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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Ученые нашли в Черногории два новых вида улиток с раковинами, которые закрываются, как двери

Даже в Европе ученые иногда находят новые, ранее неизвестные виды животных. Так, в Черногории они обнаружили два крошечных вида улиток — Cochlostoma komarnica и Cochlostoma dobrido.

Сообщество
# Балканы
# Европа
# животные
# новые виды
# улитки
Cochlostoma komarnica sp. (a, b) и Cochlostoma dobrido sp. (c, d) / © E. Zallot, Biodiversity Data Journal
Cochlostoma komarnica sp. (a, b) и Cochlostoma dobrido sp. (c, d) / © E. Zallot, Biodiversity Data Journal

Обеих улиток обнаружили во время экспедиций Taxon Expeditions. Этот проект позволяет участвовать в настоящих научных экспедициях простым людям. Экспедиции в Черногорию проходили в период с 2018 по 2025 год. В полевые группы входили международные исследователи, волонтеры, студенты и защитники природы. Они изучали биоразнообразие национального парка Дурмитор и каньона Комарница. 

Улиток команда встречала в нескольких местах, но участники не сразу поняли, что перед ними — неизвестные науке виды. Это стало очевидно только после вскрытия животных и генетического анализа в полевой лаборатории.

По размеру обе улитки достаточно маленькие. Длина их конусообразных раковин составляет примерно 6 миллиметров. Живут улитки на известняковых скалах, а питаются водорослями и лишайниками.

От большинства наземных улиток они отличаются расположением глаз. Обычно глаза расположены на концах щупалец, но у этих улиток — по бокам головы. Другая их отличительная черта — круглый диск, который словно дверь может закрывать отверстие раковины, когда животное прячется внутри. Результаты исследования опубликованы в журнале Biodiversity Data Journal. 

Cochlostoma dobrido sp. / © S. Kountouras, Biodiversity Data Journal
Cochlostoma dobrido sp. / © S. Kountouras, Biodiversity Data Journal

Названия улиткам выбрали участники экспедиции. Cochlostoma dobrido получила свое имя в честь Добри До — плато, расположенного среди вершин Дурмитора. Cochlostoma komarnica назвали в честь каньона Комарница.

По словам одного из авторов исследования, биолога Йованы Джокич из Черногорского общества экологов, эта часть Балкан отличается богатым, но малоизученным биоразнообразием. Вероятно, там можно встретить ранее неописанные виды.

Однако каньону Комарница угрожает строительство гидроэлектростанции. Каньон планируют затопить ради плотины и водохранилища. По словам Джокич, это уничтожит каньон и его биоразнообразие, включая множество неизвестных науке видов.

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Сообщество
# Балканы
# Европа
# животные
# новые виды
# улитки
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