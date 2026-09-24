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Почему кошка тычется лбом?

Иногда кошки начинают бодаться и тыкаться лбом в человека. Можно подумать, что кошка в этом случае просто ласковая, но это не совсем так.

© Manuel Torres Garcia, unsplash

Этологи — ученые, изучающие поведение животных, — называют такое бодание бантингом. Кошки во время бантинга не просто ждут ответной реакции, а как бы помечают человека или вещь.

У кошек по бокам лба, на щеках, вокруг губ и на подбородке есть особые железы, выделяющие феромоны. При бодании кошка оставляет свой запах, и для нее это не просто запах, а метка безопасности.

Эта метка означает, что человек «свой». Кошки так трутся лишь о тех, кого считают членами своей группы. С помощью бантинга они выражают доверие и обозначают, что человек свой.

Помечая владельца своим запахом, кошка как бы дает понять, что с этим человеком безопасно и хорошо. Так она проявляет свою симпатию и показывает, что хочет укрепить связь.

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