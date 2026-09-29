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«Коралловые рифы» Марса рассказали о климате Красной планеты

«Коралловые рифы» Марса рассказали о климате Красной планеты / © NASA / JPL-Caltech / UArizona

Подобно волнистым структурам кораллового рифа, слоистые отложения в регионе Аравийской земли демонстрируют необычную красоту Марса и еще более необычную историю его прошлого.

На новом снимке, полученном камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), установленной на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter, видны светлые слои отложений, сформировавшиеся поверх более крупных структур внутри ударных кратеров Марса. И хотя сам снимок выглядит впечатляюще, его значение гораздо больше, чем просто эстетическая привлекательность. Подобные изображения помогают ученым лучше понять процессы, происходившие на Красной планете на протяжении ее истории.

«Исследователи предполагают, что ритмичная структура слоев и их широкое распространение на большей части Аравийской земли могут быть связаны с глобальными циклическими процессами — например, пылевыми бурями, возможно, связанными с грунтовыми водами», — сообщила в недавней публикации в блоге Кэти Вайц, соисследовательница проекта HiRISE.

В настоящее время эти отложения подвергаются эрозии, в результате которой сформировались зазубренные контуры, углубления и неровные края. Более поздние темные ряби и обломочный материал, переносимые ветром, частично покрыли слоистые отложения и заполнили отдельные углубления.

Почему это удивительно?

Прежде всего, снимок поражает своим необычным внешним видом. Пики и впадины, окрашенные в оттенки от светло-песочного до глубокого голубовато-серого, создают почти гипнотический ландшафт. Но еще удивительнее то, что по фотографии, сделанной роботизированным аппаратом, обращающимся вокруг планеты в миллионах километров от Земли, ученые могут прослеживать климатическую историю другого мира, насчитывающую миллиарды лет.

Каждая скала, каждая долина и каждый извилистый, покрытый песком и изрезанный участок марсианской поверхности хранят огромное количество информации о планете, частью которой они являются. Поэтому, изучая даже одни только снимки, полученные с орбиты, ученые постепенно восстанавливают историю Марса и пытаются понять, какие удивительные изменения претерпели сама планета и ее климат за миллиарды лет.

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