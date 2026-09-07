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«Хаббл» получил самое детальное изображение «суперпузыря» туманности LHA 120-N44

Примерно в 160 тысячах световых лет от Земли находится один из небольших галактических соседей Млечного Пути — Большое Магелланово Облако. Благодаря новой программе наблюдений космический телескоп «Хаббл» получил детальное изображение одной из туманностей этой галактики. Но самое удивительное в нем — огромная пустота в самом центре. Ученые называют ее «суперпузырем».

Туманности LHA 120-N44 / © ESA / Hubble & NASA, D. Gouliermis

На снимке — туманность LHA 120-N44, расположенная в созвездии Золотой Рыбы в Большом Магеллановом Облаке. Это типичная область звездообразования, где новые звезды рождаются с необычно высокой скоростью.

Однако главное, что сразу бросается в глаза, — гигантская полость в центре пылевых «щупалец» N44. Это и есть тот самый «суперпузырь», размеры которого поистине поражают воображение. По данным NASA, он простирается примерно на 210 световых лет в длину и 140 световых лет в ширину. Для сравнения: расстояние от Солнца до Плутона даже в среднем не достигает одного светового года (примерно 9,7 триллиона километров).

Происхождение суперпузыря пока остается загадкой. Согласно одной из гипотез, звезды в его центре могли пережить вспышки сверхновых или породить мощные звездные ветры, которые буквально вымели газ из окружающей туманности. В результате могла образоваться огромная «пустота», окруженная оболочкой из газа. Эта версия довольно хорошо объясняет картину, которую мы видим на снимке, однако ученым, вероятно, еще предстоит провести дополнительные исследования, чтобы уточнить историю формирования этой гигантской полости.

Особенно интересно, что в окружающей суперпузырь газовой оболочке звездообразование продолжается. Молодые звезды проступают на снимке крошечными яркими точками, рассыпанными по этому почти акварельному космическому пейзажу.

Есть у N44 и еще одна интересная особенность. Эта туманность относится к классу эмиссионных туманностей — то есть газ в ней был возбужден излучением расположенных поблизости звезд. Именно это придает изображению его характерное сияние.

Происходит это благодаря процессу, который называется ионизацией. Звездное излучение передает газу энергию и ионизирует его. Затем возбужденный газ начинает остывать: переходя из более высокого энергетического состояния в более низкое, он высвобождает часть накопленной энергии в виде излучения. Именно благодаря этой потере энергии N44 ярко светится, создавая тот великолепный космический пейзаж, который удалось запечатлеть «Хабблу».