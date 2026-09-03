  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 сентября, 09:01
Елизавета З.
2
135

Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

❋ 3.6

Цифровой художник Брайан Бринкман в 2003 году посетил выставку Electronic Entertainment Expo и сфотографировался с моделью в костюме феи Dawn — одного из персонажей, при помощи которых Nvidia продвигала свои видеокарты. Спустя 23 года Бринкман опубликовал фото, приурочив его к новому отчету компании.

Технологии
# 3D-графика
# NVIDIA
# видеокарты
# технологии
© Брайан Бринкман, соцсеть X

В начале 2000-х годов с помощью трехмерных персонажей Nvidia показывала возможности своих видеокарт. Фея Dawn появилась в 2002 году как лицо линейки GeForce FX 5800. Технологическая демонстрация показывала очень реалистичного для того времени персонажа.

В 2003 году появилась ее «сестра» — фея Dusk, ставшая лицом GeForce FX 5900. Вплоть до 2006 года компания представляла новую героиню, демонстрировавшую возможности следующего поколения чипов.

Nvidia вернула фею в 2012 году. Обновленную Dawn поместили в детализированный тропический лес. В 2020-м компания неожиданно удалила все демонстрации с персонажами.

© Nvidia

Фото, которое выложил Бринкман, вызвала ностальгические воспоминания у пользователей социальной сети X. На снимке 18-летний художник стоит рядом с моделью в костюме феи. Его аудитория вспомнила времена, когда видеокарты стоили намного дешевле, чем сейчас.

Обсудили они и компьютерные выставки 2000-х годов. Тогда у стендов производителей оборудования стояли модели в костюмах героинь. Чтобы сфотографироваться с ними, желающим приходилось отстоять очередь. Привлекали к стендам внимание и при помощи танцовщиц.

Ситуация начала меняться в 2006 году. Организаторы выставок и конференций постепенно ограничивали откровенные наряды моделей. RSA Conference в 2015-м вовсе ввела дресс-код для участников, запрещавший шорты, майки, мини-юбки и латексные костюмы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# 3D-графика
# NVIDIA
# видеокарты
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Славные подвиги на Дальнем Востоке
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Зачем мы едим и дышим?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Прогулка по Анималия парку в г. Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Памятники древнерусской словесности XVII века в живом бытовании
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Электронная астрономия — революция астрономии в городских условиях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Было или не было: жизнь господина Булгакова
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Сен
1500
Похороны мух
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны князей московских. Как Кремль создал Россию
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
2 сентября, 12:57
Марк Чернов

LUX-ZEPLIN зарегистрировал сигнал, который может оказаться первым доказательством существования темной материи

Международная группа физиков зафиксировала под землей в США аномальный всплеск энергии, похожий на прямое столкновение невидимой частицы темной материи с обычным веществом. Подземные датчики поймали сигнал, который не удалось списать ни на один из известных науке видов радиации или фоновых помех.

Физика
# астрофизика
# вселенная
# квантовая физика
# ксенон
# темная материя
# элементарные частицы
1 сентября, 17:21
Марк Чернов

Датчанин выкопал в своем саду рекордный 18-килограммовый клад викингов

Житель Северной Ютландии случайно обнаружил крупнейший в истории страны тайник с серебром эпохи викингов, расчищая участок под строительство террасы. В распоряжении археологов оказалось приблизительно 700 ценных артефактов и монет X века, общий вес которых составил рекордные 18,5 килограмма.

Археология
# артефакты
# археология
# викинги
# Дания
# клад
# раскопки
# серебро
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Дмитрий Караваев
Дмитрий Караваев
10 минут назад
Не знаю про фей из Нведии. Но модель явно из возрастной группы 40+ Хотя жанр фентези подразумевает более молодых фей, тинеджерской группы.
Ответить

Последние новости:

  1. Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

    3 сентября, 09:01

  2. Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

    3 сентября, 07:40

  3. NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

    2 сентября, 18:34

  4. Лингвисты выяснили, как маркетплейсы изменили названия шоколадных конфет

    2 сентября, 16:39
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Александр Французов
1 минута назад
старая посудина.

