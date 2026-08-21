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Европа отказалась от запланированной модернизации ракеты Ariane 6

За два года после в целом успешного дебюта европейская ракета Ariane 6 выполнила восемь запусков — все они завершились успешным выводом полезной нагрузки на орбиту.

Запуск ракеты Ariane 6 / © ESA

Это крупная одноразовая ракета, способная доставлять на низкую околоземную орбиту более 20 тонн груза. И, надо отдать должное европейским ракетостроителям и разработчикам программы, Ariane 6 прошла этап становления значительно успешнее, чем сопоставимые американские носители — New Glenn компании Blue Origin и Vulcan от United Launch Alliance. Обе эти ракеты столкнулись с серьезными проблемами на ранних этапах эксплуатации.

Однако, несмотря на успешный дебют, будущее Ariane 6 омрачает ее высокая стоимость.

Издание European Spaceflight сообщило, что Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от планов модернизации Ariane 6 в рамках программы Block 3. Одним из ключевых элементов этой версии должен был стать облегченный разгонный блок ICARUS с конструкцией из углепластиковых композитов. Предполагалось, что новая верхняя ступень позволит повысить эффективность ракеты и расширить ее возможности. Отмена этой модернизации может повлиять на ряд научных миссий ESA, в том числе на проект космического аппарата для исследования Энцелада — ледяного спутника Сатурна. Но, пожалуй, гораздо важнее другой вопрос: что отказ от будущих модификаций Ariane 6 говорит о долгосрочных перспективах всей программы?

Во многих отношениях ракета стала настоящим успехом. Она обеспечила Европе надежный независимый доступ к космосу для запуска спутников в тот момент, когда европейские страны отказались от российских ракет-носителей. Одновременно исчезла необходимость обращаться к американской SpaceX Илона Маска для вывода европейских аппаратов на орбиту.

Однако решение европейских министров, отвечающих за финансирование Ariane 6, отказаться от дальнейшей модернизации может свидетельствовать о растущем недовольстве высокой стоимостью ракеты.

Arianespace официально не раскрывает цену одного запуска Ariane 6, но, по оценкам, она составляет примерно 80–100 миллионов евро. У ракеты есть целый ряд европейских заказчиков, однако среди ее крупнейших клиентов оказался американский гигант Amazon. Компания заключила контракт на 18 запусков для вывода на орбиту спутников своей группировки Amazon Leo. Пока состоялись три таких запуска — все в этом году.

На первый взгляд это может выглядеть как коммерческий успех. Однако на самом деле Европа, вероятно, несет убытки при каждом из этих частных запусков.

В разработку Ariane 6 и создание стартовой инфраструктуры во Французской Гвиане Европа вложила около 3,6 миллиардов евро. Но на этом расходы не заканчиваются.

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер публично подтвердил, что даже при девяти запусках в год европейским правительствам придется продолжать субсидировать каждый старт. Размер такой поддержки составляет примерно 32–38 миллионов евро на один запуск.

Если учесть первоначальные расходы на разработку ракеты и добавить к ним текущие субсидии, получается, что европейские налогоплательщики вкладывают более 100 миллионов евро в каждый запуск еще до того, как заказчик заплатит оператору ракеты — компании Arianespace.

Сейчас Европа рассчитывает проводить по 9–10 запусков Ariane 6 в год. Однако на фоне растущего мирового спроса на услуги по выводу спутников на орбиту и ограниченных производственных возможностей уже обсуждается дальнейшее увеличение числа доступных ракет.

В июне Ашбахер заявил, что Европа идет по графику и в следующем году сможет обеспечить до 10 запусков Ariane 6, тем самым выполнив установленную для Arianespace цель. При этом он отметил, что ESA рассматривает различные варианты увеличения производственных и пусковых возможностей — до 12, 15 или даже 20 запусков в год.

Поскольку Ariane 6 является одноразовой ракетой, для такого наращивания темпов Европе придется увеличить производство практически всех ее компонентов — от твердотопливных ускорителей и двигателей первой ступени до верхних ступеней и головных обтекателей.

Ашбахер рассчитывает, что к концу этого года европейские министры внесут ясность в вопрос о возможном расширении производства Ariane 6. Однако принять такое решение будет непросто. Увеличение выпуска ракет потребует значительных вложений в заводы, производственные линии и логистическую инфраструктуру. И возникает закономерный вопрос: стоит ли делать такие инвестиции ради удовлетворения растущего коммерческого спроса, если привлечь клиентов можно только за счет значительных государственных субсидий на каждый запуск?

Вместо этого министры могут решить, что эти средства разумнее направить на разработку следующего поколения ракет Ariane, которое будет предусматривать хотя бы частичную многоразовость. Такой подход позволил бы Европе эффективнее конкурировать с постоянно растущим числом многоразовых ракет в США и Китае.

Решение европейских министров, которое ожидается позднее в этом году, покажет, намерена ли Европа наращивать производственные мощности Ariane 6 или предпочтет направить ресурсы на создание следующего поколения носителей.

В конечном счете именно этот выбор может многое рассказать о том, каким европейские страны видят долгосрочное будущее программы Ariane 6.