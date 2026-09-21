Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
21 сентября, 07:04
Рейтинг: +3210
Посты: 2153
3

В Нидерландах заработала крупнейшая в Европе установка по улавливанию углекислого газа

Норвежская химическая компания Yara ввела в эксплуатацию крупнейшую в Европе промышленную установку по улавливанию углекислого газа. Комплекс расположен на принадлежащем компании заводе по производству аммиака и удобрений в Слейскиле, Нидерланды, и способен улавливать до 800 тысяч тонн CO₂ в год.

Сообщество
# Европа
# рекорды
# технологии
Резервуары для хранения углекислого газа / © Yara International ASA
Резервуары для хранения углекислого газа / © Yara International ASA

Углекислый газ образуется в процессе производства аммиака. После улавливания его сжижают, временно хранят в больших белых резервуарах, а затем морским транспортом доставляют в Норвегию. За этот этап отвечает норвежская компания Northern Lights, специализирующаяся на транспортировке CO₂. Там углекислый газ закачивают в подземное хранилище, расположенное на глубине 2600 метров под морским дном.

Новый проект по улавливанию и хранению углекислого газа представляет собой важный шаг на пути к масштабной декарбонизации промышленности Европы. В течение следующих 15 лет предполагается захоронить около 12 миллионов тонн CO₂.

Впрочем, чтобы оценить масштаб проекта, стоит взглянуть на эти цифры в контексте. Улавливание 800 тысяч тонн CO₂ в год соответствует примерно 0,5% совокупных ежегодных выбросов парниковых газов в Нидерландах. Для сравнения, по оценке Global Carbon Budget, в 2025 году мировые выбросы CO₂, связанные с использованием ископаемого топлива, должны превысить 42 миллиарда тонн.

С другой стороны, можно посмотреть на ситуацию иначе: для решения проблемы необходимы все подобные проекты, которые удается реализовать. Northern Lights уже создала мощности для хранения 1,5 миллиона тонн CO₂ в год и сейчас расширяет их до пяти миллионов  тонн ежегодно, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны европейской промышленности. Чем больше углекислого газа удастся удалить из атмосферы, тем выше шансы смягчить наиболее серьезные последствия изменения климата. Производство цемента, стали, химической продукции и удобрений относится к отраслям, для которых технологии по улавливанию и хранению углекислого газа представляют особый интерес. Остается надеяться, что в ближайшем будущем будет запущено еще больше подобных проектов.

Установка Yara стала крупнейшей в Европе, однако по своим масштабам она уступает комплексу, работающему на угольной электростанции мощностью одна тысяча мегаватт в составе электростанции Чжэннин в китайской провинции Ганьсу. Проект Huaneng Longdong Energy Base CCS способен улавливать до 1,5 миллионов тонн CO₂ в год.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Европа
# рекорды
# технологии
-
0
+
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Цинь Шихуанди. Тысяча лиц вечности великой терракотовой армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
22 Сен
Бесплатно
Ожегов: компас русского слова
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
В поисках клеточных моделей нейродегенераций: что говорит 3D-геном
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
На перекрестке империй: как формировалась армянская мифология
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Что нам известно о лечении хронического гепатита В: от малых молекул до генных редакторов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
В глубины разума: секреты нашего бессознательного
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 сентября, 11:11
Марк Чернов

В Египте нашли редкие для дельты Нила скальные гробницы, а прямо над ними — римский военный лагерь

На севере Египта археологи совершили двойное открытие: раскопали древний некрополь, а прямо поверх него — руины римского военного форта. Главной неожиданностью для ученых стало само наличие скальных гробниц в этом регионе. Вся Дельта Нила состоит из заиленной глинистой почвы, где подземное строительство казалось невозможным, однако древние мастера сумели найти редкие выходы твердой породы и высечь в них усыпальницы.

Археология
# археология
# гробницы
# египет
# Нил
# раскопки
20 сентября, 14:10
Андрей Серегин

Археологи нашли следы древних матрасов и подушек в могилах

Археологической науке редко удается восстановить, как именно обустраивали древние погребения, ведь ткани, растительные наполнители и другие мягкие материалы почти не сохраняются. Недавно в могилах первых веков нашей эры на севере Польши ученые нашли остатки рогоза и шерстяной ткани, которые могли быть частью матрасов, подушек или мягкой обивки гробов.

Археология
# анализ
# гроб
# органическая химия
# Погребение
# Польша
19 сентября, 11:13
Александр Березин

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Управление Конгресса США по бюджету подготовило доклад о последствиях глобального потепления. Первыми изо всех государственных органов в истории оно спрогнозировало серьезное снижение смертности из-за потепления климата. Это идет наперекор многолетней традиции полного игнорирования официальными документами давно известного в науке факта подавления избыточной смертности из-за роста глобальных температур.

Климат
# глобальное потепление
# климат
# США
16 сентября, 14:29
Татьяна Зайцева

Выражение «Все дороги ведут в Рим» оказалось ложным

Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.

