. Рабочим предстоит отремонтировать изношенное дорожное покрытие и заменить старые мосты через реку Скаппернонг.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.