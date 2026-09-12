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Что произойдет, если остановится Гольфстрим?

Если «остановить Гольфстрим», он вовсе не исчезнет. Течение, которое большинство людей представляет себе под этим названием, — лишь видимая часть гораздо более масштабной системы, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOЦ). Она переносит теплую воду на север у поверхности океана, а холодную возвращает на юг в глубинных слоях.

Течение у берегов Америки / © NASA

Эта гигантская система переносит количество тепла, сопоставимое с выработкой примерно миллиона электростанций. Именно благодаря этому дополнительному теплу северо-запад Европы сохраняет мягкий климат, несмотря на свое северное положение.

По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в XXI веке AMOЦ, скорее всего, ослабеет. При этом эксперты со средней степенью уверенности считают, что до 2100 года ее полного коллапса не произойдет. Тем не менее ученые продолжают моделировать сценарий полной остановки циркуляции. Причина проста: последствия такого события далеко не ограничились бы Европой. Они затронули бы восточное побережье США, индийский муссон, осадки в Западной Африке и пассаты над Тихим океаном.

Важно подчеркнуть: все описанные ниже эффекты являются результатами климатического моделирования, а не прогнозом будущего. И многие из них оказываются совсем не такими, какими можно было бы ожидать.

Северо-западная Европа станет значительно холоднее

Великобритания, Ирландия, Скандинавия и другие районы северо-западной Европы получают огромное климатическое преимущество благодаря теплу, которое океанические течения переносят в Северную Атлантику. Если значительная часть этого переноса прекратится, температурная карта региона резко изменится.

В высокорисковом сценарии, опубликованном британской Метеорологической службой в 2025 году, коллапс AMOЦ способен привести к снижению температуры в Великобритании примерно на 5°C по сравнению с тем климатом, который сформировался бы при сохранении циркуляции. Здесь важно понимать, с чем именно сравнивается эта цифра. Парниковое потепление при этом никуда не исчезнет. Поэтому будущая Британия теоретически может оказаться теплее современной — и одновременно примерно на 5°C холоднее, чем была бы при нормально функционирующей AMOЦ.

К сходному выводу пришло исследование, опубликованное в прошлом году в журнале Geophysical Research Letters группой под руководством Рене ван Вестена. Используя климатическую модель Community Earth System Model, ученые показали, что резкое ослабление AMOЦ способно вызвать выраженное похолодание в северо-западной Европе даже при глобальном потеплении примерно на 2°C или менее.

Наиболее сильные изменения наблюдались зимой. Во внутренних районах региона, расположенных дальше к востоку, эффект был слабее, тогда как территории, непосредственно прилегающие к Северной Атлантике, реагировали наиболее резко.

В результате Европа могла бы столкнуться с необычайным климатическим контрастом: парниковые газы продолжали бы повышать среднюю глобальную температуру, тогда как ослабление переноса атлантического тепла толкало бы климат одного из регионов мира в совершенно противоположную сторону.

Зимние холода могут стать гораздо сильнее

Средняя температура, однако, не отражает самого поразительного последствия для Европы. В экспериментах ван Вестена 2025 года после значительного ослабления AMOЦ усиливались экстремальные зимние холода и заметно возрастали колебания температуры от дня ко дню.

Большую роль здесь играл морской лед. В сценарии без дополнительного парникового потепления зимний лед распространялся значительно дальше на юг по Северной Атлантике, достигая примерно 50-й параллели. Покрытая льдом вода отдает гораздо меньше тепла в атмосферу, что дополнительно усиливает охлаждение прилегающих территорий.

Глобальное потепление меняет масштаб этого эффекта. В моделях с умеренным потеплением морской лед оставался севернее, а европейская аномалия холода становилась слабее — хотя и не исчезала полностью. Таким образом, момент возможного коллапса AMOЦ имеет огромное значение. Одно и то же нарушение циркуляции может привести к совершенно разным европейским зимам в зависимости от того, насколько сильно к тому времени успеет потеплеть планета. Кроме того, зимняя погода станет более непредсказуемой. Исследование 2025 года показало усиление кратковременных температурных колебаний на фоне роста активности штормов в Северной Атлантике.

