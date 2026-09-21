Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Нидерландах заработала крупнейшая в Европе установка по улавливанию углекислого газа

Норвежская химическая компания Yara ввела в эксплуатацию крупнейшую в Европе промышленную установку по улавливанию углекислого газа. Комплекс расположен на принадлежащем компании заводе по производству аммиака и удобрений в Слейскиле, Нидерланды, и способен улавливать до 800 тысяч тонн CO₂ в год.

Резервуары для хранения углекислого газа / © Yara International ASA

Углекислый газ образуется в процессе производства аммиака. После улавливания его сжижают, временно хранят в больших белых резервуарах, а затем морским транспортом доставляют в Норвегию. За этот этап отвечает норвежская компания Northern Lights, специализирующаяся на транспортировке CO₂. Там углекислый газ закачивают в подземное хранилище, расположенное на глубине 2600 метров под морским дном.

Новый проект по улавливанию и хранению углекислого газа представляет собой важный шаг на пути к масштабной декарбонизации промышленности Европы. В течение следующих 15 лет предполагается захоронить около 12 миллионов тонн CO₂.

Впрочем, чтобы оценить масштаб проекта, стоит взглянуть на эти цифры в контексте. Улавливание 800 тысяч тонн CO₂ в год соответствует примерно 0,5% совокупных ежегодных выбросов парниковых газов в Нидерландах. Для сравнения, по оценке Global Carbon Budget, в 2025 году мировые выбросы CO₂, связанные с использованием ископаемого топлива, должны превысить 42 миллиарда тонн.

С другой стороны, можно посмотреть на ситуацию иначе: для решения проблемы необходимы все подобные проекты, которые удается реализовать. Northern Lights уже создала мощности для хранения 1,5 миллиона тонн CO₂ в год и сейчас расширяет их до пяти миллионов тонн ежегодно, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны европейской промышленности. Чем больше углекислого газа удастся удалить из атмосферы, тем выше шансы смягчить наиболее серьезные последствия изменения климата. Производство цемента, стали, химической продукции и удобрений относится к отраслям, для которых технологии по улавливанию и хранению углекислого газа представляют особый интерес. Остается надеяться, что в ближайшем будущем будет запущено еще больше подобных проектов.

Установка Yara стала крупнейшей в Европе, однако по своим масштабам она уступает комплексу, работающему на угольной электростанции мощностью одна тысяча мегаватт в составе электростанции Чжэннин в китайской провинции Ганьсу. Проект Huaneng Longdong Energy Base CCS способен улавливать до 1,5 миллионов тонн CO₂ в год.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.