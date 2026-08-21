  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
21 августа, 07:44
Рейтинг: +415
Посты: 1073

Европа отказалась от запланированной модернизации ракеты Ariane 6

За два года после в целом успешного дебюта европейская ракета Ariane 6 выполнила восемь запусков — все они завершились успешным выводом полезной нагрузки на орбиту.

Сообщество
# Ariane-6
# космос
# ракеты
# технологии
Запуск ракеты Ariane 6 / © ESA  
Запуск ракеты Ariane 6 / © ESA  

Это крупная одноразовая ракета, способная доставлять на низкую околоземную орбиту более 20 тонн груза. И, надо отдать должное европейским ракетостроителям и разработчикам программы, Ariane 6 прошла этап становления значительно успешнее, чем сопоставимые американские носители — New Glenn компании Blue Origin и Vulcan от United Launch Alliance. Обе эти ракеты столкнулись с серьезными проблемами на ранних этапах эксплуатации.

Однако, несмотря на успешный дебют, будущее Ariane 6 омрачает ее высокая стоимость.

Издание European Spaceflight сообщило, что Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от планов модернизации Ariane 6 в рамках программы Block 3. Одним из ключевых элементов этой версии должен был стать облегченный разгонный блок ICARUS с конструкцией из углепластиковых композитов. Предполагалось, что новая верхняя ступень позволит повысить эффективность ракеты и расширить ее возможности. Отмена этой модернизации может повлиять на ряд научных миссий ESA, в том числе на проект космического аппарата для исследования Энцелада — ледяного спутника Сатурна. Но, пожалуй, гораздо важнее другой вопрос: что отказ от будущих модификаций Ariane 6 говорит о долгосрочных перспективах всей программы?

Во многих отношениях ракета стала настоящим успехом. Она обеспечила Европе надежный независимый доступ к космосу для запуска спутников в тот момент, когда европейские страны отказались от российских ракет-носителей. Одновременно исчезла необходимость обращаться к американской SpaceX Илона Маска для вывода европейских аппаратов на орбиту.

Однако решение европейских министров, отвечающих за финансирование Ariane 6, отказаться от дальнейшей модернизации может свидетельствовать о растущем недовольстве высокой стоимостью ракеты.

Arianespace официально не раскрывает цену одного запуска Ariane 6, но, по оценкам, она составляет примерно 80–100 миллионов евро. У ракеты есть целый ряд европейских заказчиков, однако среди ее крупнейших клиентов оказался американский гигант Amazon. Компания заключила контракт на 18 запусков для вывода на орбиту спутников своей группировки Amazon Leo. Пока состоялись три таких запуска — все в этом году.

На первый взгляд это может выглядеть как коммерческий успех. Однако на самом деле Европа, вероятно, несет убытки при каждом из этих частных запусков.

В разработку Ariane 6 и создание стартовой инфраструктуры во Французской Гвиане Европа вложила около 3,6 миллиардов евро. Но на этом расходы не заканчиваются.

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер публично подтвердил, что даже при девяти запусках в год европейским правительствам придется продолжать субсидировать каждый старт. Размер такой поддержки составляет примерно 32–38 миллионов евро на один запуск.

Если учесть первоначальные расходы на разработку ракеты и добавить к ним текущие субсидии, получается, что европейские налогоплательщики вкладывают более 100 миллионов евро в каждый запуск еще до того, как заказчик заплатит оператору ракеты — компании Arianespace.

Сейчас Европа рассчитывает проводить по 9–10 запусков Ariane 6 в год. Однако на фоне растущего мирового спроса на услуги по выводу спутников на орбиту и ограниченных производственных возможностей уже обсуждается дальнейшее увеличение числа доступных ракет.

В июне Ашбахер заявил, что Европа идет по графику и в следующем году сможет обеспечить до 10 запусков Ariane 6, тем самым выполнив установленную для Arianespace цель. При этом он отметил, что ESA рассматривает различные варианты увеличения производственных и пусковых возможностей — до 12, 15 или даже 20 запусков в год.

