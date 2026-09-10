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Apple представила первый складной iPhone
Компания Apple выпустила свой первый складной смартфон с самым большим экраном среди всех моделей iPhone.
Технологическая компания Apple представила первый в своей истории складной смартфон. Новинка получила название iPhone Duo и стала первым устройством со складным экраном в продуктовой линейке компании.
Смартфон оснащен центральным шарнирным механизмом и внешним дисплеем, который остается доступным в сложенном состоянии.
«iPhone Duo переосмысливает сам опыт использования складного смартфона», — заявил генеральный директор Apple Джон Тернус во время виртуальной презентации.
Выход новинки знаменует вступление Apple на рынок складных смартфонов и становится самым заметным изменением форм-фактора iPhone с момента выхода первого сенсорного телефона компании в 2007 году.
Вице-президент Apple по промышленному дизайну Молли Андерсон рассказала, что в сложенном состоянии смартфон по размерам примерно сопоставим с паспортом. Его длина в таком положении составляет 5,4 дюйма (примерно 13,7 сантиметра), а соотношение сторон — около 90% от показателя iPhone 18 Pro, который также был представлен в этот день.
В разложенном состоянии устройство получает дисплей диагональю 7,6 дюйма (19,3 сантиметра), который в Apple называют «самым большим экраном, когда-либо созданным для iPhone».
Корпус смартфона изготовлен из титана, а передняя и задняя панели защищены фирменным материалом, который Apple называет Ceramic Shield.
Конструкция дисплея позволяет ему закрывать фронтальную камеру, когда устройство находится в разложенном состоянии.
В центральном шарнире используется система с переменным профилем крутящего момента, включающая более 100 компонентов. Благодаря этому смартфон можно зафиксировать в частично раскрытом положении. В таком режиме iPhone Duo можно использовать как небольшую книгу, удерживая его в руках, или установить на поверхность подобно ноутбуку.
Экран имеет многослойную ламинированную конструкцию, а его верхний слой выполнен из устойчивого к царапинам стекла.
Динамики расположены по обе стороны устройства. При этом внешний и внутренний дисплеи имеют одинаковое соотношение сторон.
Смартфон также получил две внешние камеры, интегрированные с обновленной системой управления диафрагмой. Одновременно Apple представила специально разработанные аксессуары для нового устройства. В частности, среди них есть защитный чехол со встроенной подставкой.
По словам Тернуса, складной смартфон стал оптимальным способом превратить iPhone в «интеллектуальный персональный центр».
Выход первого складного iPhone состоялся почти через 20 лет после того, как Apple представила оригинальный iPhone в 2007 году. В то время за промышленный дизайн компании отвечал Джони Айв.
Складные смартфоны с OLED-дисплеями уже несколько лет выпускают другие производители. Компания Samsung представила первый Galaxy Fold в 2019 году. В прошлом году китайская компания Honor выпустила складной смартфон, который, по ее утверждению, является «самым тонким в мире».
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