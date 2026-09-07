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Новый снимок китайского стелс-дрона WZ-X позволил рассмотреть необычную конструкцию его крыла
Появившиеся в Китае новые снимки дают, пожалуй, самое подробное на сегодняшний день представление об одном из самых загадочных летательных аппаратов страны — огромном малозаметном беспилотнике, который обычно называют WZ-X.
Новые изображения помогают прояснить одну из самых загадочных особенностей внешнего облика аппарата — необычную форму его огромных крыльев.
Впервые аппарат обнаружили на спутниковых снимках, сделанных в мае 2025 года. На них запечатлена обширная испытательная база ВВС Народно-освободительной армии Китая в Маланe, в Синьцзяне. Тогда было трудно определить, являются ли некоторые заметные разрывы в очертаниях крыла реальными элементами конструкции, визуальными средствами маскировки или артефактами спутниковой съемки.
Новая фотография, представленная выше, а также новый спутниковый снимок показали, что внутренняя часть крыла имеет значительно большую хорду, которая затем переходит в гораздо более узкую внешнюю секцию. Вместо плавного сужения от центральной части к законцовкам крыло на внешнем участке резко становится более тонким — словно образуя своеобразную «ступеньку».
В результате получается необычайно длинная и узкая внешняя часть крыла. Такая схема заметно отличается от конструкции B-2 и других малозаметных самолетов, созданных по аэродинамической схеме «летающее крыло»: у WZ-X имеются две внешние секции крыла, соединенные с центральным корпусом ромбовидной формы, а не единая непрерывная поверхность.
Пока нельзя с уверенностью сказать, является ли эта особенность исключительно результатом выбранной конструкции крыла или связана с каким-либо другим, более необычным решением — например, со складывающимися крыльями либо съемными внешними секциями.
Аналитик Андреас Рупрехт, специализирующийся на военной авиации Китая, считает, что WZ-X, вероятно, представляет собой двухдвигательный аппарат, схожий по общей компоновке с предполагаемым американским RQ-180, но существенно превосходящий его по размерам.
По оценке Рупрехта, длина WZ-X составляет около 14 метров. Он также предполагает, что центральная часть корпуса имеет довольно большой внутренний объем, а сверху установлена антенна спутниковой связи.
WZ-X заметно отличается от более компактных китайских аппаратов, созданных по аэродинамической схеме «летающее крыло». Например, CH-7 имеет более глубокую и изогнутую центральную часть корпуса и значительно уступает WZ-X по размерам. У WZ-X, напротив, широкий и относительно плоский центральный корпус в сочетании с огромным размахом крыла выглядит особенно хорошо приспособленным для продолжительного полета на большой высоте.
Его предполагаемая компоновка также хорошо подходит для продолжительных разведывательных миссий. Центральный корпус и внутренние секции крыла обеспечивают значительное пространство для размещения топлива, сенсоров и систем связи, тогда как внешние части крыла вместе с несущим центральным корпусом могут обеспечивать высокую эффективность полета на большой высоте.
Малозаметная платформа такого размера потенциально способна выполнять широкий спектр задач по наблюдению за обширными территориями и обеспечению сетевого взаимодействия, действуя в спорном воздушном пространстве или непосредственно у его границ — там, где обычные высотные беспилотники подвергались бы большему риску.
Нельзя полностью исключать и возможность нанесения ударов, особенно с учетом масштабных китайских программ по созданию боевых беспилотных аппаратов, созданных по аэродинамической схеме «летающее крыло». Однако пропорции WZ-X, судя по всему, особенно хорошо соответствуют задачам длительного патрулирования и разведки.
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