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Почему кошка тычется лбом?
Иногда кошки начинают бодаться и тыкаться лбом в человека. Можно подумать, что кошка в этом случае просто ласковая, но это не совсем так.
Этологи — ученые, изучающие поведение животных, — называют такое бодание бантингом. Кошки во время бантинга не просто ждут ответной реакции, а как бы помечают человека или вещь.
У кошек по бокам лба, на щеках, вокруг губ и на подбородке есть особые железы, выделяющие феромоны. При бодании кошка оставляет свой запах, и для нее это не просто запах, а метка безопасности.
Эта метка означает, что человек «свой». Кошки так трутся лишь о тех, кого считают членами своей группы. С помощью бантинга они выражают доверие и обозначают, что человек свой.
Помечая владельца своим запахом, кошка как бы дает понять, что с этим человеком безопасно и хорошо. Так она проявляет свою симпатию и показывает, что хочет укрепить связь.
Комментарии
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