Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутниковые снимки показали последствия разрушительного наводнения в Непале
Разрушительное наводнение в Непале и на границе Китая унесло жизни сотен человек. Последствия стихийного бедствия видны на спутниковых снимках.
Мощное наводнение обрушилось на Непал и приграничные районы Китая 26 августа. Несмотря на тяжелые погодные условия, спасательные работы продолжаются. По оценкам властей Непала, число погибших достигло 734 человек, 2498 пропали без вести. Из пострадавших районов спасти удалось более 3700 человек. Власти Китая сообщили о 16 погибших и 546 пропавших без вести.
Спутниковые снимки, сделанные до и после наводнения, позволили оценить масштаб разрушений. На них видно, что зеленые горные склоны после наводнения оказались покрыты слоем грязи, камней и других обломков.
Изучив спутниковые снимки, ученые пришли к выводу, что изначально причиной наводнения стало обрушение горной породы под ледником в Гималаях. Это повлекло за собой и обрушение ледника. Обвал оказался настолько сильным, что вызвал подземные колебания магнитудой 5,2. Образовался мощный поток из воды, грязи и камней. Он резко поднял уровень воды в реках и начал сносить здания, мосты и размывать грунт.
По словам геолога Якоба Штайнера из Университета Граца в Австрии, такие события становятся новой нормой. Вероятно, ситуация будет лишь ухудшаться.
Гиндукуш-Гималайский регион — один из регионов мира, наиболее сильно страдающих от изменения климата. Климатологи отмечают, что потепление оказывает сильное влияние на ледники, вечную мерзлоту и снежный покров.
По данным ООН, примерно за 30 лет из-за изменения климата объем льда в горах Непала сократился почти на треть.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на применение первого в истории целевого лекарства прямого действия, разработанного для борьбы с аденокарциномой поджелудочной железы на поздних стадиях — одной из самых агрессивных и смертоносных опухолей. Ведомство одобрило препарат на полгода раньше намеченного срока, чтобы нуждающиеся пациенты смогли получить терапию как можно быстрее.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Августа, 2020
Гиперболический путь Perseverance
19 Декабря, 2021
Новый звездолет Илона Маска — изнутри и снаружи
18 Мая, 2014
Топ 10 самых больших самолетов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии