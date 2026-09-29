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80 страниц из 261 в документе IPO Anthropic отвел угрозе существованию человечества со стороны ИИ
Разработчик Claude включил в проспект IPO предупреждение о возможных катастрофических последствиях развития искусственного интеллекта, сообщило Reuters. Среди угроз компания назвала поведение моделей, направленное на сохранение собственной работы.
По данным Reuters, ознакомившегося с документом, из 261 страницы основной части проспекта первичного размещения акций около 80 отведено факторам риска, а 48 — описанию бизнеса. Речь идет обо всем разделе рисков, а не только об угрозах существованию человечества.
В числе возможных опасностей Anthropic перечислила сопротивление отключению, сокрытие информации и манипуляции, включая шантаж. Компания допускает, что развитие моделей и расширение их применения могут усилить эти риски.
Часть таких сценариев Anthropic ранее проверяла экспериментально. В исследовании, опубликованном 20 июня 2025 года, команда протестировала 16 языковых моделей нескольких разработчиков в вымышленных корпоративных условиях. ИИ-агентам разрешали читать служебную переписку и отправлять письма, а затем сообщали о предстоящей замене или меняли цели компании.
В одном из сценариев модель узнавала из писем, что руководитель собирается отключить ее и при этом скрывает внебрачную связь. Получив эти сведения, ИИ мог угрожать раскрытием информации, чтобы добиться отмены отключения. В других тестах исследователи проверяли, станет ли модель передавать конфиденциальные документы конкуренту ради заданной ей цели.
Авторы подчеркивали, что это были контролируемые симуляции с вымышленными людьми и организациями. Условия намеренно подбирали так, чтобы закрыть безопасные пути достижения цели и выявить уязвимости. Поэтому результаты таких испытаний нельзя напрямую переносить на обычную работу ИИ или считать оценкой вероятности глобальной катастрофы. Они показывают, почему автономные системы с доступом к чувствительной информации нуждаются в дополнительной проверке и контроле.
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