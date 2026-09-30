Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Хакеры предложили способ взлома PlayStation 5, позволяющий играть бесплатно

Хакеры нашли уязвимость, позволяющую взломать практически любую консоль PlayStation 5. Это позволит запускать на PS5 даже новые игры.

© manfightdragon, X

Хакеры нашли новый способ джейлбрейка PlayStation 5. Джейлбрейк — это взлом устройства, снимающий запреты и ограничения, установленные производителем. В принципе, для PS5 разные методы обхода ограничений появляются регулярно. Но у нового метода, который назвали Relapse, есть своя особенность — он работает почти на всех версиях прошивки консоли. Исключением стала самая свежая версия, вышедшая в сентябре.

Иногда для установки новых игр и скачивания пиратских дополнений требуется обновлять и прошивку консоли. Relapse, судя по всему, позволяет использовать старую версию.

Некоторые пользователи уже опробовали способ. Он занимает не больше минуты. С помощью Relapse удалось запустить даже самые свежие игры — Marvel’s Wolverine и The Witcher 3 Remastered. Работает метод и на PS5 Pro.

Скорее всего, Sony вскоре выпустит новую прошивку, которая ограничит работу Relapse. Однако пока неясно, удастся ли что-то сделать с уже вышедшими играми и обновлениями.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.