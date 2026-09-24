Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ИИ-агенты весной начали атаковать сайты ради данных
Новость о том, что ИИ-агент OpenAI взломал правительственную систему Австралии в очередной раз всколыхнула общественность. Но, как выяснила команда исследователей Transluce, занимающаяся контролем ИИ, агенты компании совершили минимум еще три атаки на сайты государственных учреждений и университетов.
Австралийские власти рассказали, что ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к закрытым данным на сайте со статистикой государственной системы всеобщего медицинского страхования Medicare. Инцидент произошел в июне, но компания обнаружила это лишь в августе. В сентябре они уведомили правительство по электронной почте.
При этом эксперты из Transluce утверждают, что они обнаружили еще минимум три попытки несанкционированного доступа. 25 и 26 мая ИИ пытался взломать цифровую библиотеку Университета Нью-Мексико. 28 мая агент атаковал Data USA — хранилище открытых данных о занятости и образовании в США. 20 и 21 июня система OpenAI вновь обратила внимание на учреждение в Австралии, на этот раз на сайт Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения. Судя по всему, эти попытки атаки не были успешными.
Представители Transluce обращают внимание, что агенты прибегли к попыткам взлома, выполняя рутинные задачи по поиску данных. На способность к кибератакам их в тот момент не проверяли.
Например, на сайте библиотеки Университета Нью-Мексико агент искал фотографии исторического противотуберкулезного лечебного центра. Когда он не смог получить к ним доступ, ИИ начал искать уязвимости, которые позволили бы ему проникнуть в систему.
Transluce отмечает, что подозрительная активность со стороны агентов началась еще в марте. Как показали записи urlquery.net, 6 марта агент попытался получить статистику по борьбе с наркотиками в Таиланде. Потерпев неудачу, агент усиливал активность. Сначала он запрашивал данные напрямую, а потом попробовал использовать сервис, превращающий содержимое веб-страницы в текст. Вновь не добившись успеха, он попытался передать собственную программу веб-сервису через специально сформированный URL.
Схожий метод специалисты зафиксировали в тысячах запросов агентов, зарегистрированных urlquery.net. Происходит это примерно с середины апреля. При этом аналогичная активность наблюдалась вплоть до середины сентября.
Как полагают исследователи, ИИ-агенты использовали браузер urlquery.net не только для поиска информации. В июне они создавали почтовые ящики и пытались регистрироваться на сторонних сервисах. Позднее агенты пытались совершать операции на криптобирже, но когда у них не получилось, они попробовали внедрить HTML-код и несколько раз обращались к API.
Специалисты обнаружили возможные следы активности агентов еще в ноябре 2025 года. Но те записи отличаются от более поздних случаев, наблюдавшихся с марта. В ноябре предполагаемые агенты просто отправляли повторные запросы для получения данных, но уже в марте они стали прибегать к более сложным схемам.
Комментарии
Человечество на протяжении почти всего своего существования пользуется стимуляторами и веществами, изменяющими восприятие реальности. Сегодня кофе уже не столько энергетический напиток, сколько маленькое удовольствие, для которого активирующий нервную систему эффект может быть лишним.
Древнейшие остатки летучих мышей находили на разных континентах, поэтому определить место их происхождения долго не удавалось. Ученые сопоставили геномы современных видов с ископаемыми находками и пришли к выводу, что летучие мыши зародились в Европе в конце палеоцена.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина провели испытания автономной установки для обеспечения пресной водой удаленных нефтегазовых объектов. В ее основе — технология извлечения атмосферной влаги с использованием разработанного в университете композитного сорбционного материала. По расчетам исследователей, установка будет особенно эффективна на таких территориях с влажным климатом, как Каспийский шельф и Сахалин. В Восточной Сибири она может использоваться сезонно.
Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.
Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?
Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Сентября, 2013
10 захватывающих сферических панорам
26 Декабря, 2015
Самые необычные образцы украинских вооружений
26 Марта, 2015
Мифы о радиации
29 Января, 2015
Несбывшиеся мировые прогнозы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно