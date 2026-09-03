  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 сентября, 07:54
Рейтинг: +718
Посты: 1008

Подводная камера впервые засняла рыбу, которая двигается задом наперед

Группа ученых впервые сняла на видео необычную рыбу, способную передвигаться по морскому дну не только боком, но и задом наперед.

Сообщество
# биология
# видео
# животные
# природа
# Рыбы
# фотографии
Подводная камера впервые засняла рыбу, которая двигается задом наперед / © ScienceAlert External Sources
Подводная камера впервые засняла рыбу, которая двигается задом наперед / © ScienceAlert External Sources

В недавно опубликованной в журнале Ocean-Land-Atmosphere Research статье под названием «Ходящая рыба» («Walking Fish») исследователи из Университета Сунь Ятсена и Лаборатории морских наук и инженерии провинции Гуандун рассказали, как с помощью дистанционно управляемых и пилотируемых подводных аппаратов наблюдали за этим необычным поведением в трех районах Южно-Китайского моря.

© ScienceAlert External Sources

Ученым удалось снять, как похожая на креветку рыба передвигается по морскому дну боком, словно краб, а затем начинает двигаться назад — причем ее движения напоминают знаменитую «лунную походку» Майкла Джексона. По мнению исследователей, это первый зарегистрированный случай подобного способа передвижения у рыб.

Вид Scalicus engyceros — панцирный морской петух, обитающий в западной части Тихого океана, — был впервые описан Альбертом Гюнтером еще в 1872 году. Рыба и прежде была известна своей необычной способностью «ходить». Ученые ранее предполагали, что она может перемещаться также боком и задним ходом, однако до сих пор никто не наблюдал такое поведение непосредственно.

Новые видеозаписи подтвердили, что морские петухи используют свободные лучи грудных плавников для передвижения по морскому дну. Эти утолщенные и жесткие лучи позволяют рыбе быстро перебираться по грунту, напоминая движения креветки. При возникновении угрозы она способна использовать их и для резкого, рывкового прыжка.

Грудные плавники этой рыбы в процессе эволюции превратились в плоские округлые пластины, которые помогают сохранять равновесие во время ходьбы и плавания. При этом напоминающие конечности креветки лучи плавников вместе с хвостом позволяют рыбе совершать резкие, мощные прыжки, особенно когда она чувствует угрозу.

Исследователи также обратили внимание на необычно большие глаза морского петуха. Хотя, судя по всему, рыба не могла непосредственно видеть приближавшийся подводный аппарат, на видеозаписи заметно, что она реагировала движением глаз на направленный на нее луч света. Это свидетельствует о том, что ее глаза сохраняют определенную чувствительность к свету и, возможно, отражают особенности адаптации зрительной системы на разных этапах жизненного цикла.

Последние достижения в области глубоководных исследований — в частности, появление пилотируемых подводных аппаратов (HOV) и дистанционно управляемых необитаемых аппаратов (ROV) — открывают ученым новые возможности для наблюдения за животными непосредственно в их естественной среде обитания.

Исследователи наблюдали за морскими петухами на глубине от 350 до 500 метров. Для этого они использовали пилотируемый глубоководный аппарат Shenhaiyongshi, название которого можно перевести как «глубоководный воин», и дистанционно управляемый аппарат Haiqin.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Славные подвиги на Дальнем Востоке
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Зачем мы едим и дышим?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Прогулка по Анималия парку в г. Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Памятники древнерусской словесности XVII века в живом бытовании
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Электронная астрономия — революция астрономии в городских условиях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Было или не было: жизнь господина Булгакова
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Сен
1500
Похороны мух
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны князей московских. Как Кремль создал Россию
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
2 сентября, 12:57
Марк Чернов

LUX-ZEPLIN зарегистрировал сигнал, который может оказаться первым доказательством существования темной материи

Международная группа физиков зафиксировала под землей в США аномальный всплеск энергии, похожий на прямое столкновение невидимой частицы темной материи с обычным веществом. Подземные датчики поймали сигнал, который не удалось списать ни на один из известных науке видов радиации или фоновых помех.

Физика
# астрофизика
# вселенная
# квантовая физика
# ксенон
# темная материя
# элементарные частицы
1 сентября, 17:21
Марк Чернов

Датчанин выкопал в своем саду рекордный 18-килограммовый клад викингов

Житель Северной Ютландии случайно обнаружил крупнейший в истории страны тайник с серебром эпохи викингов, расчищая участок под строительство террасы. В распоряжении археологов оказалось приблизительно 700 ценных артефактов и монет X века, общий вес которых составил рекордные 18,5 килограмма.

