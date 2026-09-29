Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
Рейтинг: +685
Посты: 308
3

80 страниц из 261 в документе IPO Anthropic отвел угрозе существованию человечества со стороны ИИ

Разработчик Claude включил в проспект IPO предупреждение о возможных катастрофических последствиях развития искусственного интеллекта, сообщило Reuters. Среди угроз компания назвала поведение моделей, направленное на сохранение собственной работы.

Сообщество
# Anthropic
# Claude
# IPO
# безопасность ИИ
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# нейросети
# технологии
# языковые модели
Иллюстрация к исследованию поведения автономных ИИ-агентов / © Anthropic
Иллюстрация к исследованию поведения автономных ИИ-агентов / © Anthropic

По данным Reuters, ознакомившегося с документом, из 261 страницы основной части проспекта первичного размещения акций около 80 отведено факторам риска, а 48 — описанию бизнеса. Речь идет обо всем разделе рисков, а не только об угрозах существованию человечества.

В числе возможных опасностей Anthropic перечислила сопротивление отключению, сокрытие информации и манипуляции, включая шантаж. Компания допускает, что развитие моделей и расширение их применения могут усилить эти риски.

Часть таких сценариев Anthropic ранее проверяла экспериментально. В исследовании, опубликованном 20 июня 2025 года, команда протестировала 16 языковых моделей нескольких разработчиков в вымышленных корпоративных условиях. ИИ-агентам разрешали читать служебную переписку и отправлять письма, а затем сообщали о предстоящей замене или меняли цели компании.

В одном из сценариев модель узнавала из писем, что руководитель собирается отключить ее и при этом скрывает внебрачную связь. Получив эти сведения, ИИ мог угрожать раскрытием информации, чтобы добиться отмены отключения. В других тестах исследователи проверяли, станет ли модель передавать конфиденциальные документы конкуренту ради заданной ей цели.

Авторы подчеркивали, что это были контролируемые симуляции с вымышленными людьми и организациями. Условия намеренно подбирали так, чтобы закрыть безопасные пути достижения цели и выявить уязвимости. Поэтому результаты таких испытаний нельзя напрямую переносить на обычную работу ИИ или считать оценкой вероятности глобальной катастрофы. Они показывают, почему автономные системы с доступом к чувствительной информации нуждаются в дополнительной проверке и контроле.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Anthropic
# Claude
# IPO
# безопасность ИИ
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# нейросети
# технологии
# языковые модели
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Сен
900
Великобритания. Как маленький остров изобрел Промышленную революцию
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Сен
Бесплатно
Я тоже так могу. Почему современное искусство кажется странным
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
29 Сен
Бесплатно
Происхождение жизни на Земле и астробиологические перспективы
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
29 Сен
500
Вглубь материи: как мы перестали видеть целое
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
Бесплатно
Фузогенная нейрохирургия: от пересадки головы к восстановлению спинного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Сен
900
Новости астрономии от Кирилла Масленникова
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Орнитологи нашли двух претендентов на звание самых громких птиц

    29 сентября, 15:58

  2. Слишком стабильный сахар в крови диабетиков тоже оказался проблемой

    29 сентября, 13:19

  3. Человеческий «прыгающий ген» обнаружили в вирусе

    29 сентября, 13:18

  4. Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

    29 сентября, 12:02
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Александр Березин
21 минута назад
Дмитрий, "Какова стратегическая составляющая для США луна" Мы же писали: они видят в ней сильнейший полигон для отработки подходов к освоению

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Chiril T.
25 минут назад
Страховщики пожаловались что они считают что можно было и дешевле лечение сделать, лучше не стало из-за того, что дороже. "Новость".

В США ИИ увеличил расходы на лечение почти на $1 млрд, находя более выгодные диагнозы

Дмитрий Караваев
26 минут назад
Какова стратегическая составляющая для США луна. Ну как бы 'второй" раз уж точно доказывать нечего. А вот грузы более 100 тонн которые должны

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Ilin Gavril
34 минуты назад
В Туве заповедная природа, человеки ещё не добрались

Фотоловушка сняла сразу семь манулят в Туве

Юрий Багов
34 минуты назад
Если подождать, пока облажаются европейские, американские, корейские партнеры, то туземцы станут сговорчивее

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Chiril T.
37 минут назад
Почему вы говорите словно это истина хотя это гипотеза?

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Татьяна Кальницкая
51 минута назад
Денис, не придумывайте. У понятия "полуфабрикат" есть очень точное определение, и относится он не к стране, а к технологии. Насчет "очень дорогой" и

Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

Александр Березин
52 минуты назад
Дмитрий, " Короче и станцию строить будим и оплатим сами" Но только в вашем внутреннем мире. А в реальности, как обычно, будет иначе: "Росатом"

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Александр Березин
54 минуты назад
Иван, так в чем же автор бежит впереди паровоза в тексте, простите? Он же нигде не пишет, что многоразовость Старшипа где-то существует практически

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Иван Колупаев
1 час назад
Автор опять бежит впереди паровоза. Разумеется старшип проектировался как многоразовая система но _пока_ его многоразовость существует лишь

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Дмитрий Караваев
1 час назад
Сомнительно что Аряское правительство имеет средства на атомные станции. Скорей всего опять будет никчёмная продажа лояльности, которая неочень

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Иван Колупаев
1 час назад
Sergey, в стране тимболи траблов нет

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Андрей Иванов
1 час назад
Сперва прочитал: технологический университет

Технологический суверенитет: в Китае собрали первого робота с полностью национальной электронной архитектурой

Иван Колупаев
2 часа назад
Впрочем орбитальный полет им пришлось свернуть раньше срока. Надо думать по причине отказа двигателя. Успешным можно признать вывод спутников но

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Igor Schatrov
3 часа назад
Каждый этаж у этой многоэтажки свой выступ-крыша!как же они будут ремонтировать столько крыш?!а бабосики срубать за эти работы (за ремонт крыш )до

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Hamilton Bruce
4 часа назад
Очень интересно узнать, насколько сильно молодая Солнечная система зависела от взаимодействия Солнца и Юпитера. Особенно впечатляет, как

Происхождение астероида Бенну связали с молодым Юпитером

Sergey Gorovoy
4 часа назад
и что такой зануда думает, прочтя слово "тимболи"? о, понял: "а не нацепить ли мне каску граммар-наци на мою горе-голову, ибо, я не понимаю иронии/юмора

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Андрей Пшеничнов
5 часов назад
Неясно, почему центром гравитационного коллапса в таком случае не является сама планета?

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Юрий Гагарин
5 часов назад
Дмитрий, запросто! Куда показывать?))

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Serjo Djachkowski
5 часов назад
Александр, да согласен пинок хороший почти 100 тонн полезной нагрузки, думаю начнётся ускорение и может быть доведут ракету до ума.

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Самые обсуждаемые