Поскольку Ariane 6 является одноразовой ракетой, для такого наращивания темпов Европе придется увеличить производство практически всех ее компонентов — от твердотопливных ускорителей и двигателей первой ступени до верхних ступеней и головных обтекателей.

Ашбахер рассчитывает, что к концу этого года европейские министры внесут ясность в вопрос о возможном расширении производства Ariane 6. Однако принять такое решение будет непросто. Увеличение выпуска ракет потребует значительных вложений в заводы, производственные линии и логистическую инфраструктуру. И возникает закономерный вопрос: стоит ли делать такие инвестиции ради удовлетворения растущего коммерческого спроса, если привлечь клиентов можно только за счет значительных государственных субсидий на каждый запуск?

Вместо этого министры могут решить, что эти средства разумнее направить на разработку следующего поколения ракет Ariane, которое будет предусматривать хотя бы частичную многоразовость. Такой подход позволил бы Европе эффективнее конкурировать с постоянно растущим числом многоразовых ракет в США и Китае.

Решение европейских министров, которое ожидается позднее в этом году, покажет, намерена ли Европа наращивать производственные мощности Ariane 6 или предпочтет направить ресурсы на создание следующего поколения носителей.

В конечном счете именно этот выбор может многое рассказать о том, каким европейские страны видят долгосрочное будущее программы Ariane 6.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Нейроинтерфейсы: киборги уже среди нас
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Великая Северная экспедиция Витуса Беринга
Российская государственная библиотека
Москва
Фестиваль
22 Авг
Бесплатно
Фестиваль «Технофест»
Минобрнауки России
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Что искали послы «русского каганата». Загадки Руси изначальной
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Людовик Святой
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
«Русский Версаль»: история усадьбы и парка Кузьминки в XVIII–XIX веках
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Бытовая нейропсихология
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Реклама как искусство
ВДНХ
Москва
Экскурсия
22 Авг
Бесплатно
Космические города России
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 августа, 11:56
Татьяна Зайцева

В шотландском замке обнаружили жертву выстрела из требушета с 167 переломами

Множество переломов костей у средневекового скелета, захороненного в замке Стерлинг, позволили предположить, что мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда, выпущенного из осадного орудия. Не исключено, что это был гигантский требушет «Боевой Волк», построенный по приказу короля Англии Эдуарда I.

Археология
# Замок
# орудия
# переломы
# скелет
# средневековье
# травма
18 августа, 16:39
Evgenia Vavilova

Физики представили сильные свидетельства существования барионной перемычки

С помощью ускорителей ученые имитируют процессы, происходившие в первые мгновения жизни Вселенной. Так пытаются решить загадки наблюдаемой реальности: почему материи больше, чем антиматерии, состоят ли кварки из других частиц, как сохраняется барионное число. В этот раз анализ столкновений на коллайдере RHIC предоставил сильное свидетельство того, что барионное число переносится не кварками, а глюонной перемычкой внутри протонов.

Физика
# RHIC
# барионная асимметрия
# барионы
# глюоны
# квантовая хромодинамика
# кварки
# ускоритель частиц
# ядерная физика
19 августа, 16:07
Татьяна Зайцева

Найденные в Аравийской пустыне каменные орудия расширили ареал обитания неандертальцев

Вполне возможно, что примерно 55 тысяч лет назад неандертальцы обитали гораздо южнее, чем считалось до сих пор. На то, что они могли приспособиться к жизни в условиях пустыни, указали каменные орудия, обнаруженные на Аравийском полуострове.

Археология
# Аравийский полуостров
# каменные орудия
# неандертальцы
# отщеп
# пустыня
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
17 августа, 12:59
Марк Чернов

Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.