История
# дороги
# исторические мифы
# Рим
# Римская империя
15 сентября, 11:38
Evgenia Vavilova

Биомедики связали ограничение белковой пищи с увеличением продолжительности жизни

Тренды здорового питания постоянно меняются, в том числе на основе научных исследований. Когда-то публика панически боялась жиров, но их реабилитировали. Гарвардская пирамида здорового питания рисовала сложные углеводы в основании пирамиды, а теперь они переместились к вершине. Возможно, и современную моду на приоритет белка придется пересмотреть.

Биология
# FGF21
# адаптация
# белки
# гормоны
# дрозофилы
# мыши
# питание
# старение
14 сентября, 15:23
Татьяна Зайцева

Эволюционные биологи объяснили широкое распространение генетического риска волчанки

Авторы нового исследования, возможно, нашли ответ на вопрос, почему естественный отбор не устранил из человеческого генома мутацию, повышающую риск такого тяжелого аутоиммунного заболевания, как волчанка. По-видимому, все дело в эволюционном компромиссе: уязвимость в одной сфере — расплата за преимущество в другой.

Биология
# аутоиммунное заболевание
# вирус
# Волчанка
# генетическая предрасположенность
# мутация
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Археологи нашли следы древних матрасов и подушек в могилах

    20 сентября, 14:10

  2. В Египте нашли редкие для дельты Нила скальные гробницы, а прямо над ними — римский военный лагерь

    20 сентября, 11:11

  3. Пентагон рассказал об облысении американских военных инженеров, наблюдавших НЛО

    19 сентября, 18:54

  4. Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

    19 сентября, 11:13
Выбор редакции

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

9 сентября, 22:44

Последние комментарии

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Перестаньте вести себя как м*удак, Сашенька, а то глядишь за это вас и в реале к ответу могут призвать. Мало ли какое чудо случится, Сашуль?

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Всё ещё надувание щёк вместо возражений по содержанию, А всё по тому же: возразить по содержанию вам нечего. Вы даже не понимаете насколько

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, наверняка Юваль у вас списал свои теории насчет пшеницы 🙂

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Николай Цыгикало
8 часов назад
"на 3,14 сантиметра" - то есть приПИдняли уровень океана.

Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 триллиона тонн льда за 45 лет

Александр Березин
9 часов назад
Иван, очень смешно. Прям обхохочешься. Иван, справка: я периодически засовываю свои тексты в нейросети, чтобы узнать, кто их писал. И мало того, что

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Иван Колупаев
10 часов назад
Забавно кстати что в статьях главного ненавистника ИИ на голой науке детекторы находят куда больше генеративного контента чем в данной статье.

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Иван Колупаев
10 часов назад
Sergio, однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. Так лучше? Если ответвлений много - дельта, одно - вот этот херотарий.

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Sergio Lopez
10 часов назад
По русски можно? Что такое эстуарий?

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Иван Колупаев
12 часов назад
Редакция, кругом враги. Об этом даже на выборах поют Пусть не по нраву врагам эта сила Нас невозможно сломить потому, Что ни души, ни крупицы

Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX

Dr Leo
12 часов назад
Странная карта - ни Тартусский (Дерптский) Университет (даже если считать не с 1632, а со второго открытия - с 1802), ни Кёнигсбергский университет (с 1544)

Инфографика: самые старые действующие университеты в странах Европы

Иван Колупаев
14 часов назад
Sam, они, проклятые. Чубайса на них нет. Ну а если серьезно эта новая силиконова долина только создается пока только сбор средств заработал уверенно.

Новые конкуренты Nvidia: пять компаний, создающих вычислительные чипы следующего поколения

Андрей Д.
14 часов назад
Газ 20😂 победа, кажется)))

Airbus передал первый A320neo со второй сборочной линии в Китае

Sam Dowson
15 часов назад
И где же тут Объединенная Микроэлектронная Компная России? Опять русофобы кортавый рейтинг составляли?

Новые конкуренты Nvidia: пять компаний, создающих вычислительные чипы следующего поколения

Alexander Orsi
15 часов назад
Исследование по США. В странах, где кондиционер не обычный бытовой прибор, а роскошь (тем более для уязвимых категорий населения) - сомнительно.

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Alexander Orsi
15 часов назад
Станислав, какое отношение к "американской военщине" имеет частная японская компания?

Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX

Aller 37
18 часов назад
Интересная статья, спасибо! В тему этого отчета 2010 года можно добавить пару любопытных деталей из первоисточников. Сам этот документ для Пентагона

Пентагон рассказал об облысении американских военных инженеров, наблюдавших НЛО

Роман Григорьевич Иферов...
18 часов назад
То есть водород сжигать на электричество, а уже оно питает электродвигатели? Не слишком сложно?

Honeywell испытала водородный источник питания для будущих самолетов

Редакция Naked Science
18 часов назад
Станислав, что вам не нравится? Не писать новости?

Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX

Алексей Николаенко
23 часа назад
Николай, OECD - европейская организация экономического сотрудничества и развития, а в демократической Европе Россию запрещено упоминать в любом

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Самые обсуждаемые