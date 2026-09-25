Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Электрический самолет eFlyer 2 выполнил первый полет

Компания Bye Aerospace впервые подняла в воздух свой eFlyer 2, открыв программу летных испытаний полностью электрического самолета, предназначенного прежде всего для подготовки пилотов в США. По оценке производителя из Колорадо, эксплуатационные расходы воздушного судна могут снизиться до 80%, при этом во время полета оно не создает выбросов.

Электрический самолет eFlyer 2 выполнил первый полет / © Bye Aerospace

Главный летчик-испытатель компании Эллиот Сеген выполнил запланированную программу первого полета с аэродрома Сентенниал недалеко от Денвера. Инженеры использовали испытательный вылет для получения первых данных об управляемости самолета, его аэродинамике и работе силовой установки.

Первый полет предоставил Bye Aerospace полноценный летный экземпляр для следующего этапа разработки. Одновременно eFlyer 2 стал еще на один шаг ближе к сертификации Управления гражданской авиации США (FAA) и последующим поставкам заказчикам.

eFlyer 2 сочетает электрическую силовую установку с легким композитным планером. При его создании особое внимание уделялось экономике летного обучения, где расходы на топливо и техническое обслуживание способны существенно увеличивать стоимость каждого учебного вылета.

Bye Aerospace заявила, что самолет способен сократить эксплуатационные расходы до 80%. Этот показатель может иметь большое значение для американских летных школ, которые сталкиваются с высокой стоимостью подготовки пилотов и стремятся максимально эффективно использовать свой авиапарк. Кроме того, самолет не производит выбросов продуктов сгорания непосредственно во время полета. Электрическая силовая установка также позволяет операторам снизить зависимость от колебаний цен на авиационное топливо.

Первый полет стал началом более масштабной программы летных испытаний. По мере ее реализации Bye Aerospace планирует постепенно расширять эксплуатационный диапазон eFlyer 2. В ходе следующих вылетов инженеры будут собирать дополнительные данные о характеристиках самолёта. Эти результаты помогут определить и подтвердить его особенности управляемости, необходимые для сертификации и последующей эксплуатации в учебных целях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.