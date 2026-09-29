Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Airbus A350F впервые поднялся в воздух
Грузовой Airbus A350F впервые поднялся в воздух, ознаменовав важный этап в программе европейского авиастроительного концерна Airbus, которой предшествовали пять лет детального проектирования, испытаний компонентов и демонстрационных образцов.
Самолет вылетел с базы Airbus в Тулузе (Франция) в 11:30 по московскому времени. В ходе первого полета A350F должен выполнить серию испытаний, включающих руление, полет, проверку технических систем, после чего вернуться в аэропорт и выполнить посадку.
Airbus A350F — грузовой самолет нового поколения, изначально спроектированный с учетом требований современной воздушной грузоперевозки. В отличие от многих существующих грузовых машин, он не представляет собой пассажирский лайнер, переоборудованный в грузовой уже на позднем этапе эксплуатации.
Самолет создан на базе семейства A350 и сочетает его аэродинамические характеристики, современные материалы и двигатели Rolls-Royce Trent XWB-97 с фюзеляжем и грузовыми системами, оптимизированными специально для перевозки грузов.
По данным Airbus, A350F сможет перевозить до 111 тонн полезной нагрузки и иметь дальность полёта до 8700 километров, что позволит ему обслуживать международные маршруты большой протяженности.
Самолет призван вывести на рынок грузовых перевозок современную платформу в условиях, когда отрасль по-прежнему в значительной степени опирается на переоборудованные пассажирские лайнеры и более старые специализированные грузовые самолеты. Переход к новым машинам обусловлен как возрастом существующего парка, так и преимуществами современных грузовых самолетов — в частности, меньшим расходом топлива и более низкими выбросами CO₂ по сравнению с предыдущими поколениями.
Конструкция A350F предусматривает отдельную зону для членов экипажа и сопровождающего персонала, расположенную за кабиной пилотов. По обеим сторонам этой зоны установлены большие окна. Это особенно важно при перевозках, во время которых в данном отсеке могут находиться сопровождающие лица.
Комментарии
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
Домашние животные могут менять поведение, когда хозяин кричит, злится или испытывает другие сильные эмоции. Новое исследование показало, какие собаки чаще направляют внимание на плачущего человека, а какие относятся к этому равнодушнее и почему.
Уникальные голубые песцы на острове Медный, расположенном между Камчаткой и Аляской, балансируют на грани вымирания: в последние годы на этот далекий остров ученые и сотрудники национального парка возят сотни килограммов корма, чтобы оставшиеся животные могли пережить зимы. Но есть надежда не только сохранить популяцию песцов, но и «вылечить» ее, сделать более устойчивой перед будущими невзгодами. Рассказываем, какой план спасения песцов уже подготовлен, кто его будет осуществлять, и что мы вообще знаем о спасаемых — медновских песцах.
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Декабря, 2014
10 кругов ада для iPhone 6
16 Октября, 2014
Почему не все обезьяны стали людьми?
22 Января, 2018
Большая красная кнопка
26 Марта, 2015
Мифы о радиации
2 Марта, 2016
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно