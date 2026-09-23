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На французском корабле впервые заметили новую пусковую установку Rampart

На борту французского универсального десантного корабля впервые заметили новую модульную пусковую установку Rampart, разработанную компанией Naval Group. Система предназначена для применения с одной пусковой позиции различных типов ракет, управляемых реактивных снарядов и других средств поражения против широкого спектра угроз.

Новая модульная пусковая установка Rampart / © Naval Group

Фотографии, сделанные 21 сентября во время учений у Тулона, показали установку на правом бортовом спонсоне в носовой части корабля. Точное название корабля по снимкам установить не удалось, однако они стали первым публичным свидетельством того, что Rampart перешла к испытаниям непосредственно на корабле.

В июне Naval Group сообщила, что первые морские стрельбовые испытания Rampart планируется провести в октябре на борту корабля типа Mistral в рамках французских военно-морских учений Wildfire, посвященных противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Главная особенность Rampart — модульная архитектура. В отличие от традиционных пусковых установок, рассчитанных на конкретный тип ракеты или реактивного снаряда, система использует сменные пусковые модули, способные работать с различными боеприпасами.

Благодаря этому корабль может нести большое количество относительно недорогих управляемых реактивных снарядов для борьбы с беспилотниками, сохраняя при этом возможность применять более крупные и мощные ракеты малой дальности против более сложных целей.

Поскольку пусковые модули являются взаимозаменяемыми, их состав теоретически можно менять в зависимости от поставленной задачи или характера угрозы. Такой подход непосредственно направлен на решение проблемы, которая в последние годы приобрела особую актуальность для военно-морских сил: защиты дорогостоящих кораблей от потенциально большого количества дешевых беспилотных систем и ракет без необходимости полагаться исключительно на дорогостоящие зенитные перехватчики.

Пусковая установка оснащена четырьмя сменными боевыми модулями. В зависимости от конфигурации, по данным Naval Group, система может нести до 80 лазерных управляемых ракет калибра 68 миллиметров производства Thales либо до 48 лазерных управляемых ракет калибра 70 миллиметров стандарта НАТО. Другие варианты предусматривают размещение меньшего количества ракет малой дальности — от четырех до шести в каждом модуле, в зависимости от типа боеприпаса, — либо других средств поражения и вспомогательных систем, включая ложные цели.

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