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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
31 августа, 07:50
Рейтинг: +308
Посты: 1079

Спутниковые снимки показали последствия разрушительного наводнения в Непале

Разрушительное наводнение в Непале и на границе Китая унесло жизни сотен человек. Последствия стихийного бедствия видны на спутниковых снимках.

Сообщество
# Китай
# климат
# наводнение
# Непал
# спутниковые снимки
Спутниковые снимки показывают долину у горы Лангтанг-Лирунг в Непале 25 июня и 26 августа 2026 года / © Sabrina Blanchard и Luca Matteucci / AFP via Getty Images
Спутниковые снимки показывают долину у горы Лангтанг-Лирунг в Непале 25 июня и 26 августа 2026 года / © Sabrina Blanchard и Luca Matteucci / AFP via Getty Images

Мощное наводнение обрушилось на Непал и приграничные районы Китая 26 августа. Несмотря на тяжелые погодные условия, спасательные работы продолжаются. По оценкам властей Непала, число погибших достигло 734 человек, 2498 пропали без вести. Из пострадавших районов спасти удалось более 3700 человек. Власти Китая сообщили о 16 погибших и 546 пропавших без вести. 

Спутниковые снимки, сделанные до и после наводнения, позволили оценить масштаб разрушений. На них видно, что зеленые горные склоны после наводнения оказались покрыты слоем грязи, камней и других обломков. 

Спутниковые снимки района Сьябру-Беси в Непале до наводнения 26 августа 2026 года и после него / © Reuters
Спутниковые снимки района Сьябру-Беси в Непале до наводнения 26 августа 2026 года и после него / © Reuters

Изучив спутниковые снимки, ученые пришли к выводу, что изначально причиной наводнения стало обрушение горной породы под ледником в Гималаях. Это повлекло за собой и обрушение ледника. Обвал оказался настолько сильным, что вызвал подземные колебания магнитудой 5,2. Образовался мощный поток из воды, грязи и камней. Он резко поднял уровень воды в реках и начал сносить здания, мосты и размывать грунт.

Спутниковые снимки Тупче в Непале до и после наводнения / © Reuters
Спутниковые снимки Тупче в Непале до и после наводнения / © Reuters

По словам геолога Якоба Штайнера из Университета Граца в Австрии, такие события становятся новой нормой. Вероятно, ситуация будет лишь ухудшаться.

Спутниковые снимки Манокаманы до и после наводнения / © Reuters
Спутниковые снимки Манокаманы до и после наводнения / © Reuters

Гиндукуш-Гималайский регион — один из регионов мира, наиболее сильно страдающих от изменения климата. Климатологи отмечают, что потепление оказывает сильное влияние на ледники, вечную мерзлоту и снежный покров.

Спутниковые снимки района Кхадга-Бханджянг в Непале до и после наводнения / © Reuters
Спутниковые снимки района Кхадга-Бханджянг в Непале до и после наводнения / © Reuters

По данным ООН, примерно за 30 лет из-за изменения климата объем льда в горах Непала сократился почти на треть. 

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