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Александр Речкин
Александр Речкин
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Airbus A350F впервые поднялся в воздух

Грузовой Airbus A350F впервые поднялся в воздух, ознаменовав важный этап в программе европейского авиастроительного концерна Airbus, которой предшествовали пять лет детального проектирования, испытаний компонентов и демонстрационных образцов.

Сообщество
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# авиация
# самолёты
# технологии
Airbus A350F впервые поднялся в воздух / © Airbus
Airbus A350F впервые поднялся в воздух / © Airbus

Самолет вылетел с базы Airbus в Тулузе (Франция) в 11:30 по московскому времени. В ходе первого полета A350F должен выполнить серию испытаний, включающих руление, полет, проверку технических систем, после чего вернуться в аэропорт и выполнить посадку.

© Airbus

Airbus A350F — грузовой самолет нового поколения, изначально спроектированный с учетом требований современной воздушной грузоперевозки. В отличие от многих существующих грузовых машин, он не представляет собой пассажирский лайнер, переоборудованный в грузовой уже на позднем этапе эксплуатации.

Самолет создан на базе семейства A350 и сочетает его аэродинамические характеристики, современные материалы и двигатели Rolls-Royce Trent XWB-97 с фюзеляжем и грузовыми системами, оптимизированными специально для перевозки грузов.

По данным Airbus, A350F сможет перевозить до 111 тонн полезной нагрузки и иметь дальность полёта до 8700 километров, что позволит ему обслуживать международные маршруты большой протяженности.

Самолет призван вывести на рынок грузовых перевозок современную платформу в условиях, когда отрасль по-прежнему в значительной степени опирается на переоборудованные пассажирские лайнеры и более старые специализированные грузовые самолеты. Переход к новым машинам обусловлен как возрастом существующего парка, так и преимуществами современных грузовых самолетов — в частности, меньшим расходом топлива и более низкими выбросами CO₂ по сравнению с предыдущими поколениями.

Конструкция A350F предусматривает отдельную зону для членов экипажа и сопровождающего персонала, расположенную за кабиной пилотов. По обеим сторонам этой зоны установлены большие окна. Это особенно важно при перевозках, во время которых в данном отсеке могут находиться сопровождающие лица.

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Сообщество
# Airbus
# авиация
# самолёты
# технологии
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