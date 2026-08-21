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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
21 августа, 06:55
Рейтинг: +1248
Посты: 2820

Маск назвал сроки первой попытки поймать Starship манипуляторами башни обслуживания

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания, вероятно, предпримет первую попытку поймать верхнюю ступень Starship манипуляторами башни обслуживания уже через несколько месяцев.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# ракеты
Верхняя ступень транспортной системы Starship V3 / © SpaceX
Верхняя ступень транспортной системы Starship V3 / © SpaceX

В публикации в соцсети X Маск написал, что, судя по всему, SpaceX сможет осуществить захват корабля башней в ближайшие месяцы. По его словам, если бы в море находилась такая же башня, как на стартовом комплексе SpaceX в Техасе, его уже удалось бы поймать.

Маск также сообщил, что первый повторный полет одного из аппаратов Starship ожидается в конце 2026 года или начале 2027-го. Он назвал это событие «развилкой в истории сознания на пути к звездам».

Прогноз Маска появился на фоне продолжающейся работы SpaceX над созданием полностью многоразовой транспортной системы Starship. Это двухступенчатая ракета, рассчитанная на быстрое повторное использование и существенное снижение стоимости запусков.

Захват верхней ступени, которую в SpaceX просто называют Ship, механическими манипуляторами башни Mechazilla станет одним из важнейших этапов программы. В случае успеха обе ступени смогут возвращаться непосредственно к стартовой площадке, проходить минимальную подготовку и снова отправляться в полет. Это позволит отказаться от сложных операций по поиску и подъему аппаратов в океане.

Маск уже не раз говорил о планах поймать Starship башней. В июле, вскоре после весьма успешного 13-го испытательного полета Starship, он заявил, что SpaceX намерена попробовать осуществить захват уже во время следующего запуска, если анализ полученных в ходе миссии данных не выявит серьезных проблем.

Ранее Маск также отмечал, что перед попыткой вернуть корабль непосредственно на стартовую площадку необходимо добиться надежных мягких посадок в океане. Такой подход позволяет снизить риски при переходе к более сложной процедуре захвата.

Теперь Маск скорректировал предполагаемые сроки, указав на несколько ближайших месяцев. Это отражает постепенный, итеративный характер испытательной программы Starship, в рамках которой SpaceX последовательно усложняет задачи.

Ранее SpaceX уже успешно продемонстрировала технологию захвата с помощью стартовой башни на первой ступени Starship — Super Heavy.

Первая успешная попытка состоялась во время пятого испытательного полета в октябре 2024 года. После отделения от Starship массивная первая ступень вернулась к стартовой площадке в Техасе, где манипуляторы башни поймали ее непосредственно в воздухе. Это подтвердило работоспособность технологии для Super Heavy и позволило компании накопить опыт перед переходом к значительно более сложной задаче — возвращению самого Starship.

Почему поймать Starship намного сложнее? Верхняя ступень возвращается после полета на гораздо большей скорости и испытывает значительно более высокие тепловые нагрузки. Поэтому захват корабля башней станет гораздо более серьезным испытанием, чем возвращение Super Heavy.

Успех позволит SpaceX сделать еще один шаг к главной цели программы — полной и максимально быстрой многоразовости Starship. В перспективе это может резко снизить стоимость вывода грузов на орбиту и создать условия для гораздо более частых запусков спутников, лунных экспедиций и, в конечном счете, полетов к Марсу.

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