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Boeing построит первую партию беспилотных заправщиков MQ-25A Stingray для ВМС США
ВМС США заключили с Boeing контракт на производство первой партии из трех беспилотных самолетов-заправщиков MQ-25A Stingray в рамках этапа начального мелкосерийного производства. Первые поставки этих беспилотных аппаратов должны начаться в 2029 году.
Заключению контракта предшествовал успешный первый полет MQ-25A с аэропорта MidAmerica St. Louis в Маскутахе, штат Иллинойс. Во время примерно двухчасового испытательного полета аппарат продемонстрировал полностью автономные руление, взлет, полет и посадку, а также подтвердил работоспособность основных систем управления полетом, двигателя и летные характеристики при управлении с наземной станции.
Как первый в мире оперативный палубный беспилотный летательный аппарат, специально созданный для дозаправки самолетов в воздухе, MQ-25A Stingray должен существенно изменить принципы работы авианосных ударных групп. Взяв на себя штатные задачи по дозаправке, которые ранее выполняли пилотируемые тактические самолеты, MQ-25A позволит освободить истребители-бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet от роли воздушных заправщиков.
Это позволит использовать их узлы подвески и ресурс авиакрыла преимущественно для ударных задач и размещения вооружения. В результате должна увеличиться дальность действия, гибкость применения и ударный потенциал авианосной авиации.
MQ-25A имеет длину 15,5 метров, размах крыла достигает 22,9 метра, однако при складывании он уменьшается до 9,5 метра, что позволяет размещать аппарат на ограниченном пространстве палубы авианосца. Беспилотник оснащен одним турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce AE 3007N. Конструкция и характеристики MQ-25A рассчитаны на выполнение строгих требований к эксплуатации с авианосцев.
Ключевое требование ВМС США предусматривает, что Stingray должен передавать тактическим самолетам 6,35–7,26 тонн топлива на расстоянии 920 километров от авианосца. Это позволит существенно увеличить радиус действия палубной авиации без необходимости увеличивать собственные запасы топлива на ударных самолетах.
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