Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1506
Посты: 1179
2

Хакеры предложили способ взлома PlayStation 5, позволяющий играть бесплатно

Хакеры нашли уязвимость, позволяющую взломать практически любую консоль PlayStation 5. Это позволит запускать на PS5 даже новые игры.

Сообщество
# PlayStation 5
# игры
# консоль
# хакеры
© manfightdragon, X
© manfightdragon, X

Хакеры нашли новый способ джейлбрейка PlayStation 5. Джейлбрейк — это взлом устройства, снимающий запреты и ограничения, установленные производителем. В принципе, для PS5 разные методы обхода ограничений появляются регулярно. Но у нового метода, который назвали Relapse, есть своя особенность — он работает почти на всех версиях прошивки консоли. Исключением стала самая свежая версия, вышедшая в сентябре. 

Иногда для установки новых игр и скачивания пиратских дополнений требуется обновлять и прошивку консоли. Relapse, судя по всему, позволяет использовать старую версию.

Некоторые пользователи уже опробовали способ. Он занимает не больше минуты. С помощью Relapse удалось запустить даже самые свежие игры — Marvel’s Wolverine и The Witcher 3 Remastered. Работает метод и на PS5 Pro.

Скорее всего, Sony вскоре выпустит новую прошивку, которая ограничит работу Relapse. Однако пока неясно, удастся ли что-то сделать с уже вышедшими играми и обновлениями.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# PlayStation 5
# игры
# консоль
# хакеры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Люди и боги в культуре майя: как устроены их отношения?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоологическому парку Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
Проект
03 Окт
Бесплатно
Ярмарка космических профессий — 2026
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Кто разбил половцев? Древняя Русь и степная угроза
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые создали обои, вырабатывающие электричество из влаги в воздухе

    30 сентября, 14:04

  2. Каждый восьмой случай рака в мире связали с инфекциями

    30 сентября, 13:01

  3. В кривой камере волны сами выстроились в идеальную структуру

    30 сентября, 11:49

  4. Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

    30 сентября, 10:49
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Александр Березин
10 минут назад
Степан, "Не факт, что взрослый кетцалькоатль мог летать. Вполне вероятно, что летали молодые особи и осваивали новые территории или острова. А уже

Микрорапторины научились летать независимо от птиц

Дмитрий Козлов
10 минут назад
Дмитрий, а я думал, - это просто точки перехода в комплексное пространство.

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

tab
21 минута назад
ulogin_vkontakte_36459212, конец бывает разный - длинный и короткий. У немцев по любому длинный 😉

В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

tab
23 минуты назад
Интересно, полностью импортозамещенный или электроника таки китайская?

В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

Степан Жук
48 минут назад
Не факт, что взрослый кетцалькоатль мог летать. Вполне вероятно, что летали молодые особи и осваивали новые территории или острова. А уже взрослые

Микрорапторины научились летать независимо от птиц

Igor Schatrov
53 минуты назад
УРА РОССИЯ ВЕЛИКАЯ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА!!!,УРА РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!!!,УРА РОССИЙСКИЙ ВПК!!!,УРА РОБОТИЗАЦИЯ В РОССИИ!!!!

Мировая гонка роботизации: рейтинг стран по внедрению промышленных роботов

Александр Березин
58 минут назад
Иван, Илоны нигде не родятся. На планете всего один такой человек, и исходя из истории, появление другого такого при жизни первого по вероятности

Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

Александр Березин
59 минут назад
Sam, "Александр, Королёв из страны не сбегал, и порой в шагах ракеты мастерил." Это потому, что Королев был нищ как церковная крыса и заработать

Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, Королёв из страны не сбегал, и порой в шагах ракеты мастерил. Фон Браун почти тоже. И характеров их никто не спрашивал. Посади Маска в их

Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

Sam Dowson
2 часа назад
Иван, тогда сразу Эль Падрэ, чо уж мелочиться.

Приближающееся явление Эль-Ниньо настолько экстремально, что у него нет даже научного названия

Андрей Лукьянченко
3 часа назад
ulogin_vkontakte_36459212, судный день приближается.нам нужен будет наш джон конор🙂

Китай установил мировой рекорд, отправив 116 подводных дронов в автономное плавание

Иван Колупаев
3 часа назад
юрий, вы про Ан-148? Ну да есть сходство. Правда движок реактивный.

В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Система "рой" проходит первый этап, просто вместе пройти от точки а до точки б скоординировано не заблудившись. Второй этап слежение угроз, трей

Китай установил мировой рекорд, отправив 116 подводных дронов в автономное плавание

Дмитрий Караваев
4 часа назад
Дмитрий, очень интересно. 🤔 не помню я этих комментов....

«Вояджер-2» приблизился к границе гелиосферы

Иван Колупаев
4 часа назад
Sam, да тут скорей маму пора звать. Эль-мамааа!!!! Ну или если по-испански то "La" la Mamaaaa!!! К счастью событие затронет нас лишь опосредовано а вот

Приближающееся явление Эль-Ниньо настолько экстремально, что у него нет даже научного названия

Ne
4 часа назад
Да не достроят они её, хспде

Около трети километровой Jeddah Tower окажется выше пограничного слоя атмосферы

юрий казаков
4 часа назад
Black, таки моторчики то у них не немецкие, а чем плох ан -24, летают себе и летают,планер у них практически идеальный, кстати немецкая машина весьма

В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

Иван Колупаев
5 часов назад
Александр, да тут и без особенностей человек расстроится и мотивацию потеряет 🙂 Это в Китае олигархи дрессированные и вообще Азия веками на том

Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

ulogin_vkontakte_36459212
5 часов назад
Странно, а по ТВ говорят, что в Германии все, конец промышленности приходит. 😎 Тут они самостоятельно собирают самолет, пусть и из конца 20 века, но

В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

Дмитрий Козлов
5 часов назад
А как же Великое падение?

Расширение Вселенной по-прежнему ускоряется — физики так и не знают почему

Самые обсуждаемые