Археология
# артефакты
# археология
# викинги
# Дания
# клад
# раскопки
# серебро
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

    3 сентября, 07:40

  2. NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

    2 сентября, 18:34

  3. Лингвисты выяснили, как маркетплейсы изменили названия шоколадных конфет

    2 сентября, 16:39

  4. NASA выбрало Blue Origin для создания марсианской сети связи стоимостью до 700 миллионов долларов

    2 сентября, 16:25
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Сергей Механик
5 минут назад
Сложно, но можно, если осторожно. 😉

В США сообщили о сложностях при развертывании первых серийных аппаратов российского аналога Starlink 

Сергей Механик
7 минут назад
Для полной ясности надо бы подключить индекс бигмака. 🧐

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Евгений Насонов
7 минут назад
· Австралия: ~$2,540 (948 AUD в неделю) · Великобритания: ~$2,560 (£12.21/час) · Германия: ~$2,230 (€12.82/час) · Канада: **~$1,270** (от $17.75 CAD/час) · США: **~$1,257** ($7.25/час) ·

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Сергей Механик
14 минут назад
Что-то не все приведенные здесь цифры внушают мне доверие. 🤨

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Сергей Механик
18 минут назад
Ну и пусть себе спорят. Нам от этого как толку, так и вреда никакого.

SpaceX потребовала заблокировать спутник Viasat из-за возможных помех Starlink

Арен Танкян
24 минуты назад
шутки про страну-бензоколонку будут?

Рейтинг крупнейших производителей топлива в мире по массе

ulogin_facebook_923028564485934
30 минут назад
сохранять старое тело, где все разрушено инволюцией и нейродегенерацией вдрызг, сомнительное занятие в принципе....к 2050 году на планете произойдет

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

Марина Джабраилова
34 минуты назад
Выглядит абсурдно. Минимальная зарплата в РФ это мрот. Мрот в РФ даже 2026 году это всего лишь 27 093 рубля, что в пересчёте на доллары составляет 311 уе.

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Мпан Мим
48 минут назад
ППС настолько редкая куйня. Качественные зарубежные вещи, инструменты, лекарства на просторах бывшего СССР, гораздо дороже, чем за бугром. Если

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Максим Орлов
1 час назад
Так нам в школе рассказывали про очень сильное притяжение земли, исходя из этого всё что не корректирует в полете свою высоту относительно орбиты

Авария Starship на орбите создаст больше космического мусора, чем испытание противоспутникового оружия

Вадим Кульков
1 час назад
Ну да, ну да.. Индонезы живут в 1.5 раза лучше россиян.. Скуа!! Если в Индонезии иметь доход в 992$ - это прям нирвана! Один вопрос, аффтор был в Индонезии?

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Константин Типанов
2 часа назад
А ППС определялся по набору "лук+картофель+валенки"?

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Андрей В
2 часа назад
Baca, ППС - это как в кино, где американский солдат кидает вьетнамцу доллар, и тот готов сделать все, потому что может содержать на эти деньги всю семью

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Камолиддин Умаров
2 часа назад
Vladimir, хааааах. Как раз и в библии дофига и больше научных ошибок🤣

Историки нашли следы трех «забытых» царей, скрывавшиеся в хрониках Древнего Востока

Кирилл Ильичёв
5 часов назад
Егор, дело Буша младшего живо, ну и ЕГЭ конечно 😅😅👌

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Иван Иванов
6 часов назад
"минимальная заработная плата с учетом ППС в 2024 году" Ох уж эта святая ППС, суют куда попало. Лучше всего считать в том сколько лет надо в среднем

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Иван Колупаев
9 часов назад
Evgeny, автор верит отчетам о том что экономика у нас растет. На этом строится его бизнес-план. А когда отчеты перестают радовать объявляет всех

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Андрей Сучков
10 часов назад
Наше Сознание нейронные сети растут расширяются так же и Вселенная..

Расширение Вселенной по-прежнему ускоряется — физики так и не знают почему

Dmitriy Dorian
10 часов назад
Статья уровня какого-нить бизнес-журнала, а не научного издания. Половина статьи — стандартная "вода" из книжек про эффективный менеджмент. И

Социологи узнали, что влияет на вовлеченность в работу сотрудников вузов

Гена Пастухов
10 часов назад
Александр, "совокупного платежеспособного спроса (а он целиком зависит от ЦБ)" - с чего бы это?

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Самые обсуждаемые