Будущая зима в северо-западной Европе может поэтому сочетать более низкую среднюю температуру с резкими скачками между различными воздушными массами. Это будет не просто возвращение к суровым зимам прошлого. Скорее возникнет совершенно новое климатическое состояние, сформированное одновременно глобальным потеплением, расширением морского льда и радикальным изменением температурной структуры Атлантики.

Европа столкнется с усилением засух

Изменения европейского режима осадков отличаются удивительной устойчивостью в современных экспериментах с коллапсом AMOЦ.

В исследовании 2025 года, опубликованном в Hydrology and Earth System Sciences, ученые смоделировали климат при коллапсе AMOЦ с помощью Community Earth System Model. Во всех рассмотренных сценариях Европа становилась суше.

В условиях, близких к доиндустриальному климату, основным фактором было сокращение количества осадков. При сочетании коллапса с глобальным потеплением дополнительную влагу из почвы и растительности забирало усиление потенциальной испаряемости, что приводило к еще более выраженной сезонной засухе.

Британская Метеорологическая служба получила столь же серьезный результат для Великобритании: согласно ее сценарию развития событий, опубликованному в 2025 году, летние осадки в стране могут сократиться вплоть до 40%.

Реки и водохранилища будут менее надежно пополняться в теплый сезон, а почвы могут входить в осень с гораздо большим дефицитом влаги.

Особенно важно сочетание двух факторов — уменьшения осадков и усиления испарения. Даже относительно небольшое снижение годового количества дождей способно привести к гораздо более серьезной сельскохозяйственной засухе, если летом вода будет исчезать из почвы быстрее.

Тропический пояс дождей над Атлантикой сместится на юг

Коллапс AMOЦ в далекой северной части Атлантики способен приблизить дождливую зону к экватору, поскольку циркуляция переносит тепло между полушариями. Если океан перестанет в прежних объемах переносить тепло на север, Северное полушарие станет относительно холоднее Южного. Тропические осадки обычно смещаются в сторону более теплого полушария. Поэтому климатические модели предсказывают смещение атлантической части Межтропической зоны конвергенции на юг.

МГЭИК с высокой степенью уверенности связывает значительное ослабление AMOЦ с сокращением летних осадков в Сахеле. Это особенно важно для Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и соседних стран, где значительная часть годовых осадков выпадает за сравнительно короткий летний сезон.

Смещение тропического пояса дождей меняет место, где атлантическая влага сходится и выпадает в виде осадков. Поэтому одни районы к югу от прежнего положения дождевого пояса могут получить больше влаги, тогда как северные тропические территории — меньше. Таким образом, речь идет не столько о равномерном высыхании тропиков, сколько о перемещении одной из крупнейших дождевых систем Земли.

Южноазиатский муссон может ослабнуть

Индия находится за тысячи километров от Северной Атлантики, однако ее летний муссон реагирует на тот же дисбаланс температур между полушариями.

МГЭИК со средней степенью уверенности прогнозирует сокращение летних осадков в Южной Азии при значительном ослаблении AMOЦ.

Охлаждение Северного полушария изменяет атмосферное давление и ослабляет смещение тропической зоны дождей на север, которое играет важную роль в формировании муссона.

Однако региональные последствия гораздо сложнее одной цифры, выраженной в процентах осадков.

Климатические модели могут показывать уменьшение количества дождей над Индией, одновременно меняя характер переноса влаги над Бенгальским заливом. Горы, береговая линия и уже существующие муссонные ветры перераспределяют эту влагу, поэтому соседние регионы способны получить совершенно разные результаты. Причем изменения будут происходить именно в тот сезон, когда Южная Азия получает значительную часть годового запаса воды.

Сельское хозяйство Индии, Пакистана, Бангладеш и Непала тесно связано с временем прихода и характером муссона, а летние дожди наполняют водохранилища, из которых вода поступает в течение последующих сухих месяцев. Поэтому ослабление или смещение муссона способно серьезно повлиять на водоснабжение даже в тех районах, где общее годовое количество осадков не сократится катастрофически.

Уровень моря поднимется у северо-восточного побережья Северной Америки

Бостон, Нью-Йорк и другие населенные пункты северо-восточного побережья Северной Америки столкнутся с эффектом AMOЦ, который практически не связан с таянием льда.

Атлантические течения поддерживают различия в уровне поверхности моря в западной части Северной Атлантики. Когда эти течения ослабевают, вода перераспределяется, и уровень моря у побережья повышается.

