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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
10 сентября, 07:04
Рейтинг: +1608
Посты: 1092

Apple представила первый складной iPhone

Компания Apple выпустила свой первый складной смартфон с самым большим экраном среди всех моделей iPhone.

Сообщество
# Apple
# iphone
# смартфоны
# технологии
iPhone Duo / © Apple
iPhone Duo / © Apple

Технологическая компания Apple представила первый в своей истории складной смартфон. Новинка получила название iPhone Duo и стала первым устройством со складным экраном в продуктовой линейке компании.

iPhone Duo / © Apple
iPhone Duo / © Apple

Смартфон оснащен центральным шарнирным механизмом и внешним дисплеем, который остается доступным в сложенном состоянии.

iPhone Duo / © Apple
iPhone Duo / © Apple

«iPhone Duo переосмысливает сам опыт использования складного смартфона», — заявил генеральный директор Apple Джон Тернус во время виртуальной презентации.

iPhone Duo / © Apple
iPhone Duo / © Apple

Выход новинки знаменует вступление Apple на рынок складных смартфонов и становится самым заметным изменением форм-фактора iPhone с момента выхода первого сенсорного телефона компании в 2007 году.

Вице-президент Apple по промышленному дизайну Молли Андерсон рассказала, что в сложенном состоянии смартфон по размерам примерно сопоставим с паспортом. Его длина в таком положении составляет 5,4 дюйма (примерно 13,7 сантиметра), а соотношение сторон — около 90% от показателя iPhone 18 Pro, который также был представлен в этот день.

iPhone Duo / © Apple
iPhone Duo / © Apple

В разложенном состоянии устройство получает дисплей диагональю 7,6 дюйма (19,3 сантиметра), который в Apple называют «самым большим экраном, когда-либо созданным для iPhone».

Корпус смартфона изготовлен из титана, а передняя и задняя панели защищены фирменным материалом, который Apple называет Ceramic Shield.

Конструкция дисплея позволяет ему закрывать фронтальную камеру, когда устройство находится в разложенном состоянии.

iPhone Duo / © Apple
iPhone Duo / © Apple

В центральном шарнире используется система с переменным профилем крутящего момента, включающая более 100 компонентов. Благодаря этому смартфон можно зафиксировать в частично раскрытом положении. В таком режиме iPhone Duo можно использовать как небольшую книгу, удерживая его в руках, или установить на поверхность подобно ноутбуку.

Экран имеет многослойную ламинированную конструкцию, а его верхний слой выполнен из устойчивого к царапинам стекла.

Динамики расположены по обе стороны устройства. При этом внешний и внутренний дисплеи имеют одинаковое соотношение сторон.

iPhone Duo в специальном чехле / © Apple
iPhone Duo в специальном чехле / © Apple

Смартфон также получил две внешние камеры, интегрированные с обновленной системой управления диафрагмой. Одновременно Apple представила специально разработанные аксессуары для нового устройства. В частности, среди них есть защитный чехол со встроенной подставкой.

По словам Тернуса, складной смартфон стал оптимальным способом превратить iPhone в «интеллектуальный персональный центр».

Выход первого складного iPhone состоялся почти через 20 лет после того, как Apple представила оригинальный iPhone в 2007 году. В то время за промышленный дизайн компании отвечал Джони Айв.

Складные смартфоны с OLED-дисплеями уже несколько лет выпускают другие производители. Компания Samsung представила первый Galaxy Fold в 2019 году. В прошлом году китайская компания Honor выпустила складной смартфон, который, по ее утверждению, является «самым тонким в мире».

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