Биология
# генетика
# коллективное поведение
# муравьи
# насекомые
# осы
# пчелы
# эволюция
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
4 августа, 12:03
Александр Березин

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

Космонавтика
# SpaceX
# космодромы
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики выяснили, когда эффект Швингера перестает подчиняться классической формуле

    20 августа, 17:24

  2. Приполярные районы Луны посчитали идеальным местом для выживания земных микробов

    20 августа, 16:37

  3. Ученые выяснили, как старение запускает хроническое воспаление кожи

    20 августа, 16:19

  4. Капитализация Moderna превысила 55 миллиардов долларов после заявления компании об успехах в лечении меланомы

    20 августа, 15:30
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Владимир Гордеев
6 минут назад
Max, индейцы в джунглях не настолько примитивные, чтобы хотеть пойти на колобка!

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Дзюбэй Кибагами
8 минут назад
В России не 42 дня а 30 дней, В.В. Путин ещё в 2015 году так распорядился.

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

полиграф шариков
18 минут назад
Андрей, ростех направил в войска новые панцыри, а вы тута о летательных аппаратах для людей в России, ржунимагу !!!!

Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя

полиграф шариков
24 минуты назад
шлите мульти-пульти в кремль, пусть повеселятся, а то мультиков мало своих

Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя

Fedul Konstalovsky
1 час назад
Константин, нашли с кем спорить, это же упертый давно известный мемный персонаж товарищ Березин, уникум редакции Голой науки. Он всегда, во всем

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

Vodka Vodka
1 час назад
Я бы ей траву на даче косил! Удобная штука)

Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя

Али Рендарман
7 часов назад
Давно интересно, как внутри таких планеров можно устроить пространство. Большое открытое, посередине бары, ресторан, кинотеатр или скорее нечто

Китай представил модель нового самолета на 800 мест: размах больше, чем у B-2 Spirit, а вместимость — выше, чем у Airbus A380

Ксюша Тетерина
8 часов назад
Иван, статистика по продолжительности женской жизни до революции очень даже доступна и точно короче мужской, несмотря на прогресс в медицине даже

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Ксюша Тетерина
8 часов назад
Какие одинокие женщины у нас в России получают халявные деньги, отнятые у мужчин? Или Вы имеете в виду пенсионерок? Ну, пенсионные законы принимает

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Имя Фамилия
8 часов назад
Ах, Любовь! Теперь не только звезды, но и кожа... :-)

Ученые выяснили, как старение запускает хроническое воспаление кожи

Ксюша Тетерина
8 часов назад
Иван, ну вот, начали с безобидного бреда " Им нужно тупо импульсивное быдло, которые ради них на всё." А закончили полным непониманием современных

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Виталий иванов
9 часов назад
Ну вот прилетят они, допустим, а дальше что? Спуститься на поверхность любой планеты сильно врядли получиться, останутся на орбите? А смысл этого

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Иван Иванов
10 часов назад
Ксюша, ""Я очень хорошо отношусь к мужчинам, которые не считают, что всё решает сила и наглость, которые рассудительны и готовы к переговорам""

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Иван Иванов
10 часов назад
Ксюша, " 70 лет назад - это чудесная советская медицина и педагогика" Ясно тут надо вызывать санитаров. 70 лет назад не было. Узи МРТ КТ ДНК тестов.

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Иван Иванов
10 часов назад
Александр, Это вы через нейросеть ответили?

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

Nefertiti Ireland
10 часов назад
Так это ж гравицапа! 😱😂 Здорово, Тчетлане , КУ ! 🤣🤣🤣

Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя

Роман Григорьевич Иферов...
11 часов назад
Интересно, а что он делает на самом деле?

NASA показало новую летающую лабораторию на базе Boeing 777

Роман Григорьевич Иферов...
11 часов назад
Андрей, и это очень хорошо. Представьте, что в Москве хотя бы каждый тысячный купит такое. Автомобили, даже при нынешних жёстких правилах,

Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя

Роман Григорьевич Иферов...
11 часов назад
Какой ад начнётся в воздухе! Правил-то никаких.

Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя

Андрей Кравчук
11 часов назад
В России он будет стоить в 3 раза дороже, а летать будет нельзя! Ну разве что за большие деньги, над ограниченной территорией, как парк например.

Китай представил первый в мире пилотируемый летательный аппарат, рассчитанный на управление человеком в положении стоя

Самые обсуждаемые