МГЭИК со средней степенью уверенности считает, что значительное ослабление AMOЦ приведет к дополнительному региональному повышению уровня моря вдоль северо-восточного побережья Северной Америки.

Климатические модели также стабильно показывают особенно сильное динамическое повышение уровня моря примерно в районе 40-й параллели.

Зимние штормы в Северной Европе могут стать сильнее или происходить чаще

Штормы в Северной Атлантике получают энергию благодаря резким температурным контрастам.

Коллапс AMOЦ создает особенно сильный контраст: северная часть океана охлаждается, тогда как расположенные южнее районы остаются относительно теплыми.

Исследование ван Вестена 2025 года показало усиление активности штормовых траекторий в Северной Атлантике после коллапса, сопровождавшееся гораздо более значительными суточными колебаниями температуры в Европе.

Сценарий для Великобритании, подготовленный Метеорологической службой в 2025 году, также предполагает увеличение частоты зимних штормов. МГЭИК со средней степенью уверенности связывает значительное ослабление AMOЦ с ростом штормовой активности в Северной Европе. При этом важна не только сила штормов, но и изменение их траекторий. Даже небольшое смещение может направить основной поток циклонов к одному побережью, оставив другое относительно в стороне.

Количество планктона в Северной Атлантике может резко сократиться

Некоторые из наиболее важных изменений будут практически незаметны с берега. В эксперименте, опубликованном в 2005 году в журнале Nature, океанограф Андреас Шмиттнер смоделировал нарушение атлантической циркуляции и обнаружил, что биомасса планктона в Северной Атлантике может сократиться более чем вдвое.

Причина носит физический характер. Зимой верхний перемешиваемый слой океана становился мельче, из-за чего поверхностные воды сильнее изолировались от глубинного резервуара питательных веществ, который обычно обеспечивает их пополнение.

Фитопланктон составляет основу продуктивности значительной части морской пищевой цепи. Поэтому столь масштабное сокращение не может остаться исключительно микроскопическим явлением.

Модель Шмиттнера также показала примерно 20-процентное снижение глобальной биологической продуктивности океана.

Современные климатические модели дают разные оценки масштабов этого эффекта, и эксперимент 2005 года, разумеется, не может рассматриваться как точный прогноз будущего коллапса. Однако сам механизм остается достаточно убедительным: МГЭИК со средней степенью уверенности ожидает снижения биологической продуктивности Северной Атлантики при значительном ослаблении AMOЦ.

Последствия для рыболовства будут различаться в зависимости от вида. В некоторых районах может расшириться ареал холодноводных видов, тогда как сокращение планктонной продукции приведет к дефициту пищи в других местах. Одновременно будут смещаться температурные границы и океанические течения, которые многие виды используют во время нереста и миграций. Таким образом, экосистемы Северной Атлантики могут подвергнуться масштабной перестройке сразу под воздействием нескольких факторов, причем доступность питательных веществ станет не менее важным фактором, чем температура воды.

Пассаты над Тихим океаном могут усилиться

Атлантическому и Тихому океанам вовсе не обязательно иметь прямое океаническое течение между собой, чтобы изменения в одном бассейне отразились на другом. Эксперимент, опубликованный в 2022 году в Nature Climate Change, показал, что коллапс AMOЦ приводит к накоплению избыточного тепла в тропической части Южной Атлантики. Это тепло усиливает конвекцию в атмосфере и запускает цепочку изменений атмосферного давления в тропических широтах. В результате пассаты над Тихим океаном ускоряются, а циркуляция Уокера усиливается.

Циркуляция Уокера представляет собой масштабную систему атмосферного движения с востока на запад вдоль экваториальной части Тихого океана. Ее интенсивность влияет на характер тропических осадков и на океанические процессы, связанные с явлениями Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

В эксперименте с коллапсом AMOЦ атмосферная реакция распространялась также на Индийский океан, Южную Атлантику и район моря Амундсена у берегов Антарктиды. Это яркий пример климатической телесвязи — явления, при котором изменения в одном регионе планеты вызывают последствия за тысячи километров от него.

Механизм здесь вполне конкретен: тепло, оставшееся в одном океаническом бассейне, меняет характер тропической конвекции и грозовой активности; эти процессы перестраивают атмосферное давление в огромном регионе, а вслед за ним меняются и ветры — уже в тысячах километров от первоначального источника возмущения.

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