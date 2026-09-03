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Подводная камера впервые засняла рыбу, которая двигается задом наперед
Группа ученых впервые сняла на видео необычную рыбу, способную передвигаться по морскому дну не только боком, но и задом наперед.
В недавно опубликованной в журнале Ocean-Land-Atmosphere Research статье под названием «Ходящая рыба» («Walking Fish») исследователи из Университета Сунь Ятсена и Лаборатории морских наук и инженерии провинции Гуандун рассказали, как с помощью дистанционно управляемых и пилотируемых подводных аппаратов наблюдали за этим необычным поведением в трех районах Южно-Китайского моря.
Ученым удалось снять, как похожая на креветку рыба передвигается по морскому дну боком, словно краб, а затем начинает двигаться назад — причем ее движения напоминают знаменитую «лунную походку» Майкла Джексона. По мнению исследователей, это первый зарегистрированный случай подобного способа передвижения у рыб.
Вид Scalicus engyceros — панцирный морской петух, обитающий в западной части Тихого океана, — был впервые описан Альбертом Гюнтером еще в 1872 году. Рыба и прежде была известна своей необычной способностью «ходить». Ученые ранее предполагали, что она может перемещаться также боком и задним ходом, однако до сих пор никто не наблюдал такое поведение непосредственно.
Новые видеозаписи подтвердили, что морские петухи используют свободные лучи грудных плавников для передвижения по морскому дну. Эти утолщенные и жесткие лучи позволяют рыбе быстро перебираться по грунту, напоминая движения креветки. При возникновении угрозы она способна использовать их и для резкого, рывкового прыжка.
Грудные плавники этой рыбы в процессе эволюции превратились в плоские округлые пластины, которые помогают сохранять равновесие во время ходьбы и плавания. При этом напоминающие конечности креветки лучи плавников вместе с хвостом позволяют рыбе совершать резкие, мощные прыжки, особенно когда она чувствует угрозу.
Исследователи также обратили внимание на необычно большие глаза морского петуха. Хотя, судя по всему, рыба не могла непосредственно видеть приближавшийся подводный аппарат, на видеозаписи заметно, что она реагировала движением глаз на направленный на нее луч света. Это свидетельствует о том, что ее глаза сохраняют определенную чувствительность к свету и, возможно, отражают особенности адаптации зрительной системы на разных этапах жизненного цикла.
Последние достижения в области глубоководных исследований — в частности, появление пилотируемых подводных аппаратов (HOV) и дистанционно управляемых необитаемых аппаратов (ROV) — открывают ученым новые возможности для наблюдения за животными непосредственно в их естественной среде обитания.
Исследователи наблюдали за морскими петухами на глубине от 350 до 500 метров. Для этого они использовали пилотируемый глубоководный аппарат Shenhaiyongshi, название которого можно перевести как «глубоководный воин», и дистанционно управляемый аппарат Haiqin.
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