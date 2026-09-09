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16 часов выдержки: астрофотограф получил детальный снимок Туманности Полумесяц

Астрофотограф Кевин Бордман получил впечатляющий снимок Туманности Полумесяц, раскрыв сложное переплетение газовых волокон, окружающих массивную звезду, приближающуюся к концу своей жизни. Туманность находится примерно в 4700 световых годах от Земли, в созвездии Лебедя.

Туманность Полумесяц / © Kevin Boardman

Снимок Бордмана показывает бурный этап жизни колоссальной звезды Вольфа — Райе WR 136 (HD 192163). На фотографии она видна в центре изображения как голубоватая точка света. По оценкам астрономов, примерно через 100 000 лет звезда завершит свой жизненный цикл грандиозным взрывом сверхновой.

По данным NASA, окружающий звезду пузырь диаметром около 25 световых лет сформировался из вещества, которое WR 136 сбросила во время превращения в красного гиганта. Позднее быстрые звездные ветры неоднократно сталкивались с внешней оболочкой этого вещества, порождая ударные волны. Именно они сформировали сложное переплетение газовых нитей, которое мы видим сегодня.

Туманность, внесенная в каталоги под обозначениями NGC 6888 и Caldwell 27, получила свое название благодаря сходству с лунным серпом, особенно хорошо заметному при наблюдении в определенных диапазонах света. Чтобы раскрыть мельчайшие детали туманности, Бордман использовал набор узкополосных фильтров. Съемка продолжалась в общей сложности 16 часов 18 минут и была распределена на пять ночей в конце июля.

Каждый из фильтров выделяет определенные длины волн света, испускаемого ионизированными газами. Благодаря этому отдельные структуры внутри туманности становятся гораздо более заметными.

Туманность Полумесяц слишком тусклая, чтобы увидеть ее невооруженным глазом. Однако в течение всего сентября ее можно наблюдать в телескоп среднего или большого размера, оснащенный фильтром для подавления светового загрязнения.