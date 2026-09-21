Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые провел шесть успешных орбитальных запусков за шесть дней

Китай завершил серию из шести орбитальных запусков менее чем за неделю со стопроцентным успехом. В воскресенье днем 20 сентября ракета-носитель Kinetica-1 успешно вывела на орбиту девять спутников, продемонстрировав все более высокую интенсивность запусков и расширение возможностей Китая в области космических перевозок.

Ракета Kinetica-1 Y18 / © CAS Space

В воскресенье, 20 сентября, ракета Kinetica-1 Y18 стартовала с пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая и вывела девять спутников на заданные орбиты. Полезная нагрузка включала аппараты дистанционного зондирования, предупреждения и предотвращения стихийных бедствий, научных экспериментов, вычислений с использованием искусственного интеллекта и систем связи нового поколения.

Эта миссия завершила серию запусков, начавшуюся 15 сентября. В ней приняли участие ракеты Zhuque-2E, Gravity-1, Long March-12, Kuaizhou-11, Long March-2D и Kinetica-1.

Китайские специалисты космической отрасли отметили, что значение этой серии из шести запусков определяется не только их количеством, но и разнообразием поставленных задач. Кроме того, она показывает, как коммерческий космический сектор все активнее дополняет сформировавшиеся возможности национальной космической отрасли Китая на фоне стремительного роста спроса на услуги спутникового интернета, дистанционного зондирования и космических вычислений.

Особенно примечательными стали события 15 и 16 сентября, когда две частные ракеты последовательно приняли участие в развертывании спутниковой группировки Qianfan.

Ракета Zhuque-2E Y7, разработанная частной компанией LandSpace, 15 сентября вывела на орбиту десять спутников Qianfan. Этот запуск стал первым крупномасштабным развертыванием китайской спутниковой интернет-группировки с использованием частной коммерческой ракеты.

Менее чем через 16 часов ракета Gravity-1 Y3, разработанная компанией OrienSpace, вывела еще восемь спутников Qianfan с морской стартовой платформы в акватории у берегов Шанхая. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, после этих двух миссий общее число запущенных спутников Qianfan достигло 256.

По мнению специалистов космической отрасли, эти два запуска показали, что китайский коммерческий ракетно-космический сектор постепенно выходит за рамки демонстрации технологий и начинает предоставлять дополнительные возможности для масштабного развертывания спутниковых группировок.

Ракета Long March-12 17 сентября вывела на орбиту 25-ю группу китайских низкоорбитальных спутников связи с коммерческого космодрома на острове Хайнань. Этот запуск вновь подчеркнул ключевую роль национального космического сектора в развертывании крупномасштабной инфраструктуры.

Позже в тот же день ракета Kuaizhou-11 вывела на орбиту два коммерческих спутника дистанционного зондирования с радиолокаторами с синтезированной апертурой (InSAR). А 19 сентября ракета Long March-2D запустила четыре спутника PIESAT-2 с радиолокаторами с синтезированной апертурой. Аппараты разработаны частным производителем спутников GalaxySpace.

Эти миссии показали, что участие коммерческого сектора расширяется по всей производственной цепочке. Частные компании занимаются не только разработкой ракет, но и все активнее создают спутники и прикладные системы, использующие развитую национальную космическую инфраструктуру Китая.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.