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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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Китай запустил первый крупный проект морской ветроэнергетики на турбинах мощностью 18 мегаватт

Китай ввел в полноценную эксплуатацию свой первый крупный морской ветроэнергетический проект, основу которого составляют турбины мощностью 18 мегаватт. Это стало очередным этапом развития морской ветроэнергетики страны и перехода к установкам все большей единичной мощности.

Сообщество
# Китай
# технологии
# энергия
Морские ветроэлектростанции проекта Fanshi / © CGTN
Морские ветроэлектростанции проекта Fanshi / © CGTN

О завершении проекта Fanshi сообщила China General Nuclear Power Corporation (CGN). Ветропарк расположен у побережья города Янцзян в провинции Гуандун. Его электроэнергия предназначена в том числе для снабжения района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао, а сам проект должен способствовать дальнейшему развитию в Китае крупных морских ветроэлектростанций.

В состав Fanshi входят 131 ветротурбина, установленные примерно в 81 километра от берега. Из них 33 относятся к особо крупным установкам класса 18 мегаватт.

Проект стал крупнейшим в мире кластером морских ветротурбин с настолько высокой единичной мощностью. Он также демонстрирует преимущества использования более крупных установок: при той же суммарной мощности требуется меньше отдельных позиций для размещения турбин.

Диаметр ротора каждой 18-мегаваттной турбины составляет 292 метра. Площадь ометания ротора достигает примерно 66 000 квадратных метров или примерно равна площади девяти стандартных футбольных полей. Такие размеры позволяют каждой турбине вырабатывать значительный объем электроэнергии с одной позиции в море.

При работе с полной нагрузкой один оборот ротора 18-мегаваттной турбины позволяет выработать около 43 киловатт-часов электроэнергии. По оценке CGTN, этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством обычное домохозяйство примерно на девять дней.

Одна такая турбина способна производить до 56 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, утверждает компания. Применение более мощных установок позволяет также сократить количество морских фундаментов и позиций для размещения турбин при заданной общей мощности ветропарка. Меньшее число установок, в свою очередь, снижает объем работ по строительству подводных кабельных линий и фундаментов. Кроме того, для размещения ветропарка требуется меньшая площадь морской акватории.

После выхода на проектную мощность ветроэлектростанция Fanshi сможет ежегодно поставлять в энергосистему более 6,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

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Сообщество
# Китай
# технологии
# энергия
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