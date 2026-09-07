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В Сети появились первые снимки вооружения для Су-57Э, которые покажут на авиасалоне в Египте
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Госкорпорация «Ростех» ранее сообщила, что представит в Египте экспортную версию истребителя Су-57Э. Самолет будет показан с новым вооружением и, что особенно интересно, в связке с семейством малозаметных беспилотников, предназначенных для запуска с борта истребителя пятого поколения.
Авиасалон пройдет с 8 по 10 сентября и будет иметь ярко выраженную коммерческую направленность. Су-57Э примет участие в демонстрационных полетах и будет представлен с вооружением, которое, по утверждению «Ростеха», ранее публично не демонстрировалось. Новые беспилотные аппараты, в свою очередь, впервые будут показаны на международной выставке.
Хотя «Ростех» не раскрыл обозначения новых аппаратов, в Сети уже появились снимки, которые указывают на то, что речь идет о системах семейства С-71 — единственных на данный момент беспилотниках такого класса, которые публично связывали с применением с борта Су-57.
Известны как минимум две конфигурации семейства: С-71К «Ковер», предназначенный для нанесения ударов на большой дальности, и С-71М «Монохром», обладающий большей продолжительностью полета и возможностью самостоятельно осуществлять поиск целей.
Особый интерес представляет С-71K, разработанный для применения с Су-57. Аппарат имеет малозаметную конструкцию и способен преодолевать расстояние примерно до 300 километров — в зависимости от условий запуска и профиля полета. Беспилотник оснащен небольшим турбореактивным двигателем Р500 и несет в качестве боевой части встроенную авиабомбу ОФАБ-250-270 массой 250 килограммов. Базовая система наведения основана на инерциальной навигации и заранее заданных координатах, без применения сложной головки самонаведения для конечного участка траектории.
С-71M использует иной подход. Этот аппарат задуман как беспилотная разведывательно-информационная платформа и оснащен оптико-электронными датчиками и тепловизионной камерой. Это позволяет ему работать как днем, так и ночью, а после выхода в заданный район — осуществлять поиск целей. Ранее опубликованные сведения о системе также указывают, что ее размеры позволяют размещать до четырех таких аппаратов во внутренних отсеках вооружения Су-57, не снижая малозаметность самого истребителя.
Такое сочетание имеет особое значение. Россия демонстрирует не просто новый боевой самолет, а целый комплекс вооружения, в котором Су-57 выступает носителем беспилотных аппаратов с пониженной радиолокационной заметностью. Это позволяет расширить дальность и набор вариантов применения оружия, потенциально не подвергая сам истребитель необходимости приближаться к хорошо защищенной зоне.
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