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Александр Французов
6 минут назад
Дмитрий, какой 40+ даме от силы 20

Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

Александр Французов
8 минут назад
Vladimir, как пойдет

LUX-ZEPLIN зарегистрировал сигнал, который может оказаться первым доказательством существования темной материи

Дмитрий Караваев
10 минут назад
Не знаю про фей из Нведии. Но модель явно из возрастной группы 40+ Хотя жанр фентези подразумевает более молодых фей, тинеджерской группы.

Художник показал 23-летнее фото феи Nvidia, созданной для демонстрации возможностей GeForce FX

Руслан Каримов
38 минут назад
Ох как оживились, ох как закудахтали. Написано же русским по белому с поправкой на ППС. Это для всех стран поправка, а если без поправки для Европы

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Andrew Bolshakov
42 минуты назад
Elusive, походу так. Автономность, стойкость к отрицательным температурам, ещё добавить противоударную защиту самому смартфону - будет орудие

Кремний-углеродный аккумулятор позволил нарастить емкость смартфонов до 7000 миллиампер-часов без раздувания корпуса

Vladimir Lukianov
1 час назад
Камолиддин, чтобы не быть голословным, приведите примеры пожалуйста.

Историки нашли следы трех «забытых» царей, скрывавшиеся в хрониках Древнего Востока

Сергей Механик
2 часа назад
Сложно, но можно, если осторожно. 😉

В США сообщили о сложностях при развертывании первых серийных аппаратов российского аналога Starlink 

Сергей Механик
2 часа назад
Для полной ясности надо бы подключить индекс бигмака. 🧐

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Евгений Насонов
2 часа назад
· Австралия: ~$2,540 (948 AUD в неделю) · Великобритания: ~$2,560 (£12.21/час) · Германия: ~$2,230 (€12.82/час) · Канада: **~$1,270** (от $17.75 CAD/час) · США: **~$1,257** ($7.25/час) ·

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Сергей Механик
2 часа назад
Что-то не все приведенные здесь цифры внушают мне доверие. 🤨

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Сергей Механик
2 часа назад
Ну и пусть себе спорят. Нам от этого как толку, так и вреда никакого.

SpaceX потребовала заблокировать спутник Viasat из-за возможных помех Starlink

Арен Танкян
2 часа назад
шутки про страну-бензоколонку будут?

Рейтинг крупнейших производителей топлива в мире по массе

ulogin_facebook_923028564485934
2 часа назад
сохранять старое тело, где все разрушено инволюцией и нейродегенерацией вдрызг, сомнительное занятие в принципе....к 2050 году на планете произойдет

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

Марина Джабраилова
2 часа назад
Выглядит абсурдно. Минимальная зарплата в РФ это мрот. Мрот в РФ даже 2026 году это всего лишь 27 093 рубля, что в пересчёте на доллары составляет 311 уе.

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Мпан Мим
3 часа назад
ППС настолько редкая куйня. Качественные зарубежные вещи, инструменты, лекарства на просторах бывшего СССР, гораздо дороже, чем за бугром. Если

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Максим Орлов
3 часа назад
Так нам в школе рассказывали про очень сильное притяжение земли, исходя из этого всё что не корректирует в полете свою высоту относительно орбиты

Авария Starship на орбите создаст больше космического мусора, чем испытание противоспутникового оружия

Вадим Кульков
3 часа назад
Ну да, ну да.. Индонезы живут в 1.5 раза лучше россиян.. Скуа!! Если в Индонезии иметь доход в 992$ - это прям нирвана! Один вопрос, аффтор был в Индонезии?

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Константин Типанов
4 часа назад
А ППС определялся по набору "лук+картофель+валенки"?

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Андрей В
4 часа назад
Baca, ППС - это как в кино, где американский солдат кидает вьетнамцу доллар, и тот готов сделать все, потому что может содержать на эти деньги всю семью

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Самые обсуждаемые