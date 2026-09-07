Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Хаббл» получил самое детальное изображение «суперпузыря» туманности LHA 120-N44
Примерно в 160 тысячах световых лет от Земли находится один из небольших галактических соседей Млечного Пути — Большое Магелланово Облако. Благодаря новой программе наблюдений космический телескоп «Хаббл» получил детальное изображение одной из туманностей этой галактики. Но самое удивительное в нем — огромная пустота в самом центре. Ученые называют ее «суперпузырем».
На снимке — туманность LHA 120-N44, расположенная в созвездии Золотой Рыбы в Большом Магеллановом Облаке. Это типичная область звездообразования, где новые звезды рождаются с необычно высокой скоростью.
Однако главное, что сразу бросается в глаза, — гигантская полость в центре пылевых «щупалец» N44. Это и есть тот самый «суперпузырь», размеры которого поистине поражают воображение. По данным NASA, он простирается примерно на 210 световых лет в длину и 140 световых лет в ширину. Для сравнения: расстояние от Солнца до Плутона даже в среднем не достигает одного светового года (примерно 9,7 триллиона километров).
Происхождение суперпузыря пока остается загадкой. Согласно одной из гипотез, звезды в его центре могли пережить вспышки сверхновых или породить мощные звездные ветры, которые буквально вымели газ из окружающей туманности. В результате могла образоваться огромная «пустота», окруженная оболочкой из газа. Эта версия довольно хорошо объясняет картину, которую мы видим на снимке, однако ученым, вероятно, еще предстоит провести дополнительные исследования, чтобы уточнить историю формирования этой гигантской полости.
Особенно интересно, что в окружающей суперпузырь газовой оболочке звездообразование продолжается. Молодые звезды проступают на снимке крошечными яркими точками, рассыпанными по этому почти акварельному космическому пейзажу.
Есть у N44 и еще одна интересная особенность. Эта туманность относится к классу эмиссионных туманностей — то есть газ в ней был возбужден излучением расположенных поблизости звезд. Именно это придает изображению его характерное сияние.
Происходит это благодаря процессу, который называется ионизацией. Звездное излучение передает газу энергию и ионизирует его. Затем возбужденный газ начинает остывать: переходя из более высокого энергетического состояния в более низкое, он высвобождает часть накопленной энергии в виде излучения. Именно благодаря этой потере энергии N44 ярко светится, создавая тот великолепный космический пейзаж, который удалось запечатлеть «Хабблу».
Ученые создали математическую модель, которая показала вероятную гибель древнего спутника Венеры из-за гравитационных сил. Теоретическое исследование предлагает один из сценариев развития Солнечной системы, чтобы понять причины кардинальных различий в эволюции Земли и ее соседки.
Птичьи голоса считаются важной частью природного звукового ландшафта, однако одни из них кажутся людям приятными и успокаивающими, а другие — резкими и тревожными. Эксперимент с записями 123 видов показал, что людям больше нравится негромкое и разнообразное пение без очень низких тонов и широких перепадов высоты.
Американские исследователи описали случай использования почки генетически модифицированной свиньи в качестве временного органа: она позволила пациенту обходиться без диализа на протяжении 271 дня, что считается рекордом в ксенотрансплантации. Эксперимент показал возможности современной трансплантологии, а также новый способ, позволяющий пережить долгие месяцы ожидания.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Американские арахнологи открыли в Скалистых горах на севере Айдахо новый вид паука из рода Hexura, представители которого прежде встречались лишь на северо-западе США и в Канаде. Обнаруженная группа живет примерно в 500 километрах восточнее известного науке ареала. Пауки Hexura тесно связаны с местом обитания и не расселяются на большие расстояния, поэтому ученым еще предстоит выяснить, как новый вид оказался так далеко от известных популяций.
Европейская колонизация резко изменила жизнь коренных народов Австралии и поставила под угрозу их связь с традиционными землями. Археологи изучили наскальное искусство на севере континента и выяснили, что после начала контактов художники стали чаще изображать гигантских мифических существ, включая почти семиметрового змея.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Июня, 2013
Космический субботник
21 Января, 2023
Как стать счастливее по-научному
8 Октября, 2015
Вернут ли его домой? «Марсианин» в деталях
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии