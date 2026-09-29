Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Коралловые рифы» Марса рассказали о климате Красной планеты
Необычные образования в регионе Аравийской земли на Марсе позволили заглянуть в климатическое прошлое Красной планеты.
Подобно волнистым структурам кораллового рифа, слоистые отложения в регионе Аравийской земли демонстрируют необычную красоту Марса и еще более необычную историю его прошлого.
На новом снимке, полученном камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), установленной на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter, видны светлые слои отложений, сформировавшиеся поверх более крупных структур внутри ударных кратеров Марса. И хотя сам снимок выглядит впечатляюще, его значение гораздо больше, чем просто эстетическая привлекательность. Подобные изображения помогают ученым лучше понять процессы, происходившие на Красной планете на протяжении ее истории.
«Исследователи предполагают, что ритмичная структура слоев и их широкое распространение на большей части Аравийской земли могут быть связаны с глобальными циклическими процессами — например, пылевыми бурями, возможно, связанными с грунтовыми водами», — сообщила в недавней публикации в блоге Кэти Вайц, соисследовательница проекта HiRISE.
В настоящее время эти отложения подвергаются эрозии, в результате которой сформировались зазубренные контуры, углубления и неровные края. Более поздние темные ряби и обломочный материал, переносимые ветром, частично покрыли слоистые отложения и заполнили отдельные углубления.
Почему это удивительно?
Прежде всего, снимок поражает своим необычным внешним видом. Пики и впадины, окрашенные в оттенки от светло-песочного до глубокого голубовато-серого, создают почти гипнотический ландшафт. Но еще удивительнее то, что по фотографии, сделанной роботизированным аппаратом, обращающимся вокруг планеты в миллионах километров от Земли, ученые могут прослеживать климатическую историю другого мира, насчитывающую миллиарды лет.
Каждая скала, каждая долина и каждый извилистый, покрытый песком и изрезанный участок марсианской поверхности хранят огромное количество информации о планете, частью которой они являются. Поэтому, изучая даже одни только снимки, полученные с орбиты, ученые постепенно восстанавливают историю Марса и пытаются понять, какие удивительные изменения претерпели сама планета и ее климат за миллиарды лет.
Комментарии
Длительность суток на Земле никогда не бывает абсолютно одинаковой и изменяется на несколько миллисекунд в масштабе десятилетий. Канадские физики изучили физический механизм, который заставляет нашу планету то слегка ускорять, то замедлять свое вращение.
Домашние животные могут менять поведение, когда хозяин кричит, злится или испытывает другие сильные эмоции. Новое исследование показало, какие собаки чаще направляют внимание на плачущего человека, а какие относятся к этому равнодушнее и почему.
Высоко в Андах, в труднодоступной местности на высоте более 3000 метров над уровнем моря, археологи готовятся начать изучение странных каменных сооружений, которые пока принесли больше вопросов, чем ответов. Очертания огромных геометрических фигур впервые заметили на спутниковых снимках в приложении Google Earth.
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Февраля, 2016
Топ самых опасных динозавров
18 Сентября, 2017
MC-21: самолет будущего или самолет без будущего?
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно