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Су-57Э впервые покажет новое вооружение на авиасалоне в Египте
Российский истребитель пятого поколения Су-57Э станет одной из главных премьер международного авиасалона El Alamein, который пройдет в Египте с 8 по 10 сентября.
Вместе с самолетом на выставке впервые представят совершенно новый образец вооружения, который до сих пор нигде публично не демонстрировался.
Как уточнили в госкорпорации «Ростех», речь идет о многофункциональных беспилотных летательных аппаратах со сниженной заметностью, предназначенных для запуска непосредственно с борта Су-57Э. При этом известно, что разработчики предусмотрели для них крылья различных типов, что, вероятно, связано с разными вариантами применения аппаратов.
Остальные характеристики нового комплекса пока держатся в секрете. Таким образом, египетский авиасалон станет не просто очередной зарубежной презентацией Су-57Э, но и площадкой для публичного дебюта нового класса авиационного вооружения.
До начала выставки осталось совсем немного — уже 8 сентября станет известно, что именно российская сторона подготовила для первой демонстрации.
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20 Апреля, 2017
Великие изобретения будущего
17 Декабря, 2014
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